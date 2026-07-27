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Ko mačka urinira po pohištvu

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Posteljo morda poškropi zato, ker jo želi označiti. FOTO: Viktoriya Skorikova/Getty Images

Posteljo morda poškropi zato, ker jo želi označiti. FOTO: Viktoriya Skorikova/Getty Images

Problematičnim mačkam ponudimo odprto mačje stranišče. FOTO: Casarsaguru/Getty Images

Problematičnim mačkam ponudimo odprto mačje stranišče. FOTO: Casarsaguru/Getty Images

Morda je v stresu zaradi druge mačke. FOTO: Ivan Olianto/Getty Images

Morda je v stresu zaradi druge mačke. FOTO: Ivan Olianto/Getty Images

Posteljo morda poškropi zato, ker jo želi označiti. FOTO: Viktoriya Skorikova/Getty Images
Problematičnim mačkam ponudimo odprto mačje stranišče. FOTO: Casarsaguru/Getty Images
Morda je v stresu zaradi druge mačke. FOTO: Ivan Olianto/Getty Images
Ajda Janovsky
 27. 7. 2026 | 21:45
3:15
A+A-

Prvi korak ob ugotovitvi, da mačka ni čista, kot so običajno predstavnice njene vrste, je obisk veterinarja. Ta bo pregledal žival in ugotovil, ali vzrok za vedenje ni prehlajen mehur ali druge težave s sečili. Če je z mačko fizično vse v redu, strokovnjaki predlagajo, da prilagodimo mačje stranišče. Pravilo je število mačk plus eno stranišče, kar pomeni, da naj ima ena mačka na voljo najmanj dve. Izberimo veliko in odprto stranišče brez pokrova. Vanj nasujmo od tri do pet centimetrov drobnega, neodišavljenega grudastega peska. Iztrebke in mokre grudice odstranimo najmanj enkrat, raje dvakrat na dan. Stranišči postavimo na ločeni, mirni in ves čas dostopni mesti.

Praviloma nerade urinirajo tam, kjer se hranijo in počutijo varne.

Če mačka za opravljanje potrebe išče mehke površine, poskusimo z zelo drobnim peskom, podobnim mivki. Eno stranišče začasno postavimo čim bližje postelji, ki jo najpogosteje izbere. Ko stranišče začne zanesljivo uporabljati, ga počasi prestavljajmo proti želenemu mestu.

Problematičnim mačkam ponudimo odprto mačje stranišče. FOTO: Casarsaguru/Getty Images
Problematičnim mačkam ponudimo odprto mačje stranišče. FOTO: Casarsaguru/Getty Images

Čiščenje ni dovolj

Zapirajmo vrata spalnice, kavč pa prekrijmo z nepremočljivo gladko prevleko. Samo čiščenje pogosto ni dovolj, saj mačka zazna ostanke vonja, ki jih človek ne. Uporabimo encimsko čistilo, namenjeno mačjemu urinu, in temeljito očistimo tudi polnilo kavča ali vzmetnice. Izogibajmo se čistilom z amonijakom in močnim dišavam. Ko je mesto popolnoma očiščeno, se tam z mačko igrajmo ali ji ponudimo priboljške. Mačke praviloma nerade urinirajo tam, kjer se hranijo in počutijo varne.

2 stranišči naj ima ena mačka.

Če vse to še vedno ne deluje, je vzrok za težave najverjetneje stres. Sprožilec so lahko druga mačka v stanovanju, tuje mačke pred oknom, selitev pohištva, nov človek, hrup, dolgčas ali pomanjkanje mirnih skrivališč. Mačke obožujejo višino. Če se le da, ji omogočimo skrivališče nekje visoko nad vsem. Če imamo več mačk, mora imeti vsaka ločen dostop do hrane, vode, ležišč, praskalnikov in stranišč. Druga mačka lahko dostop do stranišča ovira tudi brez očitnega pretepa.

Morda je v stresu zaradi druge mačke. FOTO: Ivan Olianto/Getty Images
Morda je v stresu zaradi druge mačke. FOTO: Ivan Olianto/Getty Images

Kričanje, pršenje z vodo ali drgnjenje gobčka ob madež poveča strah in lahko uriniranje še poslabša. Pri izrazitem stresu so včasih potrebna tudi zdravila proti tesnobi, vendar samo skupaj s spremembo okolja in pod veterinarskim nadzorom. Plenica pri sicer gibljivi mački te težave ne reši.

Uriniranje je lahko posledica okoliščin, ki so za mačko stresne.

Če se začne napenjati, pogosto obiskuje stranišče, izloča le kapljice, mijavka med uriniranjem ali v urinu opazimo kri, je potreben takojšen pregled. Pri mačjih samcih je nezmožnost uriniranja nujno stanje.

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