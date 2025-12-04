  • Delo d.o.o.
PRIJATELJA

Ko meh raztegnem

Senovčan in Šentjurčanka, ki sta na tekmovanjih osvojila številne nagrade in stkala prijateljstvo, posnela skladbo.
Nik Baškovč in Sinja Gračnar sta najstnika, ki vsak s svojo harmoniko osvajata nagrade po Sloveniji, zdaj pa sta združila moči in skupaj posnela skladbo Ko meh raztegnem. FOTO: Osebni Arhiv
Nik Baškovč in Sinja Gračnar sta najstnika, ki vsak s svojo harmoniko osvajata nagrade po Sloveniji, zdaj pa sta združila moči in skupaj posnela skladbo Ko meh raztegnem. FOTO: Osebni Arhiv
Mojca Marot
 4. 12. 2025 | 17:00
3:26
A+A-

Mlada harmonikarja sta na tekmovanjih osvojila številne nagrade, pri tem pa spletla medsebojno prijateljstvo, katerega rezultat je, da sta združila moči in skupaj posnela skladbo Ko meh raztegnem. 14-letni Nik Baškovč s Senovega in 13-letna Sinja Gračnar iz Šentjurja sta si v letih tekmovanj po vsej Sloveniji nabrala veliko zmag in zavidljivih naslovov. Leta 2023 sta na tradicionalni prireditvi Pokaži, kaj znaš v Dobju skupaj stopila na zmagovalni oder, Nik je prejel nagrado za najboljšega harmonikarja in plaketo Franca Salobirja, Sinja pa je bila najboljša po oceni strokovne komisije med harmonikarji solisti.

Absolutna zmagovalca

Letošnje leto je Sinja začela z zelo visoko uvrstitvijo na mednarodnem tekmovanju Avsenik. Marca je v Portorožu na tekmovanju Slovenski meh postala zmagovalka v svoji kategoriji, aprila je četrto leto zapored osvojila prvo mesto v svoji starostni kategoriji v igranju harmonike na domačem prazniku Šentjurjevo, maja je zaigrala na Zlati harmoniki na Bledu in postala absolutna zmagovalka svoje kategorije. Prav tako je v Topolšici prejela zlato priznanje na tekmovanju za pokal Šaleške doline 2025, skupno je pristala na drugem mestu, najbolj pa je ponosna na letošnjo zmago v svoji kategoriji na Zlati harmoniki Ljubečna.

V skladbi sta združila veliko ljubezen do glasbe in odkrivanja novih znanj in se odločila, da poleg diatonične poprimeta tudi za klavirsko harmoniko.

Tudi Nik se je v zadnjih letih udeležil vseh pomembnejših harmonikarskih tekmovanj po Sloveniji. Osvojil je zlato priznanje na Avsenikovem in Slakovem tekmovanju ter prvo mesto v svoji kategoriji, zlato priznanje in prvo mesto v svoji kategoriji na Zlati harmoniki Ljubečna in državnem tekmovanju, letos si je priigral tudi zlato Šegovčevo plaketo ter zlato priznanje na Delčnjakovem memorialu. Prvo mesto in zlato priznanje pa tudi na tekmovanju za Pokal Slovenije. Leto pred tem je bil absolutni zmagovalec Straške jeseni, naj godec Slovenskih goric in absolutni zmagovalec Zlate harmonike Ljubečna, kjer je prejel tudi plaketo Avgusta Stanka za najboljši venček.

Samostojni projekt

Prav zmaga na tem najpomembnejšem tekmovanju je Nika spodbudila, da je zasnoval prvi samostojni projekt. In tako je nastala skladba Ko meh raztegnem, za katero je melodijo ustvaril Nikov dolgoletni mentor, odličen glasbenik Toni Sotošek. Nik pa je dobil idejo, da k sodelovanju povabi glasbeno prijateljico Sinjo, in tako je nastala njuna prva skupna skladba.

Mimogrede, Sinja ima prav tako odličnega mentorja Jerneja Kočevarja. Nik in Sinja sta v skladbi združila veliko ljubezen do glasbe in odkrivanja novih znanj in se odločila, da poleg diatonične poprimeta tudi za klavirsko harmoniko. Oba obiskujeta glasbeno šolo. Sinja se je za to odločila pred kratkim, Nik pa se je marca letos udeležil tudi prvega tekmovanja s klavirsko harmoniko Slovenski meh v Portorožu, kjer je prav tako prejel zlato priznanje. Nik sicer s harmoniko spremlja otroško in odraslo Foklorno skupino Senovo, Sinja, ki je zlato priznanje osvojila tudi minuli vikend na 11. državnem prvenstvu Zveze diatonične harmonike Slovenije v Senožečah, pa obiskuje ure solo petja v domači Glasbeni šoli skladateljev Ipavcev Šentjur.

nagrada tekmovanje glasba harmonika Sinja Gračnar Nik Baškovč
Logo
