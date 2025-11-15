Ko mi je najlepše v življenju, najbližji trpijo

SENIDAH

Od slovenske pop kraljice do kraljice Balkana je prišla s svetlobno hitrostjo. Danes je najbolj predvajana glasbenica v regiji.

Senido Hajdarpašić - Senidah je pesem Slađana izstrelila med balkanske zvezdnice. Začela je v skupini Muff in v nekem trenutku si je Slovenija prepevala pesem Naj sije v očeh. Kot deklica je občudovala Dejo Mušič in njene Karaoke, vedno si je želela nastopati v tej oddaji. Od slovenske pop kraljice do kraljice Balkana je prišla s svetlobno hitrostjo. Danes je najbolj predvajana glasbenica v regiji. Videospoti na ravni hollywoodske produkcije, ogledi, ki se merijo v milijonih, njeno značilno modno izražanje – vse to zaznamuje pevko, ki je umetnica v pravem pomenu besede. V teh dneh napoveduje ...