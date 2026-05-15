Ko misliš, da imaš na glavi klasične slušalke

Sonyjeve brezžične slušalke WF-1000XM6 prinašajo še učinkovitejše dušenje hrupa; čisti in natančni basi, topli in polni srednji toni ter zračni in podrobni visoki toni.
Sonyjeve slušalke WF-1000XM6 so udobne tudi po dolgotrajnem poslušanju. FOTO: Staš Ivanc

Baterija skupaj s polnilno škatlico zagotavlja ves dan uporabe. FOTO: Staš Ivanc

Kljub majhnosti ponujajo odličen zvok, primerljiv s klasičnimi modeli slušalk. FOTO: Staš Ivanc

Staš Ivanc
 15. 5. 2026 | 19:00
4:44
Saj poznate občutek, ko imate slušalke, za katere ste prepričani, da imajo odličen zvok, super dušijo hrup in so oh in sploh. Potem pa v ušesa vtaknete druge slušalke in vam tako rekoč odpihnejo glavo. No, to se zgodi, ko človek preizkusi nove Sonyjeve brezžične v-ušesne slušalke WF-1000XM6. Raven podrobnosti, ki jih lahko slišiš z njimi, je za ta tip slušalk prav neverjetna, zvočna slika pa bogata in široka, dejansko primerljiva s kakovostnimi klasičnimi čezušesnimi slušalkami.

Poudarek je na naravnem in muzikalnem zvoku, se pravi uravnoteženosti med nizkimi, srednjimi in visokimi toni.

K temu pripomore tudi zvočni kodek LDAC, ki omogoča prenos visokoločljivostnega 24-bitnega 96 kHz zvoka prek brezžične povezave bluetooth, kar zagotavlja bogatejšo zvočno izkušnjo, še posebej za uporabnike telefonov z operacijskim sistemom android. Seveda je fino, če je tudi posnetek v visoki ločljivosti oziroma brez izgub, kar omogoča vedno več pretočnih platform, a tudi pri kompresiranih zvočnih zapisih slušalke poskrbijo za krasen zvok.

Naraven zvok in široka zvočna slika

Zvok je izjemno uravnotežen med nizkimi, srednjimi in visokimi toni. Basi so čisti in natančni, brez pretiranega poudarka, kar omogoča jasnost in podrobnosti v srednjih in visokih tonih. To je še posebej opazno pri skladbah, ki vsebujejo kompleksne zvočne plasti, kjer slušalke uspešno ločijo različne zvočne elemente in ustvarjajo globoko in široko zvočno sliko.

Baterija skupaj s polnilno škatlico zagotavlja ves dan uporabe. FOTO: Staš Ivanc
Baterija skupaj s polnilno škatlico zagotavlja ves dan uporabe. FOTO: Staš Ivanc

Poudarek je na naravnem in muzikalnem zvoku, kar pomeni, da slušalke WF-1000XM6 ne pretiravajo z določenimi frekvencami, ampak ohranjajo naravno tonsko ravnovesje. To omogoča bolj prijetno in manj utrujajoče poslušanje, tudi pri daljših seansah. (Mimogrede, slušalke so tudi zelo udobne.) Srednji toni so topli in polni, kar omogoča jasnost vokalov in glasbil, medtem ko visoki toni dodajajo detajle in zračnost brez pretirane ostrine.

Aktivno zmanjševanje hrupa (ANC) se samodejno prilagaja zvokom iz okolice.

Poleg izjemne zvočne kakovosti slušalke ponujajo tudi široko paleto prilagoditev prek aplikacije Sony sound connect, vključno z 10-pasovnim izenačevalnikom, ki omogoča dodatno prilagoditev zvoka glede na osebne preference poslušalca. V aplikaciji nastavljamo raven dušenja hrupa, ukaze s tapkanjem in jakost zaznavanja zvokov iz okolice, na voljo pa je tudi test pasivnega dušenja hrupa, s katerim preverimo, kako dobro se slušalke oziroma silikonski nastavki prilegajo ušesnemu kanalu.

Baterija omogoča do osem ur predvajanja z vključenim ANC.

Odlično dušenje hrupa iz okolice

Sony WF-1000XM6 imajo vrhunsko Sonyjevo tehnologijo aktivnega zmanjševanja hrupa (ANC) iz okolice, ki uporablja kar osem mikrofonov za natančno zaznavanje in odpravljanje zunanjih zvokov. Ta napredna tehnologija omogoča izjemno izkušnjo poslušanja, saj učinkovito odstranjuje moteče zvoke iz okolice, kot so hrup prometa, brnenje klimatskih naprav ali glasni pogovori. ANC deluje tako dobro, da se lahko popolnoma potopimo v glasbo ali podkast, ne glede na to, kje smo.

Kljub majhnosti ponujajo odličen zvok, primerljiv s klasičnimi modeli slušalk. FOTO: Staš Ivanc
Kljub majhnosti ponujajo odličen zvok, primerljiv s klasičnimi modeli slušalk. FOTO: Staš Ivanc

Poleg tega se ANC prilagaja okolici, kar pomeni, da se dušenje hrupa samodejno prilagaja glede na to, ali smo v pisarni, na ulici ali v avtobusu. To prilagodljivost omogoča nova generacija procesorja QN3e, ki analizira zunanji hrup in pogoje nošenja v realnem času ter optimizira delovanje ANC.

Zvočni kodek LDAC omogoča prenos visokoločljivostnega 24-bitnega 96 kHz zvoka prek brezžične povezave bluetooth.

Osem ur poslušanja z dušenjem hrupa

Tudi baterija je zelo solidna, saj omogoča do osem ur predvajanja z vključenim ANC. Skupno s polnilno škatlico, ki zagotavlja še dodatnih 16 ur delovanja, imamo na voljo kar 24 ur poslušanja. Če izklopimo ANC, se čas predvajanja podaljša na 12 ur na eno polnjenje, kar skupaj s polnilno škatlico pomeni do 36 ur uporabe. Slušalke se hitro polnijo: že tri minute polnjenja prinesejo celo uro poslušanja. In koliko je treba odšteti za te res vrhunske in prilagodljive slušalke? Tri stotake, kar sploh ni tako veliko glede na to, kaj ponujajo.

