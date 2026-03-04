Ko najdemo mačko

Pomagati zapuščeni mački je plemenito dejanje. A najprej poskrbimo za varnost – svojo in njeno. S pravilnim pristopom lahko preprečimo poškodbe in morda nekomu vrnemo ljubljenega družinskega člana. Mačka, ki se znajde v neznanem okolju, doživlja hud stres. Ne lovimo je po dvorišču ali cesti, saj jo s tem še bolj prestrašimo. Umaknimo radovedneže, otroke in pse. Govorimo tiho in se ji približujmo počasi. Če se nam sama približa, je to dober znak. Če se skriva, ji pustimo odprto pot umika in jo skušajmo nežno zvabiti z mokro hrano ali priboljškom.

Odpeljimo jo do veterinarja ali v zavetišče, kjer preverijo mikročip, to je najhitrejša pot do lastnika.

Veterinarji odsvetujejo, da bi mačko nosili v naročju ali jo le zavili v jakno. Tudi najbolj mirna žival lahko ob nenadnem zvoku skoči in zbeži ali nas poškoduje. Idealna rešitev je transporter (prenosna kletka za mačke). Če ga nimamo, si ga poskusimo izposoditi. V skrajni sili uporabimo trdno kartonsko škatlo z luknjami za zrak, ki jo dobro zapremo. Transporter položimo na tla in vrata pustimo odprta. V notranjost damo hrano ali mehko odejo ter počakamo, da mačka sama vstopi. Ko je v transporterju, vrata mirno zapremo.

Naj se umiri

Če moramo mačko fizično prijeti, si nadenimo debele rokavice in oblecimo dolge rokave. Uporabimo večjo brisačo ali odejo.

Poskušajmo jo zvabiti v transporter.

Če jo začasno namestimo pri sebi, jo zapremo v ločen prostor – kopalnico ali manjšo sobo. Ločimo jo od svojih hišnih ljubljenčkov, saj ne vemo, ali je cepljena ali bolna. Postavimo ji vodo, mačje stranišče s peskom v miren kotiček. Pustimo jo, da se umiri.

Če nimate transporterja, si ga izposodite pri znancih. FOTO: Fxegs/Getty Images

Morda ni videti poškodovana, a jo vseeno odpeljimo do veterinarja ali v zavetišče, kjer preverijo mikročip. To je najhitrejša pot do lastnika. Če je mačka poškodovana, ne odlašajmo in takoj pokličimo veterinarja ali dežurno službo.

Mačko fotografirajmo in objavimo obvestilo na družbenih omrežjih (v lokalnih skupinah), na oglasnih deskah ali portalih za izgubljene živali. Lastniki pogosto obupano iščejo svojega ljubljenčka.

Po izkušnjah zavetišč se največ mačk izgubi spomladi in poleti, ko so okna odprta.

Ne dovolimo, da nas liže

Veterinarji poudarjajo, da večina zapuščenih mačk za zdrave odrasle ljudi ne predstavlja velike nevarnosti, če ravnamo razumno. Težave nastanejo predvsem ob ugrizih, globokih praskah ali neustrezni higieni. Najbolj ogroženi so nosečnice, majhni otroci, starejši in osebe z oslabljenim imunskim sistemom. Mačka lahko prenaša toksoplazmozo (okužba se prenaša prek stika z iztrebki), mačjo praskalno bolezen, glivične okužbe (na primer mikrosporijo) ter parazite, kot so bolhe in notranji zajedavci. Steklina je pri domačih živalih zaradi dolgoletnega cepljenja lisic izjemno redka, vendar ob ugrizu vedno ravnajmo previdno in se posvetujmo z zdravnikom.

Poskrbite, da bo našel lastnika, če ga ima. FOTO: Olga Yastremska/Getty Images

Če mačke ne poznamo, se izogibajmo neposrednemu stiku z iztrebki, po vsakem stiku si temeljito umijmo roke in ne dovolimo, da nas liže po obrazu ali odprtih ranah. Ob ugrizu ali globoki praski rano takoj sperimo z milom in vodo ter po potrebi poiščimo zdravniško pomoč.