Ko pes ne more z nami

Ko psa ne moremo vzeti s seboj na težko pričakovani dopust, se hitro pojavi neprijetno vprašanje: komu ga sploh lahko zaupamo? Za mnoge lastnike je to ena bolj stresnih odločitev, saj pes ni le hišni ljubljenček, temveč družinski član. Če nimamo na voljo zanesljivih sorodnikov ali prijateljev, ki bi z veseljem priskočili na pomoč, ostaneta predvsem dve možnosti – pasji hoteli ali pasji varuhi.

Večje število psov na enem mestu lahko povzroči stres.

V Sloveniji deluje kar precej pasjih hotelov, od manjših, družinsko vodenih, do večjih centrov z ograjenimi travnatimi izpusti, ogrevanimi boksi in dodatno ponudbo, kot so daljši sprehodi in celo pasji bazeni. Razlike med njimi so precejšnje. Nekateri zagotavljajo 24-urni nadzor, individualne sprehode in ločeno namestitev za pse, ki niso najbolj družabni. Drugod ponujajo tudi osnovno šolanje ali dodatne aktivnosti za bolj energične štirinožce. Cene se običajno gibljejo med 20 in 40 evri na dan, odvisno od lokacije, velikosti psa in obsega storitev.

Pravi pasji varuh bo skrbel za psa enako dobro kot vi. FOTO: Annastills/Getty Images

Prednost hotelov sta predvsem organiziranost in jasna pravila. Večina zahteva veljavno potrdilo o cepljenju, razglistenju ter zaščiti proti zunanjim zajedavcem, kar zmanjšuje zdravstvena tveganja. A obstaja tudi druga plat. Večje število psov na enem mestu lahko pri občutljivejših, starejših ali manj socializiranih psih povzroči stres. Nekateri se na takšno okolje hitro prilagodijo, drugi imajo težave.

Prvi korak je vedno osebno srečanje.

Druga možnost so pasji varuhi – posamezniki ali družine, ki psa čuvajo na svojem domu ali prihajajo na vaš dom. Takšno varstvo je praviloma bolj osebno. Pes je del vsakdanjega družinskega ritma, deležen več individualne pozornosti in mirnejšega okolja. Cene so primerljive hotelskim ali nekoliko višje, zlasti če gre za 24-urno oskrbo ali ekskluzivno varstvo brez drugih psov.

Osebno srečanje

Ne glede na izbiro je prvi korak vedno osebno srečanje. Psa nikoli ne zaupajmo nekomu, ki ga nismo spoznali v živo. Opazujmo odnos varuha do živali. Je miren, potrpežljiv, samozavesten? Postavlja vprašanja o značaju, navadah in morebitnih zdravstvenih posebnostih psa? To je dober znak. Smiselno je vprašati, koliko psov ima hkrati v varstvu. Če jih je preveč, obstaja tveganje, da vaš ljubljenček ne bo deležen dovolj pozornosti. Pozanimamo se tudi, ali je zagotovljen nadzor ponoči in kakšen je protokol v primeru bolezni ali poškodbe.

Kadar ne more z nami, ga oddamo v zaupanja vredne roke. FOTO: Hill Street Studios/Getty Images

Pred oddajo psa si vedno oglejmo prostor, kjer bo bival. Okolje mora biti čisto, varno, ograjeno in brez nevarnih predmetov. Če gre za hotel, preverite, ali ima registrirano dejavnost in urejeno dokumentacijo. Zanesljiv ponudnik se temu ne bo izogibal.

Če varuh ne želi podpisati dogovora, se izogiba vprašanjem, ne pokaže prostora ali ne sprašuje o navadah vašega psa, je to razlog za previdnost.

Pomemben vir informacij so tudi izkušnje drugih lastnikov. Spletne ocene niso absolutno merilo, lahko pa opozorijo na ponavljajoče se težave ali potrdijo dobro prakso. Še več velja priporočilo nekoga, ki mu zaupate.