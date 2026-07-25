Ko poješ iskreno, ne moreš skriti čustev

JUBILEJ

Eva Černe Avbelj je vrhunska pevka, ki z enako prepričljivostjo živi popevko, opero in muzikal. Svojo glasbeno pot gradi na predanosti, iskrenosti in notranji integriteti.

Dvajset let glasbenega ustvarjanja letos zaznamuje Eva Černe Avbelj, mejnik bo zaznamovala z velikim koncertom 5. septembra v Poletnem gledališču Studenec pri Domžalah. Prav tam, v domačem okolju, kjer je kot deklica prvič stopila na oder, se njena zgodba simbolično vrača na začetek, a z zrelostjo in širino, ki ju prinese čas. Od zmage na Bitki talentov, ki ji je odprla vrata v javnost, do naziva magistrice glasbe, opernih vlog ter vidnih nastopov v muzikalih in na festivalih se razkriva pot, ki je izrazito večplastna, a hkrati notranje povezana. Na jubilejnem večeru bo ob spremljavi ...