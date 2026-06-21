Ko politična korektnost premaga slovnico: Novak je rekla, da je Triglav visoka

POLITIKA PROTI PRAVOPISU

V slovenski jezik se vriva nerazumljiva in za naša ušesa zelo boleča jezikovna spaka: nesklanjanje ženskih priimkov

Pirc Musar je srečala Trump. Nagrado je prejela Čadež. Srečala sem Kovač, Mattarella je pospremil Meloni ... Še pred nekaj leti bi večina jezikoslovcev takšne povedi razumela kot slovnično napako, danes pa jo v imenu politične korektnosti in enakopravnosti med spoloma nekateri celo priporočajo. Najpogosteje jih slišimo v informativnih oddajah RTV Slovenija in beremo v nekaterih medijih. Kmalu pa jih bomo našli tudi v nastajajočem Pravopisu 8.0, kjer bodo obravnavane kot ena od dopustnih možnosti. To, kar smo doslej poslušali predvsem v medijih, tako postopoma dobiva mesto tudi v uradnih ...