OPTIMIZEM

Kolesarska čelada mu je rešila življenje

Pred skoraj sedmimi leti se je življenje Marka Glogoviča obrnilo na glavo. Po hudi prometni nesreči, vanj je trčil pijani voznik avta, okreva in si na novo osmišlja življenje.
Življenje ga preizkuša, a vse sprejema, tudi s pomočjo humorja in optimizma, ki ga premore. Foto: Drago Perko

Ponosen je na priznanja, ki so dokaz, da je njegov trud opazen v okolju, kjer biva. Foto: Drago Perko

Korak za korakom v nov dan Foto: Drago Perko

Vesel je tudi priznanja športni znak, ki ima velik strokovni pomen. Foto: Rok Nose

Brez treninga ne bi bil tu, kjer je zdaj, rehabilitacija pa ne bi bila tako uspešna. Foto: Top Gym Trebnje

 26. 4. 2026 | 11:00
Že pred nesrečo sem se rekreativno veliko ukvarjal s športom in tudi zdaj se trudim, da sem aktiven. Plavam pri Športnem društvu Plavalček iz Krškega. Vedno sem bil optimist in vztrajen. Ko me kdo vpraša, ali to zmorem, mu odgovorim, da ne vem, bom poskusil, pa bom videl. Grem korak za korakom,« nam pove 50-letni Marko Glogovič, ki živi na Studencu v trebanjski občini. Ko smo ga obiskali, je s svojo asistentko Marjeto prišel s sprehoda, z Markom si sežemo v roke, pozdravi nas tudi njegova partnerica Helena, med obiskom spoznamo še muco Slivo, ki živi pri Marku in Heleni. V trebanjski občini sta si ustvarila dom. Služba in skupna pot sta ju pripeljali na Dolenjsko.

Za vsak gib moram dati telesu ukaz, po nesreči pri meni ni več nobene avtomatike.

»Izhajam iz Dobove, iz znane gradbene družine, sedaj podjetje vodi brat. Po poklicu sem geodet. V svoji stroki imam vse licence. Sem pooblaščeni inženir, imam geodetsko izkaznico, vse postopke lahko vodim, kar se tiče geodezije,« pove Marko, ki je s Heleno prej živel v Celju. Ker je imel službo v Sevnici, ona pa v Ljubljani, sta se preselila v Trebnje. Preden sta končala gradnjo hiše, je Marko dobil službo v Trebnjem. Decembra 2018 sta se vselila, julija 2019 pa se jima je življenje obrnilo na glavo! »Z ženo sva bila dogovorjena, da po službi pridem s kolesom iz Trebnjega v Ljubljano. Žal pa tja nisem prišel ... Ne vem, kaj je bilo, saj se ne spomnim. Tako so mi povedali. Pri Polici pri Grosupljem je vame trčil pijani voznik in me zbil. Dobil sem hude poškodbe možganov, zatekli so. Imel sem notranje krvavitve, poškodbe lobanje (zlomljeno lobanjsko dno), zlomljene ličnice ter izpah čeljusti, poškodovan je bil očesni živec. Nalomljeni oz. napočeni sem imel vretenci, odprt zlom leve roke, poškodovane sklepe in zlomljene prste, tudi levi kolk se je izpahnil. Lahko rečem, da sem imel več kosti zlomljenih, kot sem mislil, da jih imam. Pravijo, da mi je uporaba kolesarske čelade rešila življenje,« Marko opiše, kaj se mu je zgodilo. Kar 18 dni je bil v komi, zdravil se je v UKC Ljubljana, SB Novo mesto in URI Soča, tri mesece je bil na rehabilitaciji na Polikliniki Glavić. Med zdravniki posebej omeni dr. Toma Havlička, ki ga je, kot pravi Marko, nazaj sestavil. Marku ni bilo lahko, težki dnevi so bili tudi za njegove najbližje.

Za vsak gib ukaz

»Ko sem prišel na Sočo, sem bil še v ležečem položaju, v plenicah. Potem so me spravili na invalidski voziček, pozneje sem šel postopoma na bergle, nato z eno, potem s palicami. Po pol leta sem še vedno delno uporabljal voziček. Po operacijah, štiri sem imel, sem postopoma napredoval. Ena od operacij je bila še posebno boleča in zahtevna. Po njej si lahko zdaj z obema rokama umijem glavo, prej tega nisem mogel. Prej sem imel velike težave tudi pri vsakdanjih stvareh, pri jedi, oblačenju … Vse je bilo zelo težko. Ampak sem bil vedno optimist,« odkrito govori o okrevanju, hkrati pa vse začini z velikim odmerkom optimizma in dobre volje. Tudi zato in ob pomoči dobrih ljudi okoli sebe tako dobro napreduje.

Verjamem, da bom okreval. Vztrajati je treba!

Rehabilitacijo je nadaljeval tudi v termalnih toplicah v Laškem, Topolšici in Dolenjskih Toplicah. »Za vsak gib moram dati telesu ukaz, po nesreči pri meni ni več nobene avtomatike. Za vsak korak je nujen ukaz. Najtežje mi je pri prenosu teže. Prvi koraki so najtežji, po desetih je boljše in laže,« opiše svoj boj. »Po operaciji roke se mi je hoja izboljšala. Podzavestno imam večje zaupanje. Če človek pade, pade vedno prek roke. Ker je roka v boljšem stanju, imam več zaupanja vanjo, posledično me je manj strah in raje hodim.«

Brez novih težav ne gre. »Imel sem epileptični napad. Zdaj sem kategoriziran epileptik in imam zdravila,« opiše še nekaj, kar mu je po nesreči prišlo na pot. Zdravnike redno obiskuje, opravlja kontrole in se drži navodil. V službo ne more, čeprav je bil strokovnjak na svojem področju. »Invalidsko sem upokojen. Pokojnina je nižja, približno 700 evrov, dobim še invalidnino. Razlika v primerjavi s plačo je velika,« pove o tem, kako je v letih, ko bi moral dobro zaslužiti, po tuji krivdi in alkohola ostal brez tega. »Zdaj teče tožba proti zavarovalnici povzročitelja nesreče, pričakujem odškodnino in rento,« pove.

Osmislil si je življenje

Svoje življenje si je osmislil na novo. To ne uspe vsakomur, Marku je. »Šport mi ogromno pomeni. Celo življenje sem bil aktiven: do 18. leta sem treniral rokomet, igral sem mali nogomet, tekel, kolesaril, plaval, bil sem tudi triatlonec. Prevozil sem veliko slovenskih kolesarskih poti, tudi vzpone, kot so Mangart, Vršič, Krim, Snežnik, celo na Uršljo goro sem se povzpel s kolesom,« Marko pripoveduje o tem, kako ga je in ga še danes šport drži pokonci. »Dvakrat na teden imam fizioterapijo, dvakrat plavanje, hodim tudi v Top Gym v Trebnjem, nabere se veliko aktivnosti, dvakrat na teden tudi telovadba v A3but profi pri Marku Tomiču. Še vedno rad plavam, tekmujem na tekmah invalidov, osvojil sem medalje, tudi naslov državnega plavalnega prvaka na 50 metrov prstno v svoji kategoriji SB6, kamor spadamo gibalno omejeni,« se pohvali z dosežkom, za kar je od Športne zveze Trebnje in Mirna prejel kar dve priznanji. Po izboru spletnega glasovanja je prejel priznanje športnik leta po izboru navijačev, za nameček je dobil še športni znak za svoj dosežek na državnem prvenstvu v plavanju.

S svojo zgodbo je navdih, spodbuda. Za vse. Pa mu ni vedno lahko, prizna, a ne tarna. »Najslabše bi bilo obupati. Kar se je zgodilo, se je zgodilo. Lahko pa naredim, da bo naprej bolje. Najbolj me drži pokonci karakter – optimizem in vztrajnost. Najlažje in hkrati najslabše bi bilo ležati na kavču in trditi, da ne zmoremo. Ampak to ne pride v poštev,« nam podeli še lekcijo potrpežljivosti, vmes pa pokaže, da svoje telo vadi v vsaki situaciji, tudi tako, da se pri oblačenju loti najprej zdrave roke, potem pa pride na vrsto poškodovana, kar bi bilo tehnično gledano zanj udobneje. Prizna, da je tudi zelo čustven. »Ko sem v družbi invalidov, podzavestno zajočem,« prizna in pove na glas: »Verjamem, da bom okreval. Pravim, da sem prvič in zadnjič državni prvak, ker ko bo naslednje državno prvenstvo, ne bom več invalid,« pove Marko in sklene v svojem slogu: »Vztrajati je treba!«

Več iz teme

nesrečaMarko GlogovičzdravljenjeSočačelada
ZADNJE NOVICE
12:03
Lifestyle  |  Svetovalnica
SKRIVNOSTI VRTA

Pivo za rože? Ta trik navdušuje vrtičkarje

Rastline za bujno cvetenje potrebujejo dodatno nego; pomagamo si lahko z bananinimi in krompirjevimi olupki pa tudi z jajčnimi lupinami.
26. 4. 2026 | 12:03
11:25
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
ZLORABA ZASEBNOSTI

Aretirali nagrajenega fotografa in urednika, ki je v televizijskih garderobah skrivaj snemal ljudi med preoblačenjem

Policija je po odkritju skritih kamer v garderobah zasegla elektronske naprave osumljenca, na katerih naj bi našli več spornih posnetkov.
Kaja Grozina26. 4. 2026 | 11:25
11:09
Bulvar  |  Domači trači
GLASBA IN AKTIVIZEM

Močno sporočilo o izginjanju narave ju je navdihnilo, da posadita dve mladi drevesi (FOTO)

Glasbeni in vizualni projekt prinaša jasno sporočilo o gentrifikaciji, urbanizaciji in izgubi zelenih površin.
26. 4. 2026 | 11:09
11:00
Novice  |  Nedeljske novice
OPTIMIZEM

Kolesarska čelada mu je rešila življenje

Pred skoraj sedmimi leti se je življenje Marka Glogoviča obrnilo na glavo. Po hudi prometni nesreči, vanj je trčil pijani voznik avta, okreva in si na novo osmišlja življenje.
Drago Perko26. 4. 2026 | 11:00
10:56
Novice  |  Slovenija
PRIDRŽALI TRI OSEBE

Kakšna drama po tekmi v Kopru! Na igrišče metali predmete in pirotehnična sredstva, posredovati je morala policija (FOTO)

Na tekmi z okoli 1.200 gledalci je policija zaradi neupoštevanja ukazov uporabila tudi prisilna sredstva.
26. 4. 2026 | 10:56
10:43
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
POSLALI SO GA DOMOV

Kakšna tragedija! 35-letnik umrl 20 minut po pregledu na urgenci: njegov prijatelj je opisal vse podrobnosti (VIDEO)

Kljub hitremu posredovanju reševalcev mu niso mogli več pomagati.
Kaja Grozina26. 4. 2026 | 10:43

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTRITIS

Prvi znaki vnetja sklepov, ki jih ne smete spregledati

Artritis močno vpliva na kakovost življenja. S pravočasnim zdravljenjem in podporno terapijo lahko učinkovito obvladujemo bolezen in lajšamo bolečine.
21. 4. 2026 | 08:43
Promo
Novice  |  Slovenija
DRUGAČNOST

»Nimam nikogar«: zakaj drugačnost še vedno boli (video)

Otroci razlike hitro opazijo, še hitreje pa začutijo, ali so zaradi njih sprejeti ali odrinjeni. Superspaki nastopajo kot drobna pomoč pri tistem prvem koraku, ko želimo komu odpreti vrata ali ga sprejeti v svoj krog.
21. 4. 2026 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZOBNI VSADKI

En sam dan je spremenil vse: zgodba, ki odpira oči

Ko se zdi, da ni več rešitve, sodobna implantologija z naprednimi All-on-X metodami odpira nove možnosti tudi pri pomanjkanju kosti
22. 4. 2026 | 09:38
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SPOMLADANSKI ODKLOP

Ena destinacija, ki Slovence vsako pomlad znova očara

Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
Promo Slovenske novice23. 4. 2026 | 09:35
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTRITIS

Prvi znaki vnetja sklepov, ki jih ne smete spregledati

Artritis močno vpliva na kakovost življenja. S pravočasnim zdravljenjem in podporno terapijo lahko učinkovito obvladujemo bolezen in lajšamo bolečine.
21. 4. 2026 | 08:43
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DRUGAČNOST

»Nimam nikogar«: zakaj drugačnost še vedno boli (video)

Otroci razlike hitro opazijo, še hitreje pa začutijo, ali so zaradi njih sprejeti ali odrinjeni. Superspaki nastopajo kot drobna pomoč pri tistem prvem koraku, ko želimo komu odpreti vrata ali ga sprejeti v svoj krog.
21. 4. 2026 | 09:21
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZOBNI VSADKI

En sam dan je spremenil vse: zgodba, ki odpira oči

Ko se zdi, da ni več rešitve, sodobna implantologija z naprednimi All-on-X metodami odpira nove možnosti tudi pri pomanjkanju kosti
22. 4. 2026 | 09:38
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SPOMLADANSKI ODKLOP

Ena destinacija, ki Slovence vsako pomlad znova očara

Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
Promo Slovenske novice23. 4. 2026 | 09:35
Promo
Novice  |  Slovenija
EVROPSKI TRG DELA

Ne boste verjeli, koliko več lahko zaslužijo Slovenci v tujini

Globalizacija in razmah dela na daljavo, ki se je še posebej okrepilo v času pandemije in po njej, sta bistveno preoblikovala trg dela.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:29
Promo
Novice  |  Slovenija
ORTODONTIJA

Ali ste vedeli, da ZZZS sofinancira ortodontsko zdravljenje otrok na Hrvaškem?

Zaradi dolgih čakalnih dob pri ortodontih v Sloveniji se starši vse pogosteje odločajo za ortodontsko terapijo na Hrvaškem, z možnostjo delnega ali popolnega povračila stroškov s strani ZZZS-ja.
21. 4. 2026 | 14:36
Promo
Novice  |  Slovenija
PLIN

Presenetljivo: cene plina bi lahko celo padle

Čeprav se cene plina na borzah spreminjajo, to še ne pomeni višjih računov za gospodinjstva. Trg plina na veleprodajni ravni namreč kaže, da bi se lahko končne cene za gospodinjstva v prihodnje celo zniževale.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 10:12
Promo
Novice  |  Slovenija
SOF

V svetu brez pravil zmaga tisti, ki razume ljudi

Bliža se 35. Slovenski oglaševalski festival, ki bo vnovič presegel okvire klasične konference.
Promo Delo20. 4. 2026 | 10:06
Promo
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Kdo v resnici drži stikala Evrope?

Pravila tretjih držav in vse bolj izpostavljena digitalna infrastruktura odpirajo vprašanje, kako ohraniti nadzor nad podatki, sistemi in ključnimi procesi.
20. 4. 2026 | 12:17
Lifestyle  |  Praznično
KUHARSKA DELAVNICA

Moderne sladice za praznovanja z Leo Grom

Naučite se priprave modernih sladic za praznovanja: kornetki, lučke in krofki z Leo Grom. Domov boste odšli s sladkim znanjem in navdihom
21. 4. 2026 | 12:50
Promo
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA ODDIH

Hévíz na Madžarskem: spoznajte ta košček oaze

Madžarska termalna destinacija ostaja priljubljena izbira za kratek pobeg z dovolj miru in udobja.
20. 4. 2026 | 14:20
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ŽIVLJENJE

Mislili boste drugače: tri zgodbe, ki odpirajo oči

Tin Ćehić, Kristjan Vreček in Neža Klančar skozi svoje poti razkrivajo, zakaj je občutek varnosti pomemben del sodobnega življenja.
20. 4. 2026 | 09:19
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA ERA DOSTAVE

Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
22. 4. 2026 | 09:37
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBE

Zdravljenje v obdobju rasti je še posebej zahtevno

Izpah pogačice je pogosta poškodba pri otrocih in mladostnikih, najpogosteje povezana s športnimi dejavnostmi, kot so nogomet, gimnastika in ples.
20. 4. 2026 | 08:54
Promo
Novice  |  Slovenija
OKOLJE

Energija za ljudi in prostor

Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:13
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Skrita kriza energetike: številke, ki vzbujajo skrb

Distribucijsko omrežje postaja ključni pogoj energetskega prehoda, saj mora hkrati obvladovati več porabe, več virov in več nihanj.
20. 4. 2026 | 14:44
