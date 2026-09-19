Kolesarski bogovi udarili po Sloveniji

Slovenski kolesarski šampion Tadej Pogačar je te dni začel vadbo. Na sobnem kolesu. Za njim so težki dnevi in tedni. Ko si je po uvodu v dirko po Španiji že tlakoval pot do zmage, je prišla nesreča, bil je ob nepravem času na nepravem mestu. Izraz na obrazu je bil dovolj zgovoren. Pogačar je ob padcu na 8. etapi Vuelte utrpel pretres možganov, premaknjen zlom leve ključnice, stabilen zlom sedmega vratnega vretenca ter več odrgnin. Zaradi zloma ključnice je moral na operacijo, 31. avgusta so jo uspešno opravili v Barceloni. Naskok na prvo skupno zmago na Vuelti se je končal predčasno s hudim padcem, ki je šampiona prikrajšal tudi za evropsko in svetovno prvenstvo.

Zadnjo objavo na Instagramu, omejen je na domačo dnevno sobo, je podkrepil z zanj značilnim optimizmom in borbenim duhom. »Saj ne, da smo nameravali september preživeti tako. Smo vsaj v dobri družbi. Najlepša hvala našim ekipam, družinam, prijateljem in vsem vam za izjemno podporo. Zelo smo hvaležni,« je zapisal Pogačar, ko se je javil iz stanovanja, kjer pridno nabira kilometre na sobnem kolesu. Družbo mu dela partnerica Urška Žigart, ki je prav tako poškodovana. Skupila jo je minuli vikend v Franciji, na 3. etapi dirke Faun Tour Femmes, ki se je končala v Tournon-sur-Rhônu. Ob padcu si je znova zlomila čeljust, isto kost, ki si jo je poškodovala že junija na dirki po Švici.

Da v svoji vrsti nimamo Tadeja, je po eni strani hendikep, po drugi pa tudi priložnost, Primož že dolgo ni bil tako dober.«

Prilagodili so se situaciji

Obema se je zgodilo v trenutku, ko sta bila pripravljena, da v dresu Slovenije sezoni naredita piko na i. Letošnje svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu bo od 20. do 27. septembra v Montrealu v Kanadi, evropsko prvenstvo od 2. do 7. oktobra pri nas, v Sloveniji, v Ljubljani in Šenčurju. »To, da v svoji vrsti nimamo Tadeja, je po eni strani hendikep, po drugi pa tudi priložnost. Primož že dolgo ni bil tako dober. Vemo, da je v odlični formi tudi Jan Tratnik. Verjamem, da bodo imeli zelo dobre noge tudi ostali tekmovalci, ki pridejo z Vuelte. Tu sta še izkušena Luka Mezgec in Matej Mohorič,« se je Uroš Murn, selektor članov, hitro prilagodil nastali situaciji, zavedajoč se, da danes zmagujejo tisti, ki se znajo hitro prilagoditi. Vesel je, ker se v reprezentanco vrača Tratnik, ki bo edini med Slovenci nastopal že na kanadskih klasikah, prvič po letu 2021 pa bo na svetovnem prvenstvu nastopil v kronometru. »Jan se je odločil, da bo po dirkah v Kanadi, tudi za vzdrževanje tekmovalnega ritma, vozil kronometer, kjer bo startal na polno, precej treninga je posvečal vožnji na čas,« je povedal selektor. Na moški dirki elite bodo v nedeljo, 27. septembra, tekmovali Tilen Finkšt, Gal Glivar, Matevž Govekar, Luka Mezgec, Matej Mohorič, Primož Roglič in Jan Tratnik. Jakoba Omrzela na svetovnem prvenstvu ne bo, bo pa na voljo selektorju na evropskem prvenstvu, so nam na Kolesarski zvezi Slovenije pojasnili ob zaključku redakcije.

Tadej Pogačar je primoran trenirati v domači dnevni sobi. Vir: Instagram Tadej Pogačar

Tudi mladi na udaru poškodb

Državna prvakinja v kronometru in tretja v tej disciplini na letošnjih sredozemskih igrah Nika Bobnar bo nastopila na posamičnem kronometru in na cestni dirki, kjer na svetovnem prvenstvu zagotovo ne bo tekmovala poškodovana Žigartova. Poškodbe so oklestile člane in članice, nič boljše se ni godilo mlajšim. Razlika je le ta, da je mladina okrevala in bo startala pod taktirko selektorja Martina Hvastje. V ekipi mlajših članov (U23) je četverica Jaka Marolt, Sven Aleksander Mernik, Anže Ravbar in Erazem Valjavec. Vsi so imeli letos obilo smole s poškodbami. Valjavec si je zlomil ključnico pred enim mesecem na dirki Tour de l'Avenir, Ravbar pred dvema mesecema. Tudi Mernik je padel na Touru de l'Avenir, izgubil nekaj dni treninga, a je pripravljen. Jaka Marolt si je pred dvema tednoma ob padcu na dirki Giro della Regione Friuli Venezia Giulia nalomil rebra.

Ekipo mladincev sestavljajo Maj Bohak, Vanja Kuntarič Žibert in Gal Stare. Letos so mladinci veliko dirkali za reprezentanco, Bohak in Stare sta se izkazala tudi z rezultati, ki sta jih dosegala za svoji razvojni ekipi. Med mladinkami bosta na svetovnem prvenstvu debitirali Hana Jeromel in Lina Mehle. Slednja je šele prvo leto med mladinkami, obe na veliko tekmovanje odhajata predvsem po dragocene izkušnje. Letos sta že nastopali na dirkah za pokal narodov in spoznali dirkanje na visoki mednarodni ravni. Naj se vrti, četudi brez Tadeja in Urške, ki bosta največja navijača naše reprezentance.