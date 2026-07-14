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Kolumna Maše Močnik: Avtogol

O rdečem kartonu se je te dni veliko govorilo, še vedno pa le malokdo ve, da je v tej stalni besedni zvezi vrstni pridevnik, zato mora biti na koncu zmerom -i: rdeči.
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Maša Močnik
 14. 7. 2026 | 02:00
2:49
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Ta teden je burne razprave med navdušenci nad nogometom povzročil neki razvpiti rdeči karton. O njem se je veliko govorilo, pri tem pa še vedno le malokdo ve, da je v tej stalni besedni zvezi pridevnik vrstni, zato mora biti na koncu zmerom -i: rdeči, in ne rdeč. Medtem ko si lahko nekateri zapomnijo celo vrsto imen nogometašev in vse mogoče podrobnosti o njih, si tega nikakor ne morejo. Prav tako marsikdo ne ve, da je finale samostalnik moškega spola – tisti finale. Rdeči karton je kazenski ukrep pri nekaterih športih, ki ga sodnik podeli igralcu za resen prekršek in pomeni takojšnjo prepoved nadaljevanja igre, pravi slovar, in še, da poznamo tudi rumeni karton, ki ga sodnik izreče igralcu kot opozorilo ali kot začasno izključitev iz igre.

Izraz rdeči karton pa je v uporabi že tako dolgo, da se danes uporablja tudi v prenesenem pomenu. Dati/pokazati komu rdeči karton pomeni, da nekoga ali nekaj v celoti zavrneš. Slovenisti bi rdeči karton kajpak pokazali tujkam, ki se skupaj z navdušenjem nad kako stvarjo prikradejo v naš jezik – pa četudi je to najpomembnejša postranska stvar na svetu. Oboževalcev fuzbala ne zanima, od kod je kaka beseda, mene pa zanima prav to: fuzbal je pogovorni izraz, prevzet iz nemškega Fußball (noga + žoga). Pri nas in tudi pri južnih sosedih je zelo priljubljen in je dobil že tudi izpeljanke kot fuzbalerski (klub) in fuzbalerka – po mojem mnenju najgrša frizura na svetu.

Tako je, priznam, nisem ravno ljubiteljica nogometa, in takšni kot jaz mu malce zafrkljivo rečemo tudi žogobrc, kar pa je zelo lepa slovenska zloženka. Takšni smo avtsajderji, ki v nasprotju z mnogimi vemo, da se avt napiše z v-jem, in ne u-jem. Zato pa gotovo vsi vedo, da to pomeni 'zunaj'. Prav tako tudi, da beseda gol izhaja iz angleščine, goal, in izvorno pomeni namen, cilj. V slovenščini se je beseda gol tako popolnoma udomačila, da jo večina govorcev sploh ne dojema več kot izposojenko. Tudi iz nje so nastale nove tvorjenke: golman (po nemškem Goalmann/Tormann), golgeter (iz nemškega Goalgetter oziroma angleškega goal-getter), golrazlika, moja petletnica pa me je seznanila še z besedo, ki je niti jaz ne poznam: golavtor bojda rečejo fantje na igrišču, ko si kdo da avtogol. Tudi pravopis je ne pozna, morda pa sva oba prestara. Jaz sem tako stara, da sem, oh, groza, nekoč nosila fuzbalerko! Oh, ja. Bilo je konec osemdesetih in bila je blazno moderna, zato sem jo hotela tudi jaz. In tako sem si dala avtogol. ​

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