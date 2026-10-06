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Kolumna Maše Močnik: Stari in novi dinozavri

Animatronika je tehnologija, ki uporablja elektroniko in mehatroniko za ustvarjanje in oživljanje premičnih lutk.
FOTO: Osebni Arhiv
FOTO: Osebni Arhiv
Maša Močnik
 6. 10. 2026 | 02:00
2:56
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Minuli vikend sem preživela v Istri. Vendar me tja nista priklicala vpijanje nizke zlate svetlobe podaljšanega poletja in omamni duh sredozemskega rastja, temveč – dinozavri! Obisk dinoparka v bližini Poreča je bil namreč darilo za šesti rojstni dan zavzete ljubiteljice dinozavrov. V tem zabaviščnem parku so v malodane naravni velikosti videti kot pravi, in če pritisneš na gumb, tudi 'oživijo'... Temu se reče animatronični modeli.

Dinozaver sem recimo tudi jaz.

Pridevnik animatroničen je izpeljan iz tujke animatronika (angl. Animatronics). V korpusu Gigafida pa najdem le 11 zadetkov podomačene različice besede. Ta angleška novotvorjenka je nastala s tehnološkim napredkom v filmski industriji. Animatronika je tehnologija, ki uporablja elektroniko in mehatroniko za ustvarjanje in oživljanje premičnih lutk oziroma modelov z naravnimi gibi. Izraz je prvotno skoval Walt Disney v daljši obliki, kot Audio-Animatronics. Modeli imajo ogrodje in prožno kožo iz lateksa, silikona ali poliuretana. Besedna zveza animatronični dinozaver tako povezuje pojma iz novega in starega sveta. Medtem ko je torej prva še dokaj sveža, je druga pravi dinozaver med prevzetimi besedami: poznamo jo že tja od druge polovice 19. stoletja. Izraz je leta 1842 uradno prvi uporabil angleški paleontolog Richard Owen. V Avstro-Ogrski pa se je s širjenjem poljudnoznanstvenih člankov, šolskih učbenikov in časopisov, kot sta bila Slovenski narod in Kres, kot prevzeta beseda kmalu zatem uveljavil tudi v slovenščini. Izvira sicer iz novolatinske dinosaurus, tja pa je prišla iz grščine: deinós je pomenilo vzvišen, strašen, grozen, silen.

Kot vsaka beseda, ki je dolgo del kakega jezika, se je prenesla tudi v druge pomene. Dinozaver sem recimo tudi jaz. Kajti pod tretjo iztočnico razlage pomena v Slovarju slovenskega knjižnega jezika najdemo to razlago: kdor je starejši, na kakem področju deluje dlje od drugih in se mu zato pripisuje manjša sposobnost prilagajanja, ohranjanje nesodobnih nazorov, navad. Navadno slabšalno naj bi se izraz uporabljal v tem pomenu, še razloži slovar, toda jaz sem na svoje upiranje potujčevanju slovenščine in vsesplošni digitalizaciji in robotizaciji vsakodnevnih opravil prav ponosna. Prav po dinozavrsko lomastim in se pritožujem nad današnjimi otroki, ki ne znajo več plezati na drevesa ali brkljati ob rečnem bregu za pisanimi kamni, kar je bila moja najljubša animacija v pradavnini, v obdobju pr. p. t., torej obdobju pred pametno tehnologijo, iz katerega sem.

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