  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NE ME BASAT'

Kolumna Primoža Kališnika: Budizem po domače – in budalizem še bolj

Kolektivni budizem je, sem prebral in prepisal, ko v vodi vidiš svoj odsev. Kolektivni budalizem pa, ko se vanj vržeš, da bi ga popravil.
Budizem ni vera, ampak nega in skrb za um. Budalist pa ne razmišlja, ker bi to zahtevalo čas. FOTO: Kristinajovanovic/Getty Images
Budizem ni vera, ampak nega in skrb za um. Budalist pa ne razmišlja, ker bi to zahtevalo čas. FOTO: Kristinajovanovic/Getty Images
Primož Kališnik
 1. 11. 2025 | 02:25
0:19
A+A-

Budizem je menda preprost. Ni treba veliko, pravijo.

Vdihneš in počasi spoznaš, da si ti tisti, ki ustvarjaš hrup v svoji glavi. Ko umolkneš, se svet kar sam zmehča. Nič ni treba popravljati – le dihati.

Budizem tako ni vera, ampak nega in skrb za um.

Slovenci imamo radi avte, zato prevod: menjaš olje, očistiš filter ega in spet tiho pelješ naprej.

Vse menjave opraviš v duši, da ne bo šel zdaj kdo avta šraufat.

Budizem se zgodi, ko v vrsti v trgovini ostaneš miren. Ko v dežju ne preklinjaš vremena.

Ko molk šteješ kot zmago. V tem ni nič svetega in nič zapletenega.

Le malo manj razburjanja si pripneš in malo več tišine privoščiš.

Budalizem je preprost drugače.

To je stanje, ko misliš, da imaš prav, ker si glasnejši. Ni vera, ampak utrujenost – od sebe in od sveta. Oboje je … v glavo. Tako glasno, da si od tega oglušel in ne slišiš več.

Budalist ne razmišlja, ker bi to zahtevalo čas. Samo odziva se – hitro, brez premisleka, da ne bi zaslišal tišine.

Tišina je nevarna, ker v njej lahko srečaš samega sebe. Zato raje kričiš.

No brain, no pain. Če nimaš možganov, te glava ne more boleti, a ne …

Budalizem ne potrebuje vodje. Vsaka budala je vodja svojega krdela.

Zadošča mu ogledalo – in občinstvo.

Včasih se zdi, da bi pri nas pred volitvami vsi radi razsvetlili druge, da jim ne bi bilo treba razmišljati, saj je to nevarno za poškodbe.

Ne možganov, jasno – ne moreš imeti lubadarja v glavi, če ni lesena. Poškodbe pač.

In tako smo pri pravljici.

V čudoviti deželi med zasneženimi vrhovi in sinjim morjem ter zelenim na vzhodu sta se rodila dva bratca – budizem in budalizem.

Prvi se je rodil iz tišine, drugi iz hrupa.

Prvi diha, drugi kriči.

Prvi sliši druge, drugi sliši le sebe – in še to s težavo.

Kolektivni budizem je, ko ljudje sedijo skupaj in molčijo. Vsak s svojim mirom, vsak s svojo mislijo, a vsi v istem dihu.

Ni vodje, ni gesel, ni potrebe po tem, da bi kdo imel prav. Samo dih, samo voda, samo to, da smo.

Potem vstanejo in naredijo, kar je prav. Tudi če je težko, saj vedo, da so ovire na poti le nekoliko nespretno položena ravnina.

Kolektivni budalizem pa je, ko ljudje stojijo skupaj in kričijo. Vsi isto, vsi hkrati, vsi prepričani, da so prav oni razsvetljeni.

Če kdo v njihovi okolici dvomi, je nevaren. Če kdo molči, je čuden in ga je treba odstraniti.

In tako kolektiv, v svoji svetlobi, pade v temo.

Budizem in budalizem ločita le dve črki. Kot vedno je dobro manj napihnjeno, in sta črki viška pri onih drugih.

A razlika je kot ocean. Ne Tihi, pač pa Ocean miru.

Kolektivni budizem je, sem prebral in prepisal, ko v vodi vidiš svoj odsev.

Kolektivni budalizem pa, ko se vanj vržeš, da bi ga popravil.

Če bi Buda bral te besede, bi se morda le nasmehnil – tiho, mehko.

Če pa bi vendarle spregovoril, bi morda rekel nekako takole:

»Res je – a le napol. Svet ne potrebuje manj budalizma, potrebuje več razumevanja budal.

Budalizem je trpljenje, ki govori, budizem pa tišina, ki trpljenje posluša.

Tisti, ki kriči, ni moj sovražnik, ampak jaz sam, ko sem utrujen.

Ne popravljaj odseva v vodi – poglej, kdo vanj gleda.«

In potem bi spet umolknil. Razumel bi. In vdihnil.

Mrtvim je lažje kot nam. Ne hodijo na volitve, tam na oni strani pa imajo mir.

In vedo, kdo so tam njihovi voditelji – in zakaj.

In to je to za danes. Naj bo dan miren, tih in prijazen do tvojega diha.

In vesel dan mrtvih voščim.

Do nadaljnjega se imam v duši za Novomeščana.

In ker sem ta teden Novomeščan, naj še to rečem – ne zato, da bi koga sodil, ampak da ne bi več molčal.

Množica, ki se je tam zbrala, ni bila drhal. Bili so ljudje. Očetje, matere, sosedje, tisti, ki jih boli, ker je nekdo umrl, ko je branil sina.

Ni šlo za sovraštvo, šlo je za bolečino, ki se je končno odločila stati pokonci.

Drhal je nekaj drugega – tisti, ki desetletja živijo brez spoštovanja, brez odgovornosti.

In drhal so tisti, ki jim to dopuščajo, obljubljajo red in pomoč, pa potem spet pometajo pod preprogo.

Ne, to ni bilo to.

Ta množica je bila tisti red, ki ga oblast ne zna več vzpostaviti. Ne iz zlobe, ampak iz potrebe po pravici.

Ne iz kričanja, ampak iz tišine, ki je končno rekla »dovolj«.

In v tem je nekaj globoko človeškega. Ne v sovraštvu, ampak v pogumu, da se ne sprijazniš z nepravico.

Morda je tudi to del budizma po domače – ko vstaneš mirno, a odločno, in narediš, kar je prav.

Do nadaljnjega sem torej Novomeščan. Ker tam ljudje še čutijo in ker tam še vedo, da je tišina včasih glasnejša od kričanja.

Vse, kar si želim, je, da bi ne tekla kri.

Več iz teme

kolumnaNe me basat'budizembudalizem
ZADNJE NOVICE
02:25
Novice  |  Nedeljske novice
NE ME BASAT'

Kolumna Primoža Kališnika: Budizem po domače – in budalizem še bolj

Kolektivni budizem je, sem prebral in prepisal, ko v vodi vidiš svoj odsev. Kolektivni budalizem pa, ko se vanj vržeš, da bi ga popravil.
1. 11. 2025 | 02:25
22:24
Novice  |  Slovenija
PODRAŽITEV NA OBZORJU

Nas v torek čaka občutna podražitev goriv?

Za zdaj kaže, da se bo najbolj podražil dizel, nekoliko manj pa bencin.
31. 10. 2025 | 22:24
21:37
Novice  |  Svet
NEURJE

New York zaradi neurja pod vodo, 43-letnika ubila elektrika (FOTO)

Močno neurje s poplavami, ki je v četrtek zajelo mesto New York, je poplavilo ulice, ceste in podzemno železnico ter zahtevalo dve življenji, poročajo newyorški mediji.
31. 10. 2025 | 21:37
21:00
Bulvar  |  Suzy
SPOROČILO

Sporočilo ob koncu meseca … (Suzy)

Ne bomo mogli več živeti v polovičarstvu. Ne bomo mogli več ljubiti iz varnosti. Ne bomo mogli več ponavljati starih zgodb in čakati drugačen konec. Ko življenje zahteva resnico, zahteva celoto.
31. 10. 2025 | 21:00
20:52
Bulvar  |  Domači trači
NARAŠČAJ

Gregor Čeglaj razkril veliko novico: kmalu bo postal očka (VIDEO)

Z ženo Katlyn Čeglaj otroka pričakujeta aprila prihodnje leto.
31. 10. 2025 | 20:52
20:10
Bulvar  |  Domači trači
BESEDE, POLNE ŽALOSTI

Slovenska vplivnica iskreno o boleči izgubi: »Nikoli te ne bo nazaj ...«

»Trenutno sem res sesuta, žalujemo,« je povedala s tresočim glasom.
31. 10. 2025 | 20:10

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

RIKO sodeluje pri modernizaciji železniške infrastrukture

RIKO sodeluje pri posodabljanju železniške infrastrukture v Sloveniji, pri čemer združuje bogate inženirske izkušnje, napredne tehnologije in celovit pristop.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:18
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SVEŽ KRUH

Bi sladko ali slano? Tu vas čakajo najokusnejše pekovske dobrote v Sloveniji

Zakaj bi skakali od trgovine do pekarne, če lahko vse, kar potrebujete, tudi sveže pekovske izdelke, najdete na enem mestu?
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 15:32
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
RECEPT

To pa je enostavno: malo drugačen recept za musako

Poletje se vrača z dišečo pito, olivami in kapljico oljčnega olja s Krete.
Promo Slovenske novice24. 10. 2025 | 09:59
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Domovi prihodnosti: tako se spreminja način gradnje v Sloveniji

wienerberger s sodobnimi rešitvami spreminja način gradnje: hitreje, z manj napakami, večjo energijsko učinkovitostjo in manjšim vplivom na okolje.
24. 10. 2025 | 12:43
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

RIKO sodeluje pri modernizaciji železniške infrastrukture

RIKO sodeluje pri posodabljanju železniške infrastrukture v Sloveniji, pri čemer združuje bogate inženirske izkušnje, napredne tehnologije in celovit pristop.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SVEŽ KRUH

Bi sladko ali slano? Tu vas čakajo najokusnejše pekovske dobrote v Sloveniji

Zakaj bi skakali od trgovine do pekarne, če lahko vse, kar potrebujete, tudi sveže pekovske izdelke, najdete na enem mestu?
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 15:32
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
RECEPT

To pa je enostavno: malo drugačen recept za musako

Poletje se vrača z dišečo pito, olivami in kapljico oljčnega olja s Krete.
Promo Slovenske novice24. 10. 2025 | 09:59
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Domovi prihodnosti: tako se spreminja način gradnje v Sloveniji

wienerberger s sodobnimi rešitvami spreminja način gradnje: hitreje, z manj napakami, večjo energijsko učinkovitostjo in manjšim vplivom na okolje.
24. 10. 2025 | 12:43
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODDIH

Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v Srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:21
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DOBRE ZGODBA

Nemogoči primeri: v Zagrebu ustvarjajo »čudeže«

V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA vračajo nasmeh, samozavest in veselje do življenja.
24. 10. 2025 | 10:23
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PLAČEVANJE

Čisto drugačna izkušnja na naših bencinskih servisih

Z njo lahko kupujete doma in v tujini, zbirate točke, si prislužite nagrade in poenostavite upravljanje osebnih financ. In najpomembnejše: vsak vaš nakup šteje.
29. 10. 2025 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Kdo so strokovnjaki, ki vam pomagajo do zmagovalne strategije?

Zaradi visokih stroškov energije, strožje zakonodaje in zahtevnih kupcev postaja učinkovito upravljanje energije ključno za rast podjetij.
24. 10. 2025 | 09:05
Promo
Novice  |  Slovenija
PROJEKT

Slovenija postaja središče evropske digitalne zaščite

V Sloveniji je zaživela evropska platforma za skupno kibernetsko zaščito, ki pod okriljem T-2 povezuje partnerje in krepi odpornost pred grožnjami.
29. 10. 2025 | 09:28
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Pretkani napadalci: da bi vas ujeli, spremenijo svoj glas

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

Kako trajnost prinaša poslovni uspeh?

Znani so nagrajenci natečaja SME EnterPRIZE 2025, s katerim zavarovalnica Generali spodbuja mala in srednje velika podjetja k trajnostnim praksam.
Promo Slovenske novice23. 10. 2025 | 11:37
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
UGODNO

Čudovita, blizu, poceni – Barcelona je uspešnica letošnje zime!

Družine z majhnimi otroki, pari, raziskovalci, avanturisti – ko boste enkrat začutili pristen utrip Barcelone, se boste vedno vračali. To zimo kar iz Ljubljane!
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:25
Promo
Novice  |  Slovenija
PRVA POMOČ

Kaj se je dogajalo pred Osnovno šolo Litija?

Ko je ogroženo življenje, šteje vsaka sekunda. A marsikdo se kot očividec boji pristopiti, ker ne ve, kako pomagati, ali ga je strah, da bi naredil kaj narobe.
27. 10. 2025 | 09:18
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SMILJAN MORI

Knjiga, ki razkrije, kdo v resnici je Smiljan Mori

Slovenski podjetnik Smiljan Mori je dokaz, da se lahko tudi v tradicionalni panogi ustvari sodoben, globalno prepoznaven poslovni model.
27. 10. 2025 | 15:18
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PAMETNI DOM

Ali vsak dom potrebuje prezračevalno napravo?

Tehnologije, ki se učijo iz naših navad, vse bolj postajajo temelj sodobnega bivanja, saj omogočajo energetsko učinkovitost, udobje in višjo kakovost bivanja.
29. 10. 2025 | 09:51
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Iz pločevink v bivak: simbol sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo

Iz odpadnih pločevink je nastal prvi bivak iz recikliranega aluminija – simbol odgovornosti, sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 14:54
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki