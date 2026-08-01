Kolumna Primoža Kališnika: Dragi moj Janez, pišem ti pismo ...

V bistvu ima model z imenom Janez Janša pri kadrovanju za zunanjo politiko precej lahko nalogo. Slovenija ima namreč nekaj ljudi, za katere urbi et orbi ni treba razlagati, kdo so.

Luka Dončić, Tadej Pogačar, Aleksander Čeferin in Janja Garnbret.

Začnimo z Luko Dončićem. NBA je močno zaznamovana z afroameriškimi igralci in kulturo, saj Afroameričani predstavljajo velik delež igralcev ter imajo pomemben vpliv na slog igre, modo, glasbo in javno podobo lige. Belopolti igralci se morajo zato dokazovati ne le v izjemno hudi športni konkurenci, temveč tudi v včasih surovem okolju z izrazito uveljavljeno košarkarsko kulturo in vsem, kar prinaša belo-črna Amerika.

Dončić bi lahko postal tudi največji evropski košarkar v zgodovini NBA.

Če se seveda ne bo odločil za preveč Poli salame.

Tadej Pogačar je slovenski vaščan, postal je prevladujoča sila svetovnega profesionalnega kolesarstva in večkratni zmagovalec Dirke po Franciji, je že blizu naziva najboljši vseh časov. Tekmuje v športu, katerega svetovni trg koles presega 80 milijard ameriških dolarjev na leto, segment cestnih koles pa je vreden več kot 25 milijard dolarjev. Njegovi uspehi niso spremenili le razmerja moči na cesti, temveč tudi poslovni svet kolesarstva. Italijanski Colnago je po partnerstvu s Pogačarjem in ekipo UAE Team Emirates potrojil promet in postal ena najbolj zaželenih premium znamk cestnih koles na svetu, medtem ko je velik del kolesarske industrije doživljal upad prodaje. Pogačar je tako postal ne le športni, temveč tudi eden najvplivnejših tržnih ambasadorjev sodobnega kolesarstva.

Francoski sponzor njegovega teoretičnega naslednika Paula Seixasa ustvari približno 55 milijard ameriških dolarjev letnih prihodkov, kar je primerljivo s celotnim letnim bruto domačim proizvodom Slovenije.

Naš fant ima tudi dodatno gensko napako, da pomaga bolnim otrokom in pomoči potrebnim. Takoj, ne po sprejetju proračuna in namernih zamudah.

Aleksandru Čeferinu je kot predsedniku Uefe uspelo ustaviti projekt evropske superlige, čeprav za njim niso stali le najbogatejši evropski nogometni klubi, temveč tudi ena najmočnejših finančnih institucij na svetu – JPMorgan Chase, ki je zagotovila začetno financiranje projekta mednarodnih capinov.

Zaradi izjemnega pritiska navijačev, politikov, domačih lig in nogometnih institucij je večina ustanovnih klubov v 48 urah odstopila od projekta, zato se superliga ni razvila do faze, ko bi pridobila večje komercialne ali sponzorske partnerje.

Tržna vrednost JPMorgan Chase je več kot desetkrat večja od celotnega letnega BDP Slovenije, bilančna vsota banke pa slovenski BDP presega za več kot petdesetkrat.

Tega sicer ni nihče napisal, ampak Aleksander je takrat tvegal svoje življenje. »Fatva« ga utegne spremljati še leta.

Je eden najpogumnejših funkcionarjev vseh časov v nogometu.

Janja Garnbret je postala najuspešnejša športna plezalka v zgodovini tekmovalnega športnega plezanja. Svetovni trg plezalne opreme je ocenjen na približno tri milijarde ameriških dolarjev letno, trg plezalnih centrov pa na okoli 3,6–3,9 milijarde dolarjev, pri čemer oba hitro rasteta.

Kaj naj rečem. Za zunanjo politiko imamo v državi vse poštimano.

Šport je tisto, kar se na Slovenijo in Slovence rima bolj kot kar koli drugega. Če želi kdo razumeti slovenski značaj, vztrajnost, tekmovalnost in duh Slovenije, naj najprej pogleda njene športnike.

Mi pa še kar mislimo, da so džeki oni na oblasti. In da so v parlamentu odločilni kurji tatovi gradbenega materiala, ki firmo prodajo, da jim ne bi odbili zlatih jajc.

Zato, model z imenom Janez Janša – originalni, ne umetniki in ne tisti lik s Krvavca –, pusti ta del Slovenije, kot da ga ni.

Če že televizije ne moreš pustiti pri miru ... pa jo raje pusti pri miru. Tisti najbolj vihravi se bodo namreč, ko bo šlo zares, večinoma – ne pa vsi – spet obrnili po vetru.

Kar se omenjenim štirim iz naše zgodbe ne more zgoditi. Namreč, kar se teh štirih tiče, tega strahu ni.

Njihovega ugleda niso ustvarili politika, mediji ali družbena omrežja.

Ustvarili so ga talent, delo, značaj in rezultati. Ferplej. To je v Sloveniji seveda tujka – razen v športu. Pa pri gasilcih, gorskih reševalcih in kar je podobnih naivcev.

Zato so oni štirje danes največji ambasadorji Slovenije. In zato jih svet pozna precej bolje, kot pozna katerega koli slovenskega politika. Tudi če sem se pri kateri številki zmotil.