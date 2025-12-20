  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NA OKO

Kolumna Primoža Kališnika: Izganjanje hudiča v Sloveniji? Ne bo šlo!

Avstralija je kot prva država na svetu sprejela zakon, ki mlajšim od 16 let prepoveduje uporabo večine družbenih omrežij.
FOTO: Lightfieldstudios/getty images
FOTO: Lightfieldstudios/getty images
Primož Kališnik
 20. 12. 2025 | 22:25
5:02
A+A-

Avstralija je povsem sekularna država. Ne v smislu, da bi tam delali sekance na cirkularju (krožni žagi), kot bi se komu morda zazdelo po zvoku besede, ampak v zelo preprostem, ustavnem smislu: država nima državne vere, cerkev in oblast pa naj bi bili ločeni.

Sekularna država torej pomeni, da vera nima uradne vloge pri vladanju. Nasprotje so nesekularne države, kjer ima religija neposreden vpliv na zakone ali oblast – bodisi prek državne vere bodisi prek verskega prava.

Takih primerov po svetu ne manjka.

Ko sem po spletu našel razpredelnico sekularnih in nesekularnih držav in se je med sekularnimi pojavila tudi Slovenija, sem za trenutek podvomil o realnosti. Saj vendar že tedne poslušamo, kako je zadnji referendum »sesula Cerkev«. A referendum lahko sesuje le nekdo, ki ima realen političen vpliv.

Če že ne v vladi, pa vsaj kot opozicija, a ne …

In tu se začne zmeda.

Avstralija je kot prva država na svetu sprejela zakon, ki mlajšim od 16 let prepoveduje uporabo večine družbenih omrežij.

Nič ne zastopim. V bistvu bi moralo iti za boj med dvojimi nevladniki: na eni strani Cerkev, ki ne sme biti v vladi, čeprav bi si morda tega želela, in je torej nevladnik, na drugi strani pa nevladniki, ki so ponosni, da niso del sistema, in so predobri za katero koli vlado, a se jim hkrati zdi, da bi vseeno morali vladati, ker imajo pač prav.

Včasih je bila na voljo knjižica Fuk je Kranjcem v kratek čas, pesmi iz Antologije slovenske pornografske poezije.

Danes je ponatis po moje nemogoč. Bolj bi šla v cvet Špetir je Kranjcem v kratek čas.

Morda bi bilo knjigi najbolje združiti po principu tête-bêche – z dvema naslovnicama, ki se bere z obeh strani. Ko se besedili srečata na sredini, je eno besedilo obrnjeno na glavo glede na drugo.

Tête-bêche je v resnici odličen slovenski izraz za prepir. Tudi v knjigi. Ko se srečata na sredini in hkrati na koncu obeh zgodb dva Kranjca različnih prepričanj, ima eden čevlje tam, kjer ima drugi glavo, in obratno. Jasno, da nastane pizdarija.

Ni druge kot brca v glavo, kar pa je že tako ali tako pri nas kar priljubljena disciplina. In obe strani vedno zadeneta, kar je res dobro, tudi če istočasno malo boli.

Vse to pišem zato, da bi povedal nekaj zelo preprostega: Avstralija je res sekularna država. Država in cerkev tam nista v žlahti – ne v dobrem in ne v slabem. A kljub temu se Avstralci igrajo s hudičem. Na neki način dokazujejo, da jim je vera bližje, kot piše v ustavi.

Uradno so priznali obstoj hudiča in uvedli nov eksorcizem. Izganjanje hudiča.

FOTO: Lightfieldstudios/getty images
FOTO: Lightfieldstudios/getty images

Kaj se je zgodilo? Avstralija je kot prva država na svetu sprejela zakon, ki otrokom in mladostnikom, mlajšim od 16 let, prepoveduje uporabo večine družbenih omrežij.

Menim, da je to eksorcizem, kakršnega civilizacija še ni videla – izganjanje hudiča iz otrok.

In videti je, da so se tega lotili resno in pošteno. Kar je zanimivo za državo, ki je nastala iz preseljenih kaznjencev. Pri nas, kjer smo vsi pošteni, je kaj takega nemogoče. Čeprav vsi vemo, kako hudo je z otroki, ki ne živijo več tu, ampak v telefonih, si tega ne bi upal storiti nihče.

Če bi oblast posegla, bi jo pravi nevladniki obtožili kršenja otrokovih pravic. Rezervni nevladniki, torej Cerkev, bi rekli, da se v to ne bodo mešali, ker je to dolžnost staršev. Če pa bi rekli kaj preveč, bi jim očitali, da se spet vtikajo v vzgojo tudi »normalnih« otrok.

Potomci kriminalcev so torej znali narediti, kot je treba. Mi, izvorno pošteni, ki smo postali kriminalci šele po osamosvojitvi, tega ne zmoremo.

Ne zato, ker ne bi bilo prav, ampak zato, ker se starši preveč bojijo svojih otrok. Bojijo se najstrašnejšega nadaljevanja grozljivke Izganjanje hudiča.

Z razlogom. Ko enkrat stvari zajebeš do konca, in to pri otrocih in najstnikih, gre za življenje.

Živih, zdravih, mladih.

In če bi se pri nas slučajno oboji, levi in desni, lotili izganjanja, bi se ga vsak s svoje strani. Na sredini bi hudiča že imeli v primežu, a bi jim ušel, ker bi se izganjalci med seboj stepli.

In kot bi rekli res stari: vse nas bo hudič vzel. Razen prodajalcev telefonov, mobilnih operaterjev in tistih, ki so jim otroci, mlajši od šestnajst let, zgolj tržna niša.

Več iz teme

Avstralijakolumnadružbastarši
ZADNJE NOVICE
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Upanje umre zadnje ...

O megli.
Aljana Fridauer Primožič20. 12. 2025 | 22:45
22:25
Novice  |  Nedeljske novice
NA OKO

Kolumna Primoža Kališnika: Izganjanje hudiča v Sloveniji? Ne bo šlo!

Avstralija je kot prva država na svetu sprejela zakon, ki mlajšim od 16 let prepoveduje uporabo večine družbenih omrežij.
Primož Kališnik20. 12. 2025 | 22:25
21:46
Novice  |  Slovenija
ZANIMIV PRIZOR

Poglejte, kakšen prizor je bralka ujela na slovenskih tirih (FOTO)

Muzejski vlak vozi več dni v letošnjem decembru. Vozi po relacijah Kamnik, Grosuplje, Ivančna Gorica, Trebnje, Sevnica, Zidani Most in Litija.
20. 12. 2025 | 21:46
21:00
Bulvar  |  Suzy
SLAVNA PRIJATELJSTVA

Slavna prijateljstva: preživeli so škandale in razhode (Suzy)

V svetu slavnih, kjer so izdaje, škandali in javni razhodi skoraj del vsakdana, so prava prijateljstva redka, a zato toliko bolj dragocena.
20. 12. 2025 | 21:00
20:50
Novice  |  Kronika  |  Doma
GORENJE LAZE

Slovenski gasilci imeli nenavadno intervencijo: prevrnila se je traktorska prikolica, v njej pa bik (FOTO)

Nesreča se je zgodila v vasi Gorenje Laze. Na koncu se je vse dobro razpletlo.
20. 12. 2025 | 20:50
20:04
Novice  |  Slovenija
CORTINA MILANO 2026

Prihajajo zimske olimpijske igre: kako poceni jih imamo Slovenci možnost obiskati?

Veliko kart je še pošlo, a z nekaj iznajdljivosti se da. Prenočišč je še dovolj, pot pa ni predolga.
20. 12. 2025 | 20:04

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HEMOROIDI

Ima jih vsak drugi odrasli. Kako jih lahko preprečite?

Hemoroidi nam lahko hitro pokvarijo počutje, saj vplivajo na udobje pri sedenju, gibanju in celo pri najbolj vsakdanjih opravilih.
18. 12. 2025 | 10:46
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zavarovanje

V nekaj minutah do prostega termina - je to sploh mogoče?

Mitja Plaznik je eden tistih Vzajemninih svetovalcev, ki jih ljudje ne pozabijo – ker ne ponudi le odgovora, ampak iskren občutek podpore.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 11:41
Promo
Lifestyle  |  Polet
IZJEMNO

Družinski praznični brunch: toplo, domače, brez kuhanja

Vsak december radi poskrbimo za vsaj eno nepozabno zabavo, najpogumnejši pa tudi za slavnostno silvestrovanje.
17. 12. 2025 | 11:24
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
HEMOROIDI

Ima jih vsak drugi odrasli. Kako jih lahko preprečite?

Hemoroidi nam lahko hitro pokvarijo počutje, saj vplivajo na udobje pri sedenju, gibanju in celo pri najbolj vsakdanjih opravilih.
18. 12. 2025 | 10:46
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zavarovanje

V nekaj minutah do prostega termina - je to sploh mogoče?

Mitja Plaznik je eden tistih Vzajemninih svetovalcev, ki jih ljudje ne pozabijo – ker ne ponudi le odgovora, ampak iskren občutek podpore.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 11:41
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
IZJEMNO

Družinski praznični brunch: toplo, domače, brez kuhanja

Vsak december radi poskrbimo za vsaj eno nepozabno zabavo, najpogumnejši pa tudi za slavnostno silvestrovanje.
17. 12. 2025 | 11:24
Promo
Novice  |  Slovenija
Prazniki

Pošta Slovenije v decembru ne dela več po starem

Ste se že znašli v praznični gneči? Med nakupi, darili in obveznostmi se lahko hitro znajdemo v stiski s časom, zato so praktične rešitve še kako dobrodošle.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 09:19
Promo
Novice  |  Slovenija
ISO STANDARD

Prehodno obdobje bo odločilno, zato se na spremembe pripravite pravočasno

Mednarodni standardi za sisteme vodenja, ki jih uporabljajo organizacije po vsem svetu, vstopajo v novo fazo posodobitev.
15. 12. 2025 | 09:23
Promo
Novice  |  Slovenija
Umetnost

Vpogled v intimo in umetniško prakso Ulaya in Marine Abramović

ART VITAL prinaša dve publikaciji, ki ju ljubitelji sodobne umetnosti ne smejo spregledati.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 10:50
Promo
Lifestyle  |  Stil
Okrasni vrt

Naj bosta atrij in vrt vaša letošnja božična oaza

Kako atrij in vrt spremeniti v božično oazo? Odkrijte ideje za zunanjo razsvetljavo, dekoracijo in praznične poudarke, ki ustvarijo čaroben decembrski videz.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 14:29
Photo
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Ali Evropa vstopa v novo fazo obrambnega razvoja

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Kako se bodo po novem ogrevali Slovenci?

V mrzlih mesecih je še posebej pomembno stabilno, udobno in cenovno ugodno ogrevanje domov.
19. 12. 2025 | 14:09
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAKUPOVANJE

Zakaj se v teh dneh toliko ljudi ustavlja na istem mestu v Ljubljani

Hitrost, fleksibilnost, brezplačni osebni prevzem na Shoppster prevzemnem mestu in več kot 1.500 prevzemnih točk - vse za brezskrben december
17. 12. 2025 | 09:17
Promo
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Zapeljite se z vlakom v čarobni december!

Ko se prižgejo praznične luči in mestna središča zasijejo v pravljični podobi, je čas za doživetja, ki ogrejejo srce in prižgejo iskrice v otroških očeh.
Promo Slovenske novice19. 12. 2025 | 08:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZAOBLJUBA

Kako je to mogoče? Zobni vsadki po meri!

Novo leto prinaša priložnost za zdrav nasmeh in samozavest. Z napredno implantologijo All-on-X ga lahko v Ortoimplantu DENTAL SPA uresničite že spomladi.
Promo Slovenske novice18. 12. 2025 | 08:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Najbolj samoumevna stvar, ki je v mnogih domovih še vedno ni

Ko se temperature spustijo, se v marsikaterem domu pojavi isti scenarij. Okna ostajajo bolj ali manj zaprta, ker »ne bomo ohlajali stanovanja«, v kopalnici se po prhanju zadržuje para, na hladnejših delih sten in okenskih okvirjih se začne nabirati kondenz, zrak pa postane težak.
15. 12. 2025 | 09:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PRAZNIČNE SLADICE

Preprosto in slastno: klasika na malce drugačen način

Letos lahko praznične dobrote ustvarite brez zapletenih receptov in dolgih priprav.
15. 12. 2025 | 14:50
Promo
Novice  |  Slovenija
Mladi upi

Kdo so letošnji finalisti

Dvaindvajset izjemno nadarjenih mladih predstavlja zgodbe o vztrajnosti, talentu in sanjah, ki oblikujejo prihodnost.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 06:00
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Skoraj trikrat večja nihanja cen: kako se temu upreti? (video)

Slovenski energetski trg se v zadnjih letih spreminja tako intenzivno kot še nikoli do zdaj. Po ukinitvi net meteringa, ob uvedbi dinamičnih omrežnin in ob vse večjih urnih nihanjih cen postaja elektrika za številna podjetja manj predvidljiv strošek in bolj strateško vprašanje.
17. 12. 2025 | 09:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
BOŽIČKOV VLAK

Muzejski vlak se v prazničnem času vrača na tire

Po nekaj letih premora se na slovenske tire vrača legendarni muzejski vlak.
17. 12. 2025 | 09:12
Promo
Novice  |  Slovenija
Raziskava

Trend je jasen: to je prva stvar, ki jo opazimo

Rezultati potrošniške raziskave kažejo, da poleg ugodnih cen pomembno vlogo pri nakupu elektronike igrajo zmogljivost naprav in ugled blagovne znamke.
Promo Slovenske novice16. 12. 2025 | 10:05
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
LEGENDA

Nova »petka« že navdušuje slovenske kupce

Prikupna oblika, enostavna raba električne in digitalne tehnologije ter lokalna, odgovorna, krožna proizvodnja: Renault 5 E-Tech electric.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 09:20
Promo
Novice  |  Slovenija
ZASTARELO

Zakaj številna slovenska podjetja še vedno stavijo na golfa 2

Mnogi še vedno verjamejo, da je antivirus dovolj, napadalci pa jih prehitevajo z napadi ničtega dne.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 11:50
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OGREVANJE

Več toplote z bistveno manjšo porabo energije

Udobje doma danes pomeni več kot le prijetno temperaturo.
18. 12. 2025 | 14:45
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SOBNE RASTLINE

Kdaj moramo nujno presaditi sobne rastline?

Dnevi so že zelo kratki, radiatorji izsušujejo zrak v prostorih in sobne rastline hitro pokažejo, da je zima zanje poseben izziv.
15. 12. 2025 | 09:25
Promo
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Ganglion: kaj je, kako nastane in kako ga zdraviti

Ste ob zapestju, na dlani ali stopalu opazili zatrdlino, ki v vas vzbuja nelagodje in vas skrbi, da bi lahko pomenila kaj resnejšega?
Promo Slovenske novice16. 12. 2025 | 09:16
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki