  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NE ME BASAT'

Kolumna Primoža Kališnika: Kako pošolati junce

Vedno sem bil precej prepričan, da predsednik države ne more biti nekdo, ki je sicer zelo inteligenten, nima pa političnih izkušenj. Oziroma sposobnosti za delo na komunali.
Saj je imela verjetno večino stvari prav, le na povsem napačen dan in na povsem napačnem mestu je to povedala. FOTO: Voranc Vogel
Saj je imela verjetno večino stvari prav, le na povsem napačen dan in na povsem napačnem mestu je to povedala. FOTO: Voranc Vogel
Primož Kališnik
 5. 7. 2026 | 02:00
5:39
A+A-

Kako pošolati junce? S kilometrino ... Pred kar nekaj leti sem se pogovarjal s takrat še moškim v najboljših letih, s katerim sva bila v mojem kratkem študijskem veku sošolca. Bil je tako rekoč poklicni politik že od mladostniških let in je pripadal organizaciji, o kateri si recimo gimnazijci v Ljubljani okoli leta 1978 nismo mislili nič lepega. V bistvu je bilo vsakemu, ki je bil njen član, to nerodno povedati, ker je veljalo, da če si bil, si bil zato, da boš imel kakšno korist.

Pri vsem je bilo zelo zabavno, da so si najslabše o članih te mladinske organizacije mislili prav otroci ljudi, ki so sestavljali dovolj trdno jedro prejšnjega sistema. Res pa je, da je bila Slovenija leta 1980 med mladimi precej bolj živa in pogumna družba, kot je to danes. Vsi smo vedeli, vključno z onimi na oblasti, da se stari sistem nekako topi, da Slovenija v tisti Jugoslaviji ni najbolj doma in da so razlike znotraj nekdanje države nepremostljive.

No, pa k tretjemu stavku in mojemu sošolcu. Zgodilo se je, da je tista čudna organizacija začela rovariti proti svojim, in to je bilo nekaj, česar danes ni. Poznate zdaj kakšen podmladek kakšne stranke, ki rovari proti svojim? Ne. Še Levica proti SD ni nikoli, a ne, ampak to za našo zgodbo ni bistveno. Moj sošolec je, na moje veliko veselje, takrat deloval zelo pogumno, in čeprav je danes malo pozabljen, je kar precej pripomogel, da smo mladi Slovenci čutili, da se res nekaj dogaja in da je čas, da gre naša domovina na svoje.

Ko se je to zgodilo, je moj sošolec postal politik. Zelo znan. Imel je veliko velikih funkcij.

Jasno, da so ga na koncu izdali prav njegovi in da je bil opešan, ko se je zameril najmanjšemu med velikimi. To se je zgodilo še kakšnemu mojemu prijatelju, ki je bil tudi zelo znan Slovenec, pa so ga potem parkirali ob cesti kot mulo, ki vleče star top, za katerega se ne ve, ali sploh deluje. Ko je bil moj sošolec slaven, nisem rinil k njemu. Živjo na cesti je bil povsem dovolj. Srečala sva se na kakšni veselici in na poroki pri Vladeku, takrat pa me je sila presenetil s svojo duhovitostjo in s tem, da je na poroki pred zoro stal s svati na cesti v Prekmurju in se menil z vaščani.

Kasneje se je življenje obrnilo tako, da sva imela kakšen stik več, in nekoč mi je dejal, da se najbolj zabava, ko vidi, kako v politiko rinejo ljudje brez izkušenj, brez vsake politične kilometrine. Dejal mi je, da je nepopisno zabavno, kako take nove junce ta stari junci peljejo, kot se reče, scat. Ni rekel kot neumneže, pač pa kot majhne otroke. Majhni otroci so zaupljivi in naivni, a ne.

Seveda sem takrat to slišal malo na eno uho, saj me je veliko bolj zanimalo, kdo vse od mojih novinarskih kolegov je bil v najemu pri bivši Službi državne varnosti, pri Udbi. In jasno, da me je bolj prizadelo to, da so bili to moji najtesnejši sodelavci, ki sem jim zaupal, jih imel rad in jih imam še danes.

Danes to, kdo je komu kaj špecal, ni več tako pomembno, čeprav se mi je nekdo, ki je dobro obveščen, pridušal, kako bivša Udba drži za pirhe koga od slavnih novinarjev. S tem se mora spopasti vsak sam. Bolj se mi danes v spomin vrača ona sošolčeva, da so najboljše stranke novi politiki, ki mislijo, da vse znajo, vedo pa o politiki nič. Tudi če mednje zajadra kakšen dovolj dostojen človek, kot je bil v primerjavi z nasledniki Miro Cerar mlajši.

Prav zato sem bil vedno precej prepričan, da predsednik države ne more biti nekdo, ki je sicer zelo inteligenten, nima pa političnih izkušenj. Oziroma sposobnosti za delo na komunali. Zato nisem bil nič presenečen, da se je zgodilo, kar se je. Da je imela na sveti maši za domovino, s prenosom na televiziji, predsednica države zelo državniški govor, če bi jo poslušali Evropejci, in prav nič državotvornega, če ga poslušajo po volitvah s sekiro na pol razklani Slovenci. Saj je imela verjetno večino stvari prav, le na povsem napačen dan in na povsem napačnem mestu je to povedala.

Sam sem seveda prepričan, da vedno novi obrazi ne prihajajo na oblast zato, ker bi s svojo svežino lahko pokidali star gnoj, pač pa zato, ker bodo s svojo neizkušenostjo zagotovili, da se ne bo nič spremenilo. Zdaj bi nam že zdavnaj moralo postati jasno, da je obema stranema v edinem interesu zgolj to, da se stvari ne spremenijo. To nikoli ni bil njihov načrt.

Uspelo jim je nekaj veliko težjega – da je vse ostalo, kot je že več kot pol stoletja: razklano in skregano, in tako, da gre peščici ljudi pri nas tako dobro, da navadni ljudje tega sploh ne znamo prešteti. V drugem mandatu, če ji bo dan, bi predsednici države to uspelo ponotranjiti. Seveda ob predpostavki, da ji bo postalo jasno, da je bila tudi ona namensko izbran novi obraz. S precej inteligence in pazljivo preverjena, da nima potrebnih političnih izkušenj, pa četudi se je na prvi pogled zdelo, da jih ima. Gospa je pametna, ni pa nikoli delala na komunali. Ali jo podpiram? Ja, jo. Tudi zaradi govora.

Naj vse končam z metaforo. A da je ne vidite? Bolje, da ne.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

kolumnaPrimož Kališnik
ZADNJE NOVICE
02:00
Novice  |  Nedeljske novice
NE ME BASAT'

Kolumna Primoža Kališnika: Kako pošolati junce

Vedno sem bil precej prepričan, da predsednik države ne more biti nekdo, ki je sicer zelo inteligenten, nima pa političnih izkušenj. Oziroma sposobnosti za delo na komunali.
Primož Kališnik5. 7. 2026 | 02:00
01:18
Bulvar  |  Glasba in film
45. FESTIVAL

Znana sta velika zmagovalca letošnjih Melodij morja in sonca, posebna pozornost je bila namenjena umetni inteligenci

Zmagovalca sta postala Drago Mislej Mef in Marina Martensson.
5. 7. 2026 | 01:18
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Poletje krepi prijateljstva ...

O vključeni klimi.
Branko Babič4. 7. 2026 | 22:45
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Poletje krepi prijateljstva

O klimi.
Branko Babič4. 7. 2026 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NE ME BASAT'

Komentar Primoža Kališnika: Kako pošolati junce

Vedno sem bil precej prepričan, da predsednik države ne more biti nekdo, ki je sicer zelo inteligenten, nima pa političnih izkušenj. Oziroma sposobnosti za delo na komunali.
Primož Kališnik4. 7. 2026 | 22:25
22:14
Novice  |  Slovenija
MAGNITUDA 2,3

V Sloveniji smo imeli pozno zvečer potres. Ste ga čutili?

Po prvih podatkih so ga čutili prebivalci Postojne, Pivke in okoliških naselij.
4. 7. 2026 | 22:14

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
NA DOPUST

Brezplačna kartica, ki jo vsako leto uporablja več kot 600.000 Slovencev

Pred dopustom običajno preverimo dokumente, rezervacijo in vremensko napoved. Veliko redkeje pa pomislimo na evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, čeprav nam lahko v primeru bolezni ali poškodbe prihrani veliko skrbi in tudi precej denarja. Kaj pravzaprav krije, kje velja in zakaj sama včasih ni dovolj?
1. 7. 2026 | 13:40
Promo
Lifestyle  |  Stil
VRHUNSKOST

Elektrika ali hibrid? Vprašanje ni tako enostavno

Električen ali hibriden, s petimi ali sedmimi sedeži in dosegom do 631 kilometrov. Novi Mercedes-Benz GLB je ustvarjen za sodobno življenje.
Promo Delo1. 7. 2026 | 10:19
Promo
Novice  |  Slovenija
PONUDBA

»Ko najdete dobro nepremičnino ob morju, ne čakajte« (video)

Dobra zemljišča ob morju so vse redkejša, zanimanje kupcev pa ostaja visoko, zato se kakovostne novogradnje v Portorožu in hrvaški Istri pogosto prodajajo že v zgodnjih fazah gradnje.
1. 7. 2026 | 09:38
Lifestyle  |  Svetovalnica
ONAPLUS PODKAST

Kaj se zgodi, ko je pornografija prvi učitelj spolnosti?

Novinarki in avtorici knjige Hormoni in demoni razbijata mite o mladih. Zakaj so najstniki vse bolj osamljeni in kako jih mediji ter družba pogosto napačno razumemo?
Manca Čampa Pavlin2. 7. 2026 | 10:56
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
NA DOPUST

Brezplačna kartica, ki jo vsako leto uporablja več kot 600.000 Slovencev

Pred dopustom običajno preverimo dokumente, rezervacijo in vremensko napoved. Veliko redkeje pa pomislimo na evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, čeprav nam lahko v primeru bolezni ali poškodbe prihrani veliko skrbi in tudi precej denarja. Kaj pravzaprav krije, kje velja in zakaj sama včasih ni dovolj?
1. 7. 2026 | 13:40
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
VRHUNSKOST

Elektrika ali hibrid? Vprašanje ni tako enostavno

Električen ali hibriden, s petimi ali sedmimi sedeži in dosegom do 631 kilometrov. Novi Mercedes-Benz GLB je ustvarjen za sodobno življenje.
Promo Delo1. 7. 2026 | 10:19
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PONUDBA

»Ko najdete dobro nepremičnino ob morju, ne čakajte« (video)

Dobra zemljišča ob morju so vse redkejša, zanimanje kupcev pa ostaja visoko, zato se kakovostne novogradnje v Portorožu in hrvaški Istri pogosto prodajajo že v zgodnjih fazah gradnje.
1. 7. 2026 | 09:38
Lifestyle  |  Svetovalnica
ONAPLUS PODKAST

Kaj se zgodi, ko je pornografija prvi učitelj spolnosti?

Novinarki in avtorici knjige Hormoni in demoni razbijata mite o mladih. Zakaj so najstniki vse bolj osamljeni in kako jih mediji ter družba pogosto napačno razumemo?
Manca Čampa Pavlin2. 7. 2026 | 10:56
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
IZLET PO SLOVENIJI

Dolenjska: termalni vrelci, reka Krka, vinogradi in okusi, ki dišijo po oddihu

Dolenjska poleti zaživi v svojem najlepšem ritmu okusov in dogodivščin.
Promo Slovenske novice3. 7. 2026 | 10:50
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSVEŽILNA SLADICA

Mojstrska delavnica: tako vam bo uspel popoln italijanski semifredo (VIDEO)

Naučite se pripraviti popoln italijanski semifredo – kremasto zamrznjeno sladico brez ledenih kristalov.
Odprta kuhinja29. 6. 2026 | 10:16
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODDIH

Tudi vas lahko preseneti visoka položnica iz tujine

Modra evropska zdravstvena kartica vam ne zagotavlja take zaščite, kot morda mislite.
Promo Slovenske novice29. 6. 2026 | 09:47
Promo
Novice  |  Slovenija
VELIK USPEH

Uspešna slovenska zgodba, ki navdihuje izven meja

Slovensko podjetje LUNOS postaja razvojno središče prezračevalnih rešitev za širšo regijo.
Promo Slovenske novice1. 7. 2026 | 10:05
Promo
Razno
PREVENTIVA

Bolezni, ki se razvijajo tiho, lahko odkrijemo pravočasno

Od rednih pregledov do genetskega testiranja: sodobna preventiva omogoča boljše razumevanje zdravstvenih tveganj in pravočasno ukrepanje.
Promo Slovenske novice30. 6. 2026 | 12:52
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
ODDIH

Nova zgodba Rogaške Slatine

Namesto gneče, vročine in hitenja izberite sprostitev ob mineralni vodi, naravi in butičnem razvajanju v Rogaški Slatini.
Promo Slovenske novice2. 7. 2026 | 08:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENOSTAVNEJE NA DOPUSTU

Na Hrvaškem spet prevladujejo Slovenci. Aplikacija, ki olajša poletne počitnice

Avtocesta, trajekt, parkiranje, vozovnica za avtobus … Vsako leto enake situacije, ki lahko zagrenijo počitnice na Hrvaškem. Letos se jim izognite.
Promo Slovenske novice2. 7. 2026 | 08:58
PromoPhoto
Bulvar  |  Glasba in film
TV KLASIKE

Se jih spomnite? Modro poletje prihaja na GOLD TV

Ti je ostal še kakšen košček tistega poletja?
Promo Slovenske novice1. 7. 2026 | 13:34
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Stanovanja so draga, ampak obstaja tudi druga možnost

Preverite, kako lahko z eno naložbo dostopate do več nepremičnin.
1. 7. 2026 | 10:26
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki