Kolumna Primoža Kališnika: Kako pošolati junce

Kako pošolati junce? S kilometrino ... Pred kar nekaj leti sem se pogovarjal s takrat še moškim v najboljših letih, s katerim sva bila v mojem kratkem študijskem veku sošolca. Bil je tako rekoč poklicni politik že od mladostniških let in je pripadal organizaciji, o kateri si recimo gimnazijci v Ljubljani okoli leta 1978 nismo mislili nič lepega. V bistvu je bilo vsakemu, ki je bil njen član, to nerodno povedati, ker je veljalo, da če si bil, si bil zato, da boš imel kakšno korist.

Pri vsem je bilo zelo zabavno, da so si najslabše o članih te mladinske organizacije mislili prav otroci ljudi, ki so sestavljali dovolj trdno jedro prejšnjega sistema. Res pa je, da je bila Slovenija leta 1980 med mladimi precej bolj živa in pogumna družba, kot je to danes. Vsi smo vedeli, vključno z onimi na oblasti, da se stari sistem nekako topi, da Slovenija v tisti Jugoslaviji ni najbolj doma in da so razlike znotraj nekdanje države nepremostljive.

No, pa k tretjemu stavku in mojemu sošolcu. Zgodilo se je, da je tista čudna organizacija začela rovariti proti svojim, in to je bilo nekaj, česar danes ni. Poznate zdaj kakšen podmladek kakšne stranke, ki rovari proti svojim? Ne. Še Levica proti SD ni nikoli, a ne, ampak to za našo zgodbo ni bistveno. Moj sošolec je, na moje veliko veselje, takrat deloval zelo pogumno, in čeprav je danes malo pozabljen, je kar precej pripomogel, da smo mladi Slovenci čutili, da se res nekaj dogaja in da je čas, da gre naša domovina na svoje.

Ko se je to zgodilo, je moj sošolec postal politik. Zelo znan. Imel je veliko velikih funkcij.

Jasno, da so ga na koncu izdali prav njegovi in da je bil opešan, ko se je zameril najmanjšemu med velikimi. To se je zgodilo še kakšnemu mojemu prijatelju, ki je bil tudi zelo znan Slovenec, pa so ga potem parkirali ob cesti kot mulo, ki vleče star top, za katerega se ne ve, ali sploh deluje. Ko je bil moj sošolec slaven, nisem rinil k njemu. Živjo na cesti je bil povsem dovolj. Srečala sva se na kakšni veselici in na poroki pri Vladeku, takrat pa me je sila presenetil s svojo duhovitostjo in s tem, da je na poroki pred zoro stal s svati na cesti v Prekmurju in se menil z vaščani.

Kasneje se je življenje obrnilo tako, da sva imela kakšen stik več, in nekoč mi je dejal, da se najbolj zabava, ko vidi, kako v politiko rinejo ljudje brez izkušenj, brez vsake politične kilometrine. Dejal mi je, da je nepopisno zabavno, kako take nove junce ta stari junci peljejo, kot se reče, scat. Ni rekel kot neumneže, pač pa kot majhne otroke. Majhni otroci so zaupljivi in naivni, a ne.

Seveda sem takrat to slišal malo na eno uho, saj me je veliko bolj zanimalo, kdo vse od mojih novinarskih kolegov je bil v najemu pri bivši Službi državne varnosti, pri Udbi. In jasno, da me je bolj prizadelo to, da so bili to moji najtesnejši sodelavci, ki sem jim zaupal, jih imel rad in jih imam še danes.

Danes to, kdo je komu kaj špecal, ni več tako pomembno, čeprav se mi je nekdo, ki je dobro obveščen, pridušal, kako bivša Udba drži za pirhe koga od slavnih novinarjev. S tem se mora spopasti vsak sam. Bolj se mi danes v spomin vrača ona sošolčeva, da so najboljše stranke novi politiki, ki mislijo, da vse znajo, vedo pa o politiki nič. Tudi če mednje zajadra kakšen dovolj dostojen človek, kot je bil v primerjavi z nasledniki Miro Cerar mlajši.

Prav zato sem bil vedno precej prepričan, da predsednik države ne more biti nekdo, ki je sicer zelo inteligenten, nima pa političnih izkušenj. Oziroma sposobnosti za delo na komunali. Zato nisem bil nič presenečen, da se je zgodilo, kar se je. Da je imela na sveti maši za domovino, s prenosom na televiziji, predsednica države zelo državniški govor, če bi jo poslušali Evropejci, in prav nič državotvornega, če ga poslušajo po volitvah s sekiro na pol razklani Slovenci. Saj je imela verjetno večino stvari prav, le na povsem napačen dan in na povsem napačnem mestu je to povedala.

Sam sem seveda prepričan, da vedno novi obrazi ne prihajajo na oblast zato, ker bi s svojo svežino lahko pokidali star gnoj, pač pa zato, ker bodo s svojo neizkušenostjo zagotovili, da se ne bo nič spremenilo. Zdaj bi nam že zdavnaj moralo postati jasno, da je obema stranema v edinem interesu zgolj to, da se stvari ne spremenijo. To nikoli ni bil njihov načrt.

Uspelo jim je nekaj veliko težjega – da je vse ostalo, kot je že več kot pol stoletja: razklano in skregano, in tako, da gre peščici ljudi pri nas tako dobro, da navadni ljudje tega sploh ne znamo prešteti. V drugem mandatu, če ji bo dan, bi predsednici države to uspelo ponotranjiti. Seveda ob predpostavki, da ji bo postalo jasno, da je bila tudi ona namensko izbran novi obraz. S precej inteligence in pazljivo preverjena, da nima potrebnih političnih izkušenj, pa četudi se je na prvi pogled zdelo, da jih ima. Gospa je pametna, ni pa nikoli delala na komunali. Ali jo podpiram? Ja, jo. Tudi zaradi govora.

Naj vse končam z metaforo. A da je ne vidite? Bolje, da ne.