Kolumna Primoža Kališnika: Kje bi Darwin pisal O izvoru vrst, drugi del?

Nekaj je šlo vmes zelo narobe za nas Slovence.

Dan, ko je bilo pri nas konec svetovne vojne – 15. maj 1945 –, je bil v vesolje posejan tako, da se je iz števil videlo, da nosi posebno energijo: da pomeni konec teme in začetek svetlobe, preobrazbo iz strahu v ustvarjalnost, rojstvo novega narodnega izraza in identitete in je čas obnove človečnosti in povezovanja.

A nekaj je moralo iti hudo narobe, da v državi danes razvoj krojijo razmišljanja, ki so skregana z vsako logiko.

Da nam o tem, kaj je prav in kaj se dela, pridigajo salonski ljubitelji vseh bitij in rastlin na planetu.

Morda bi kdo mislil, da bom napisal salonski levičarji, ampak zakaj bi žalil tako lepo besedo?

Levičar je človek, ki verjame, da ima vsak človek svoje mesto pod soncem. Da dostojanstvo ni darilo, ampak pravica, ki pripada vsem – ne glede na moč, bogastvo ali ime.

Njegov pogled se ustavi tam, kjer drugi pogosto odvrnejo oči – pri tistih, ki so spregledani, ranjeni ali pozabljeni. Ne zato, ker bi jih pomiloval, temveč zato, ker v njih vidi del sebe, del celote, ki nas povezuje.

V njegovem svetu je solidarnost temelj, ne ideal. Verjame, da smo močnejši, ko si pomagamo, in da se človek ne dvigne nad druge, temveč skupaj z njimi.

Pravičnost zanj ni beseda, temveč občutek – tihi notranji kompas, ki ga vodi, da varuje šibkejše, da se postavi za tiste, ki jih nihče ne posluša, in da govori tam, kjer je molk postal navada.

Levičar razume svobodo kot skupni dih – ne kot privilegij posameznika, temveč kot pravico vseh. Zanj svoboda ni beg od sveta, ampak odgovornost do njega – sposobnost živeti tako, da tvoj korak ne potepta drugega.

V srcu nosi sočutje – ne kot sentimentalnost, ampak kot pogum. Pogum razumeti, slišati, oprostiti, ustvarjati. Pogum videti človeka v človeku, tudi ko ga drugi ne vidijo več.

Levičar je lahko učitelj, delavec, pesnik, zdravnik, umetnik ali sosed. Ni ga treba iskati v strankah, ideologijah ali govorih.

Najdeš ga v načinu, kako pozdravi, kako deli, kako posluša. V tem, kako misli na druge, tudi ko bi lahko mislil le nase.

Njegovo življenje ni popolno, a ima smer – smer srca, ki bije na levi. Tam, kjer so roke pripravljene pomagati, kjer besede zdravijo in kjer vera v človeka nikoli ne umre.

Biti levičar v najlepšem pomenu besede pomeni verjeti, da se svet lahko popravi –

če vanj vložimo delo, pogum in nežnost.

Zdaj razumete, zakaj nisem napisal salonski levičarji – ker bi s tem užalil lepo besedo levičar.

Lahko pa bi napisal: salonski nevretenčarji.

Nevretenčarji so v civilu sicer živali, ki nimajo hrbtenice – nimajo kosti, iz katerih je zgrajena notranja opora telesa.

A nevretenčarje najdemo tudi med ljudmi.

To so ljudje, ki nimajo notranje hrbtenice – ne fizične, temveč moralne. Hitro se uklonijo vetru koristi, se prilagodijo moči, molčijo, ko bi morali spregovoriti.

Namesto poguma izberejo udobje, namesto resnice tišino, namesto srca preračunljivost.

Zunaj so gibčni, znotraj pa prazni.

Oglasijo se šele takrat, ko temeljito premislijo, ali jim bo to prineslo naziv pogumnega in pokončnega človeka – in potem se oglasijo vedno, ko je to najmanj potrebno.

To, da so nevretenčarji pokončni ljudje, bi bila pojavnost, vredna Nobelove nagrade za medicino.

Res se najde tudi kakšen mutant – poštenjak, ki ne more biti večji –, a njegov glas ne seže daleč in ne odzvanja dolgo.

Tudi zato, ker se redko znajde v pevskem zboru orkestriranih nevretenčarjev.

Ne pravim, da bi moral vretenčar biti njihov dirigent – pravim, da ga nevretenčarji le stežka pustijo do besede.

Nevretenčarjev je veliko, družijo se in se med seboj dobro počutijo.

Imajo čudovito lastnost: zelo radi pomagajo zatiranim – dokler ni treba dati kaj iz svojega žepa.

Pravi nevretenčarji, tisti živalski, se najbolje počutijo v okolju, kjer imajo dovolj vlage, hrane in zavetja pred sušo in plenilci.

Nevretenčarji med ljudmi pa se najbolje počutijo tam, kjer imajo dovolj denarja, hrane in miru pred tistimi, ki so drugačni od njih, a bi se radi naselili v sosednje stanovanje.

Nekaj je šlo vmes zelo narobe za nas Slovence tistega maja 1945, da je Slovenija postala topla greda za nevretenčarje.

Če bi Darwin pisal drugi del svoje knjige O izvoru vrst, bi jo zagotovo pisal v Sloveniji.

Bil bi priča, kako smo v razvoju vrst po slovensko uničili edinstveno priložnost, da se otresemo najslabših med zbiralci bakrenih žlebov in najslabših od sladoledarjev, obakrat pa trgovcev z mamili, ter vseh tistih, ki so jih ti podkupili – predvsem v prestolnici.

Nevretenčarji, pač. Narejeno v Sloveniji.

Zakaj? Ker je šlo nekaj zelo narobe.