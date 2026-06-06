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NE ME BASAT'

Kolumna Primoža Kališnika: Ko zob navežeš na Titanik

Dobri nameni in dobra dela velikokrat vodijo v pekel.
FOTO: Ljubaphoto/Getty Images
FOTO: Ljubaphoto/Getty Images
Primož Kališnik
 6. 6. 2026 | 02:00
6:08
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Naslov je malo čuden. Manj bi bil, recimo, Obljuba dela zobobol. Ampak od obljub še noben zob ni nehal boleti. Vedno je kaj, a ne? Ne vedno, a skoraj vedno je drugače, kot bi si želeli. Recimo, da se še kar trudim za seboj čim bolje zašiti kaj, kar mi je uspelo po poti in skozi čas strgati. Nisem pri tem posebno uspešen, a prisežem, da se tistega, česar nisem postoril, zavedam prav tako dobro kot tistega, kar sem.

Težava je le v tem, da je tega, česar nisem, v primerjavi s tistim, kar sem, veliko več. Preveč šivanja, zame. Šivanje, a ne, pomeni, da skušaš za silo pokrpati stvari, ki se niso izšle tako, kot bi se morale. Nič velikega. Samo neprijetne reči. Danes je sicer že veliko, da sploh veš, da je kaj treba narediti, pravijo.

Kar se mi zdi čisti bulšit. To je tako, kot da bi razvajenemu mulcu tiščali vse v škofijo že samo zato, ker se je pač rodil. Da bi kot pravkar polnoleten kaj mignil, tega od njega nihče ne pričakuje. Lahko ti celo reče, da ni sam kriv, da se je rodil. In ker tu pač ni po svoji volji, naj ga rihtajo tisti, ki so imeli voljo narediti ga. In se avtorji teh bitij zazrejo vase. Še dobro, da ni treba pregloboko, in ugotovijo, da so za vse krivi sami. Mislim, da tiste celice, ki se zmiksajo, da nastane nov živ izdelek po človeško.

Da ga je treba po tem, ko nastopi bivanje na Zemlji, malo usmeriti, je nekaj, kar ne spada v civilno družbo. Otroci pod prisilo, to ne gre. Seveda je to res. Otroku je treba pustiti, da sam ugotovi, kaj je prav, pa tudi če to traja 60 let. Itak je pa fino, če je otroštvo čim daljše, a ne? In ker je tako, je danes prav zanimivo opazovati mladostnike, ki so invalidni, še preden se v šoli naučijo, kaj ta beseda sploh pomeni.

Ne, saj bi bili tudi mi starejši radi taki. Samo imamo težavo. Nimamo nikogar, ki bi nam omogočal takšno življenje – da bi dobro živeli že zgolj zato, ker smo. Pa lahko še tako glasno govoriš, da si, kar si, in da se nimaš namena spreminjati. No, ja. Skratka, če se človek zaveda, da je treba kaj, kar si raztrgal, zašiti, se lahko počutiš kot duhovno močno razsvetljeno bitje. Kaj je duhovno razsvetljeno bitje? Duhovnik, ki v rokah drži baterijsko svetilko, recimo, to bi bil že dober odgovor za tiste, ki jim je slovenščina sicer materni, a hkrati tudi povsem tuj jezik. Včasih se mi zdi, da se med seboj pogovarjamo v slovenščini samo še retardi. Se pravi oni, ki, ko dobimo v roke knjigo, ne skušamo povečati črk na strani tako, da skušaš s prsti storiti tako kot na ekranu pametnega telefona.

Torej, retardi nismo dovolj pametni za ta svet, zato se skušamo reševati s tem, da bluzimo, kaj je prav in kaj ne. In skušamo narediti, kot je prav. Kar je najbolj neumno: kako kaj narediti prav, če večina sploh ne razmišlja, kaj je prav, pač pa, kaj je dobro zanjo. No, pa da zašijemo sranje izza preloma leta. Jadro, ki se je raztrgalo na božični regati. In ko se jadro raztrga, ga je treba popraviti. Da bi ga popravil, ga moraš sneti. Da bi ga snel, morata biti na barki vsaj dva človeka.

In ker je januarja za to premraz, to pride na vrsto konec maja, ko že vsi okoli te barke delajo načrte za počitnice, a nihče ne ve, da se jadrati ne da, lahko pa se voziš z motorjem. Jadrnica, ki ni dovolj pametna, da bi bila gliser ali spodoben dizelski dragulj. »Si rekel, da boš šel poleg, ko bomo delali striptiz na barki?« A bejž no ... »No, pol' greš al' ne greš, sprašujemo te, ker si zares klobasal, da boš šel, ko bo čas. In zdaj je zadnji čas.« O, maternička, pa kako so se prav zdaj spomnili na nekaj, kar sem tako kakovostno skušal odpisati iz spomina.

»Torej greva?« Greva, jasno, če sem obljubil, saj nisem pozabil, samo fino bi se mi zdelo, da bi drugi pozabili, da sem se ponujal ... Dobri nameni in dobra dela velikokrat vodijo v pekel. To že veš. In potem dva dni stojiš v pripeki in lupiš tisto rjuho z barke, ves čas pa te neskončno boli zob. Začne te na dan odhoda in potem se ti meša od bolečine, malo pa tudi od tega, ker veš, da tablete, ki pomagajo, istočasno lahko tako odmagajo, da te zob ne bo nikoli več bolel. Stojiš na robu barke, v čeljusti in sencih ti kljuva kot pri norcih, in če bi lahko, bi okoli zoba ovil verigo in njen drugi konec navezal na Titanik, da ti potegne zob iz dlesni.

Jasno, da ti ga ne. Okej, vsaj plahto sva snela in zložila, težka je kot sam satan, in ko jo dvigneš, ti pod zobom začne goreti tako kot pod prvo ameriško raketo, ki se ji ni uspelo varno odlepiti od zemlje in je eksplodirala. No, zob ne eksplodira. Menda zobje veljajo tudi za znak modrosti. Ali pač ne? Modrostni zobje so mi zrasli, a boli me navaden zob, pri katerem je modrost očitno zamudila svoj termin.

Ko sem prišel ves sesut domov, sem popoldne in v noč čakal, da popusti tableta in da se mi bo spet mešalo od bolečine. Čakaš in čakaš – in nič. Nič ne začne boleti. V resnici je le tako, da nikoli ne smeš obljubiti, da boš nekaj zašil, kar si raztrgal, ker to ni moško, ampak imaš s tem same težave. Kdor resnico obljublja, se s hudičem poljublja.

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