Kolumna Primoža Kališnika: Latinščina za telebane

Ne vem, kako je z vami, ampak sam se sem ter tja in od tam sem odpravim na kakšen hribček, kjer se dobro počutim.

Na hribčku je cerkvica, ki je odprta do noči, včasih tudi v noč.

Nekateri, ne glede na uro, v cerkvi molijo, nekateri pripeljejo bolne sorodnike, tretji meditirajo, četrti molijo in meditirajo, peti v cerkev pridejo zgolj iz firbca.

Vsi našteti, razen zadnjih, vedo, da v tem prostoru potrebuješ mir in tišino. Ljudje iz zadnje skupine tega ne vedo in se v cerkvi obnašajo tako, kot bi bili zunaj.

Saj ne rečem – prijetno je, ko si v svojih mislih in si greš malo skozi telo in glavo, manj pa, ko te prežarči govorjenje, ki nikakor ne spada v ta čas in kraj – ampak, a ne, ti ljudje se dobro počutijo in se pogovarjajo.

Da s tem motijo druge, ni nobena katastrofa – vsak človek se pusti zmotiti toliko, kolikor se sam odloči.

So pač prinesli navado iz doline.

Ta hribček in prostor sta sila zanimiva. Zdi se, da sem prihaja morda enako število tistih, ki ne verjamejo v boga, kot tistih, ki so z njim in z njegovo posadko na ti.

Nič hudega – za vse je dovolj prostora. Itak pa je tako, da vse prave stvari tiste, ki niso prave, prav počasi in nežno odstranijo iz bližine takšnega dobrega.

Ta prostor je, k sreči, povsem drugačen kot recimo soseske, kjer se ne moremo znebiti poseganja drugih v naš prostor in čas.

Zdi se mi, da so idioti zelo družabna bitja – potrebujejo družbo in se zato nalepijo v bližino normalnih ljudi, ki bi pač radi le živeli v miru.

Če je sosed idiot, te prime, da bi mu dal čreva čez plot, ker je tak falot – a ta dobra misel bi bila lahko le rima kakšnega bolj štorastega novodobnega narodnozabavnega ansambla; za življenje pa ni.

Idioti so namreč ne le družabni, pač pa pogosto tudi zelo nesrečni ljudje. Njihova edina velika napaka je, da so se odločili, da bodo takšni do svojega zadnjega dne, kar pomeni, da je naš mir odvisen od njihovega roka trajanja.

Malo manj dobro je, da počasi dobivajo status narodne manjšine z vsemi pravicami … In v nasprotju z italijansko in madžarsko manjšino so v parlamentu številčno bolje zastopani.

No, ja, zato pa hodimo na hribčke, kot je ta iz opisa.

In meditiramo, kar v prevodu pomeni, da se lotevamo neobičajnega postopka, ki se mu reče razmišljanje.

»Meditacija je preprost trenutek, ko človek ne skuša biti nikjer drugje kot tukaj, kjer je. Ko misli prihajajo in odhajajo kot oblaki na nebu in jih le gledaš, ne da bi jih zadrževal ali preganjal. To je tišina med vdihom in izdihom, tisti droben prostor, kjer se življenje zgolj zgodi samo od sebe. Včasih se zdi, kot da ne počneš nič – a prav v tem nič je skrito vse.«

Mater, sem lepo prepisal …

In potem se nekega večera zgodi, da prideš v trdi temi rosečega jesenskega večera in je cerkev zaprta.

»Še bog te nima rad,« si rečeš in poslušaš, kako veter natepava bukve, smreke in borovce tam okoli, kako v gozdu vse poka in kako daleč si v resnici od civilizacije.

In je treba igrati s kartami, ki jih imaš.

Sedeš na klop na drugi strani cerkve in se malo sprehodiš skozi utrujeno telo in relativno nefunkcionalno glavo ter se skušaš namontirati na počutje, kot si ga želiš.

Mrzlo je, prepihan si, čutiš vlago – a se splača.

Človek, nevajen teme in gozda, tega morda ne bi užival, ampak, a ne – ko se spomniš, da se je stari oče potikal po teh hostah, ko se je tabornikom še reklo partizani, in je moral par let spati v takem, kjer ti danes meditiraš – in ko se zaveš, da nekje, ne prav daleč, morda v takem prenočuje begunska družina z majhnimi otroki – se ti misel na odvečne medvede okoli Ljubljane in tu blizu zdi prav otročja.

Malo manj otročje pa je, da imajo nekateri ljudje več dobrote za medvede kot za ljudi v hudi stiski – in da bi med medvedom in pomočjo nesrečniku temnejše polti izbrali tisto bitje z več krzna.

A tako pač je.

Nesrečnika, ki to je, čeprav misli, da je svetovljan, sem gor ne bi spravil. Ker bi mi podrl miselni in poslovni načrt.

No, ja – še dobro, da nisem bog ali v njegovi ožji ekipi, da bi smel soditi druge.

Ljudje smo, kar smo, in za vse je dovolj prostora.

Čeprav smo vsi na istem planetu, ga vidimo različno – in to je tako tudi zapisano v navodilu za uporabo tega planeta.

Seveda pa to ne pomeni, da bi morali drugo leto voliti idiote. Samo povem, ker se mi zdi, da jih kar nekaj prihaja.

Sicer pa sem prebral, da je to jesen pri nas prava invazija smrdljivcev.

Smrdljivci (latinsko Pentatomidae) so posebna družina hroščev, znana po tem, da ob nevarnosti izločajo močan, neprijeten vonj iz žlez ob zadku.

Smrdljivci (latinsko Homo sapiens) pa izločajo neprijeten vonj tudi, ko niso v nevarnosti.

Tako kot imajo nekateri ljudje raje medvede kot tujce temnejše polti, imam jaz, kar se tiče latinščine, raje Pentatomidae kot Homo sapiense, ki se nam rišejo kot nova rešitev.

Nova rešitev, pravijo, je pravzaprav nova zavest, nov pogled na svet, kjer problem izgubi svojo težo, ker se spremeni tisti, ki ga opazuje.

Zato je treba včasih na hrib.

Nekateri tam molijo, nekateri pripeljejo bolne sorodnike, tretji meditirajo, četrti molijo in meditirajo, peti v cerkev prinesejo zgolj firbec.

In vsi so v redu.

Kadar je tako, je naša domovina taka, kot bi morala biti.

Potem pa pridejo smrdljivci in nič več ni tako, kot bi moralo biti.

Jasno, da sem tale zapis le sanjal in ga zjutraj dal na papir. Včasih je namreč dobro, da si sanje zapišeš. Da veš, kaj si sanjal.

V parlamentu je še vedno nekaj dobrih žena in mož. In naslednjič na hribčku ne bom meditiral, pač pa molil zanje. Brez njih bo slabo.