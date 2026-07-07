Kolumna Maše Močnik: Ko ima vročina tebe

Ko je zelo vroče, besede polzijo počasi kot kapljice potu in se valjajo kot jezik v suhih ustih. Misli, ki priplavajo prozorno kot migotanje zraka v toplotni meglici, so lenobne. V dneh pred včerajšnjo ohladitvijo je prevladovala predvsem ena – kako je vroče. In slednjič me je vzdramilo opazovanje, kako bogato besedno paleto ima naš jezik za ta pojav. Kajti vsi so se pritoževali, a niti dva nista uporabila istih besed za to. Vroče je kot v savni. Vroče je kot v kotlu. Vroče kot pes. Zanimivo je opazovati tudi, kako se te primerjave spreminjajo skozi čas. Gotovo je izraz vroče kot v savni – ta je k nam prišla v 20. stoletju – mnogo mlajši kot tisti s kotlom; tega so ga tukaj uporabljali že v srednjem veku. Vroče kot v peči so rekli včasih, danes pa vse pogosteje slišim, da je vroče kot v pečici, sodobni napravi, ki je zamenjala tradicionalne.

Čedalje bolj se uporabljajo izrazi, ki so jih pripeljale podnebne spremembe. Takšna je besedna zveza vročinski val, ki smo jo minule dni lahko slišali vsak dan v sredstvih javnega obveščanja. V strokovni meteorologiji je v mednarodni rabi od 20. stoletja (kot prevod angleškega heat wave). V slovenskem tisku se je začela pogosteje pojavljati v 90. letih, kot potrdijo jezikovni korpusi. Široko prepoznavna je postala po poletju 2003, ko so jo mediji in meteorologi začeli redno uporabljati. Letos sem zasledila še besedno zvezo vročinski stres, slišala pa sem jo že prej, v nasvetih o vrtnarjenju. Vročinski stres rastlin povzroči odmetavanje popkov in cvetov, pri ljudeh pa stanje, ko telo ne more več sproti odvajati odvečne toplote in vzdrževati normalne telesne temperature.

Generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije pozna še en izraz zanj: »Vročinski stres pogosto imenujemo tihi morilec,« je dejal pred kratkim. To poosebitev sem na našem območju poznala v zvezi z ogljikovim monoksidom, zdaj pa sem se poučila, da je prav tako prišel k nam iz angleščine in da se zveza 'silent killer' uporablja tudi za druge nevarnosti, kot sta visok krvni tlak in onesnažen zrak. Človek je nekaterim tihim morilcem na široko odprl vrata. Vroče je kot v peklu je star izraz, ki ostaja večen. Kajti kot človekov pohlep vročina ne popušča, vztraja in pritiska. Tudi vse te ustaljene metaforične zveze, ki personificirajo vročino, sem zasledila minule dni v širšem javnem diskurzu. Vedno pa mi bo najbolj simpatično razlikovanje vrst vročin učitelja Jakoba iz Kovičevega Pikija Jakoba: »Ena je zunaj, druga pa je znotraj. Če je znotraj, imaš ti vročino, če je zunaj, pa ima vročina tebe. Tako je to.«