TEHNOLOGIJA

Kompaktni Bosejev zvočnik za hišno rabo

Bose soundlink home se lepo prilega vsakemu prostoru, ima odličen zvok, možnost sprejemanja klicev in dobro baterijo
Pa ga dajmo v kuhinjo. FOTO: Staš Ivanc

Upravljamo ga prek telefona ali tipk. FOTO: Staš Ivanc

Brezžični prenosni zvočnik Bose soundlink home FOTO: Staš Ivanc

Staš Ivanc
 31. 10. 2025 | 18:00
3:34
Na teh in sorodnih straneh smo že večkrat gostili Bosejeve zvočnike in slušalke. Tokrat smo na test prejeli njihov novi brezžični hišni zvočnik, ki sliši na ime soundlink home. Krasi ga retro-moderni videz, ki združuje eleganco aluminijastega okvirja in tekstilne elemente. Ta kombinacija materialov pa ne le prispeva k sami estetiki, ampak tudi poskrbi za trpežnost, kar je sicer značilno za Bosejeve prenosne zvočnike. Soundlink home je na voljo v treh barvah, sivi, srebrni in rjavi, s katerimi se lepo prilega različnim ureditvam stanovanja.

Prenosljivost

Čeprav ni posebej zasnovan za prenašanje naokoli, ga zaradi kompaktnih dimenzij (21,6 x 11,2 x 5,8 cm) in nizke teže (1,5 kg) brez težav prestavljamo med prostori, kar je idealno za tiste, ki iščejo kakovosten zvok v različnih delih doma, a za to nočejo odšteti celega premoženja za večsobno prostorsko ozvočenje. Ker pa ni odporen proti vodo in prahu, je omejen na uporabo na notranje prostore. Pri Boseju celo odsvetujejo njegovo uporabo v kopalnici, kar govori o njegovi omejeni odpornosti proti vlagi.

Zvočnik je opremljen s fizičnimi gumbi za upravljanje, ki vključujejo gumb za vklop, povezavo bluetooth, glasnost in večfunkcijski gumb, ki omogoča predvajanje in pavziranje glasbe, preskakovanje skladb in upravljanje klicev. Dejstvo, da zanj ne potrebujemo posebne aplikacije, je v teh časih prav osvežujoča novost.

Kakovost zvoka

Kot smo že vajeni od drugih Bosejevih zvočnikov, tudi soundlink home izvleče odličen in močan zvok, ki presega pričakovanja glede na njegovo kompaktno velikost. Zvočnik odlikujejo jasni vokali in topli akustični instrumenti, kar ustvarja bogato in uravnoteženo izkušnjo. Čeprav gre za mono zvočnik, Bose uporablja digitalno obdelavo zvoka, s katero razširi zvočno sliko, kar ponuja bolj prostorski učinek. Povezava dveh zvočnikov v stereo način pa še dodatno izboljša zvočno izkušnjo, saj ponuja še bolj poln in bogat zvok.

Povezljivost

Povezljivost je nekako pričakovana: zvočnik se s pametnimi napravami oziroma viri zvoka povezuje prek standarda bluetooth 5.3 ali pa prek USB-C avdio vtičnice, kar mu omogoča neposredno povezavo z računalnikom, pametnim telefonom ali tablico. To je morda koristno za tiste, ki želijo zagotoviti najvišjo možno kakovost zvoka brez izgub, ki jih lahko povzroči brezžična povezava. Ni pa wifi povezljivosti, kar pomeni, da ga ne moremo integrirati v večsobne avdio sisteme ali neposredno uporabljati z aplikacijami za pretakanje glasbe, kot je Spotify. Poleg tega zvočnik, kot smo že zapisali, ne podpira aplikacije Bose Music, kar omejuje možnosti prilagajanja zvoka.

Dobra baterija

Baterija zdrži do devet ur predvajanja pri »normalni« glasnosti, kar je primerno za večino domačih uporabnikov. Le polnjenje ni ravno hitro, saj traja tja do štiri ure. Vgrajeni mikrofon mu omogoča, da ga uporabljamo kot domači zvočnik za klice, kar tudi ni odveč, če želimo telefonirati, medtem ko pripravljamo kosilo. Kaj pa cena? Pri nas je treba zanj odšteti nekaj centov manj kot 230 evrov. A kdor išče priročen prenosni hišni zvočnik za vsako sobo in pri tem zahteva kakovosten zvok, mu to niti ne bo preveč.

tehnologijazvočnikBose soundlink home
