TEHNOLOGIJA

Kompaktni šminker z Leicinim napisom

Xiaomi 17 ima dobre kamere, supermočen procesor, obilje pomnilnika, vzdržljivo baterijo in krasen zaslon.
Marsikomu bo pri xiaomiju 17 všeč kompaktna oblika. FOTOGRAFIJE: Staš Ivanc

Marsikomu bo pri xiaomiju 17 všeč kompaktna oblika. FOTOGRAFIJE: Staš Ivanc

Prikupna zelena barva

Prikupna zelena barva

Ravni robovi in prijetne dimenzije

Ravni robovi in prijetne dimenzije

Med kamerami se bohoti napis Leica.

Med kamerami se bohoti napis Leica.

Zumiranje s xiaomijem 17: 0,7x povečava FOTO: Staš Ivanc

Zumiranje s xiaomijem 17: 0,7x povečava FOTO: Staš Ivanc

Zumiranje s xiaomijem 17: 2,6x povečava FOTO: Staš Ivanc

Zumiranje s xiaomijem 17: 2,6x povečava FOTO: Staš Ivanc

Zumiranje s xiaomijem 17: 5x povečava FOTO: Staš Ivanc

Zumiranje s xiaomijem 17: 5x povečava FOTO: Staš Ivanc

Zumiranje s xiaomijem 17: 30x povečava FOTO: Staš Ivanc

Zumiranje s xiaomijem 17: 30x povečava FOTO: Staš Ivanc

Zumiranje s xiaomijem 17: 60x povečava FOTO: Staš Ivanc

Zumiranje s xiaomijem 17: 60x povečava FOTO: Staš Ivanc

Marsikomu bo pri xiaomiju 17 všeč kompaktna oblika. FOTOGRAFIJE: Staš Ivanc
Prikupna zelena barva
Ravni robovi in prijetne dimenzije
Med kamerami se bohoti napis Leica.
Zumiranje s xiaomijem 17: 0,7x povečava FOTO: Staš Ivanc
Zumiranje s xiaomijem 17: 2,6x povečava FOTO: Staš Ivanc
Zumiranje s xiaomijem 17: 5x povečava FOTO: Staš Ivanc
Zumiranje s xiaomijem 17: 30x povečava FOTO: Staš Ivanc
Zumiranje s xiaomijem 17: 60x povečava FOTO: Staš Ivanc
Staš Ivanc
 13. 3. 2026 | 19:00
Pred nedavnim smo v našem dnevnem glasilu predstavili Xiaomijevega ultimativnega premijca, ki sliši na ime xiaomi 17 ultra, zdaj pa smo v roke dobili še osnovni model xiaomi 17. Podobno kot pri prejšnji generaciji, ki je nosila številko 15 (16 so preskočili in se uskladili z Applovim označevanjem telefonov; še posebno pomenljivo je ime Xiaomijevega modela, ki ga pri nas ni v ponudbi – xiaomi 17 pro max), gre za nekoliko olajšan in bolj kompakten telefon v primerjavi z ultro. Je pa zato bolj prefinjeno in minimalistično oblikovan, kar pa bo tudi marsikomu všeč. Posebno če ima rad applovsko oblikovanje in ravne robove iz brušenega aluminija. Šminkersko, ni kaj. Tudi pri barvi so z zanimivo zeleno zadeli žebljico na glavico. A to je osebno mnenje.

Prikupna zelena barva
Prikupna zelena barva

Poganja ga trenutno najzmogljivejši procesor za androidne telefone.

Zmogljivo drobovje

Veliko bolj objektiven sem lahko pri specifikacijah telefona: v notranjosti tiktaka najnovejši in najzmogljivejši Qualcommov procesor snapdragon 8 elite gen 5, izdelan v 3-nanometrski tehnologiji, ki skupaj z 12 GB rama in 512 GB shrambe omogoča superhitro in gladko delovanje. Za krasno in gladko premikajočo se sliko poskrbi 6,3-palčni zaslon iz organskih diod s 120-herčnim osveževanjem slike in povišano svetilnostjo 3500 nitov, medtem ko bo baterija s kapaciteto 6330 mAh poskrbela za pošteno dolgo avtonomijo tudi pri intenzivni uporabi. Telefon podpira hitro polnjenje z močjo 100 W (napajalnika sicer ni poleg), s čimer se do konca napolni v tri četrt ure, v 15 minutah pa za 40 odstotkov. Aparat je odporen proti vodi in prahu po standardu IP68, kar pomeni, da naj bi zdržal do pol ure 1,5 metra pod vodo. Zaslon so zavarovali s Xiaomijevim zaščitnim steklom, ki je odporno proti praskam.

Kamere ne prinašajo nič pretresljivo novega, a so še vedno odlične.

Ravni robovi in prijetne dimenzije
Ravni robovi in prijetne dimenzije

Za večletno uporabo

Xiaomi 17 uporablja novi operacijski sistem hyperOS 3, ki temelji na androidu 16 in ponuja številne možnosti prilagajanja osebnim potrebam ter vključuje funkcije umetne inteligence za izboljšanje uporabniške izkušnje, denimo napredno obdelavo fotografij in optimizacijo delovanja sistema glede na naše navade ali pa iskanje z obkroževanjem, prevajanje besedil, ustvarjanje povzetkov itd. Xiaomi obljublja štiri leta posodobitev operacijskega sistema in šest let varnostnih popravkov, kar pomeni, da bo telefon varen in aktualen še dolgo po nakupu, medtem ko silni procesor zlepa ne bo preslaboten. Redne posodobitve zagotavljajo, da bo naprava vedno opremljena z najnovejšimi funkcijami in varnostnimi izboljšavami.

Med kamerami se bohoti napis Leica.
Med kamerami se bohoti napis Leica.

Velika baterija, ki se tudi zelo hitro napolni.

Dobre kamere

Eden izmed glavnih adutov Xiaomi 17 so njegove kamere, razvite v sodelovanju s slovito nemško fotografsko družbo Leica. Sistem hrbtnih kamer vključuje tri 50-milijonske senzorje, ki lahko snemajo video v ultravisokih ločljivostih 8K in 4K, selfie kamera pa zmore 4K. Glavna kamera, ultraširokokotna kamera in telefoto kamera z 2,6-kratno optično povečavo poskrbijo za odlične fotografije in videoposnetke, pri čemer lahko izbiramo med Leicinimi živahnimi ali klasičnimi načini obdelave barv, kar fotografom ponuja dodatno prilagodljivost. Čeprav kamere ne prinašajo bistvenih novosti v primerjavi z lanskim modelom – dejansko je prenovljena le selfie kamera, ki je dobila 50 megapikslov in avtofokus –, so še vedno med boljšimi na trgu. In nočna fotografija je na zelo visokem nivoju.

Zumiranje s xiaomijem 17: 0,7x povečava FOTO: Staš Ivanc
Zumiranje s xiaomijem 17: 0,7x povečava FOTO: Staš Ivanc

Zumiranje s xiaomijem 17: 2,6x povečava FOTO: Staš Ivanc
Zumiranje s xiaomijem 17: 2,6x povečava FOTO: Staš Ivanc

Zumiranje s xiaomijem 17: 5x povečava FOTO: Staš Ivanc
Zumiranje s xiaomijem 17: 5x povečava FOTO: Staš Ivanc

Zumiranje s xiaomijem 17: 30x povečava FOTO: Staš Ivanc
Zumiranje s xiaomijem 17: 30x povečava FOTO: Staš Ivanc
Zumiranje s xiaomijem 17: 60x povečava FOTO: Staš Ivanc
Zumiranje s xiaomijem 17: 60x povečava FOTO: Staš Ivanc

Xiaomi 17 združuje vrhunski dizajn, visoko zmogljivost in odlične kamere, kar ga postavlja med najboljše pametne telefone na trgu, pa še lepo kompakten in razmeroma lahek je. Priporočena maloprodajna cena 1099 evrov je že kar običajna za premijski telefon z dobrim naborom kamer, do konca marca pa traja akcija, v kateri ob nakupu dobimo še gamerski monitor xiaomi 2K G27Qi.

3500 nitov svetilnosti po novem zmore 6,3-palčni zaslon iz organskih diod.

