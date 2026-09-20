Salome končno dobila slovensko državljanstvo

Salome se je po dolgih letih le dokopala skozi birokracijsko vojno in postala ponosna Slovenka. Njena prihajajoča predstava zato nosi zelo preprosto ime – Slovenka. V standupu bomo o njej izvedeli marsikaj novega, čeprav se zdi, da jo že zelo dobro poznamo. »Slovenka je moje avtorsko delo in skoraj vse zgodbe v njej izhajajo iz mojega življenja. Ko sem jo pisala, sem ugotovila, da se je nabralo materiala še vsaj za eno predstavo,« se prikupno nasmehne in nas povabi, da se ji 7. oktobra pridružimo na premieri v Odiseji. »To bo povod v turnejo po moji domovini.«

Predstava ni samo o njej

»Imela sem izjemno pestro življenje. Pravzaprav ga še vedno zajemam s polno žlico. Včasih imam občutek, da se mi na vsakem vogalu zgodi nekaj, iz česar lahko nastane zabavna pripoved. Če primerjam svojo pot z bolj umirjenim vsakdanom znancev in prijateljev, se pošalim, da sem določene stvari doživela že za tri življenja vnaprej,« pravi in se dotakne nastajanja vsega, kar nam bo že kmalu pokazala.

Salome se je v preteklosti že preizkusila tudi v slovenski narodni noši. FOTO: POP TV

»Toda Slovenka ni samo predstava o meni,« nadaljuje. »Skozi izkušnje bom spregovorila tudi o prostoru, v katerem živimo. O naši birokraciji, pri kateri včasih potrebuješ več smisla za humor kot za izpolnjevanje obrazcev. O bivanju v najemniških stanovanjih in vseh absurdih, ki jih prinesejo. Potovala bom po svetu, se dotaknila odnosov, moških in seveda tiste razvpite modre platformice. O njej imamo Slovenci veliko povedati, čeprav se vsi delamo, da o njej ničesar ne vemo,« je iskrena in prizna, da je pod humorjem še ena, zanjo veliko bolj osebna plast.

Imela sem izjemno pestro življenje. Pravzaprav ga še vedno zajemam s polno žlico.

»Dolgo sem živela z nenavadnim občutkom, da stojim nekje vmes. Rodila sem se na Hrvaškem, skoraj vso adolescenco pa sem ustvarjala v Sloveniji. Dolgo nisem znala preprosto odgovoriti na vprašanje, kam zares pripadam. Pridobitev slovenskega državljanstva zato zame ni bila samo administrativni postopek in nov dokument. Bila je čustvena potrditev nečesa, kar sem skozi desetletja že zdavnaj dojela. Da je tukaj moj dom. Zato bom v predstavi tudi zapela pesem, ki je moja zahvala tej prekrasni deželi. Lahko bi ji rekla kar Salomejkina himna Sloveniji,« ponosno naznani.

V novi predstavi bo skozi humor spregovorila o življenju, odnosih in Sloveniji. FOTO: PRIMOŽ LUKEŽIČ

»Mogoče je Slovenka pravzaprav moja ljubezenska zgodba s podalpskim rajem, z vsemi njegovimi lepotami, posebnostmi, zapleti in absurdnostmi vred. Ker prava ljubezen ni takrat, ko misliš, da je nekdo popoln. Prava ljubezen je, ko dobro poznaš tudi njegove napake, pa mu še vedno rečeš, da je tvoj,« navdihujoče zaključi. Po premieri 7. oktobra v Odiseji se bo Slovenka podala na turnejo po vsej državi. Salome pa je tudi tokrat poskrbela za opazno odrsko podobo – pod modro svetlikajoči se kostum se je podpisala ljubljanska modna oblikovalka Pika Justinek.