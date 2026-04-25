NA LEDU

Kopitarju rekli, da je Šved

V teh dneh se končuje izjemna kariera Anžeta Kopitarja. V končnici lige NHL se bori s Coloradom, po koncu kariere se vrača v Slovenijo.
Čustva so ga premagala ...  Foto: Reuters

Anže Kopitar, velikan hokeja, jemlje slovo. Foto: Reuters

Kar 10 let je bil kapetan LA Kings. Foto: Reuters

Drago Perko
 25. 4. 2026 | 18:00
Zveni skoraj kot filmski scenarij, vendar je država, za katero so nekoč govorili, da ima le sedem hokejskih drsališč, ustvarila enega najboljših igralcev, kar jih je kdaj igralo v ligi NHL. Zato je povsem primerno, da je Kopitar svoj pečat pustil v bližini Hollywooda pri Los Angeles Kings.« Tako spoštljivo zapišejo v taboru hokejskega giganta LA Kings, kjer se v teh dneh končuje era velikana slovenskega športa, 38-letnega Anžeta Kopitarja. Odhaja tako, kot je živel, skromno, ponižno, a s stilom. Vsakič znova je s svojo nesporno odliko blestel na ledu in se vpisal v globalno zgodovino hokeja. Kot eden največjih, kar jih je kdaj igralo.

Po dveh desetletjih se vrača v Slovenijo, dom si je z družino ustvaril na Bledu.

Kot 19-letnik je podpisal pogodbo z LA Kings. Po dobrih predstavah na pripravljalnih tekmah ekipe si je prislužil mesto na seznamu igralcev, je 3. oktobra 2006 poročal časnik Los Angeles Times. Uvod je bil tak, da ne bi mogel biti boljši: enajsti izbor drafta je uvodni nastop v sezoni 2006/07 proti moštvu Anaheim Ducks ozaljšal z dvema goloma v drugi tretjini, žal pa so LA Kingsi klonili s 3: 4. Na športnem portalu ESPN in pri tiskovni agenciji AP so Kopija poimenovali kar rookie from Sweden, torej novinec iz Švedske. Američane je očitno zavedlo dejstvo, da se je Kopitar v sezoni 2005/06 kalil v elitni švedski ligi v ekipi Sodertaelje SK. Na drugi tekmi je proti St. Louis Blues dodal tri podaje in oktobra končal s 3 goli in 13 točkami v 14 tekmah. To je bil šele začetek. Ob koncu krstne sezone je nastopil tudi na tekmi YoungStars in končal z 61 točkami (20 golov, 41 podaj), kar ga je uvrstilo med najboljše novince. Bil je četrti v glasovanju za calder tTrophy.

Dvakrat prvak lige NHL

Severna Amerika je hitro spoznala, da Kopitar ni Šved, ampak Slovenec. Prvi v ligi NHL. Danes je že pri 1522 tekmah, 452 golov je zabil. S svojim odnosom, delovno etiko, srčnostjo in mojstrstvom na ledu je prepričal vse, plod dobrega dela in iger pa so številna priznanja in nagrade, ki jih je prejel. Dvakrat je bil prvak lige NHL: v letih 2012 (to je bil sploh prvi naslov Kingsov v zgodovini!) in 2014. V končnici leta 2012 je bil z 8 goli, 12 podajami, 20 točkami, +16 učinkom in 2 zadetkoma z igralcem manj izenačen na vrhu lige, kar je ​Kingsom pomagalo do naslova. V končnici leta 2014 je vodil v NHL po točkah (26) in podajah (21), ko so Kingsi znova osvojili Stanleyjev pokal. Njegovih 74 točk (25 golov) v sezoni 2015/16 je pomenilo, da je že deveto sezono zapored postal najboljši strelec Kingsov in s tem presegel klubski rekord Marcela Dionna (osem zaporednih sezon). Leta 2008 je prvič nastopil na NHL All-Star tekmi in vodil po točkah (77, 32 golov). Leta 2008 so ga imenovali za namestnika kapetana, v sezoni 2009/10 pa je s 34 goli in 81 točkami pomagal ekipi do prve uvrstitve v končnico po letu 2002.

Nagrade deževale

V sezonah 2015/16 in 2017/18 je postal dobitnik nagrade selke trophy za najboljšega obrambnega napadalca NHL. Kot izjemno delaven igralec in specialist za sodniške mete je leta 2016 osvojil tudi lady byng trophy za športno in korektno igro. Istega leta, 16. junija 2016, je postal kapetan Kingsov. Do 900 točk v NHL je prišel 30. oktobra 2019. V sezoni 2021/22 je prejel nagrado Marka Messierja za vodstvene lastnosti na ledu in zunaj njega ter za prispevek k razvoju hokeja v skupnosti. Anže Kopitar je med letoma 2023 in 2026 dosegel več zgodovinskih mejnikov pri LA Kings. Leta 2023 je izenačil klubski rekord s štirimi goli na eni tekmi in osvojil svoj drugi lady byng trophy. Kasneje je postal rekorder po številu odigranih tekem in presegel 400 golov v dresu Kings. Leta 2024 je dosegel 1200 točk v NHL in 800 asistenc ter se uvrstil med redke evropske igralce s tem dosežkom. Leta 2026 je presegel 1300 točk in postal najboljši strelec v zgodovini Los Angeles Kings.

Serija se seli v Kalifornijo

Hokejisti Los Angeles Kings, ki jih v svoji zadnji sezoni kariere NHL kot kapetan vodi Anže Kopitar, v končnici letošnje sezone v 1. kolu igrajo proti ekipi Colorado Avalanche, najboljšemu moštvu rednega dela lige NHL. Colorado vodi 2: 0 v seriji, obe tekmi so dobili z 2: 1. V petek zjutraj po slovenskem času bo 3. tekma serije v Los Angelesu.

Da ne bi motil ekipe

»Po prejšnji sezoni sem imel nekaj časa v zadnjih mesecih, da razmislim in se pogovorim z družino o tem, kam gre moja pot in kam vodi, in po veliko, veliko razmišljanja sem se odločil, da bo to moje zadnje leto igranja v NHL. Ti ljudje (žena in otroci), ki sedijo tukaj z mano, so bili z menoj zadnjih več kot 20 let in zdaj si zaslužijo moža in očeta, ki bo doma in prisoten v trenutkih, ki prihajajo, še posebno za otroke. Kmalu bodo najstniki in vsi vemo, da je to zelo pomembno obdobje v njihovem življenju, zato želim biti čim bolj prisoten,« je že septembra lani napovedal slovo. »To želim zdaj urediti, da ne bom motil ekipe,« je v svoji maniri dejal Kopitar. Velikan, ki je ostal skromen. Za nameček pa se po dveh desetletjih vrača v Slovenijo, dom si je z družino ustvaril na Bledu.

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
OKOLJE

Energija za ljudi in prostor

Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:13
Promo
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA ODDIH

Hévíz na Madžarskem: spoznajte ta košček oaze

Madžarska termalna destinacija ostaja priljubljena izbira za kratek pobeg z dovolj miru in udobja.
20. 4. 2026 | 14:20
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZOBNI VSADKI

En sam dan je spremenil vse: zgodba, ki odpira oči

Ko se zdi, da ni več rešitve, sodobna implantologija z naprednimi All-on-X metodami odpira nove možnosti tudi pri pomanjkanju kosti
22. 4. 2026 | 09:38
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA ERA DOSTAVE

Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
22. 4. 2026 | 09:37
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
OKOLJE

Energija za ljudi in prostor

Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:13
Promo
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA ODDIH

Hévíz na Madžarskem: spoznajte ta košček oaze

Madžarska termalna destinacija ostaja priljubljena izbira za kratek pobeg z dovolj miru in udobja.
20. 4. 2026 | 14:20
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZOBNI VSADKI

En sam dan je spremenil vse: zgodba, ki odpira oči

Ko se zdi, da ni več rešitve, sodobna implantologija z naprednimi All-on-X metodami odpira nove možnosti tudi pri pomanjkanju kosti
22. 4. 2026 | 09:38
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA ERA DOSTAVE

Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
22. 4. 2026 | 09:37
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ŽIVLJENJE

Mislili boste drugače: tri zgodbe, ki odpirajo oči

Tin Ćehić, Kristjan Vreček in Neža Klančar skozi svoje poti razkrivajo, zakaj je občutek varnosti pomemben del sodobnega življenja.
20. 4. 2026 | 09:19
Promo
Novice  |  Slovenija
EVROPSKI TRG DELA

Ne boste verjeli, koliko več lahko zaslužijo Slovenci v tujini

Globalizacija in razmah dela na daljavo, ki se je še posebej okrepilo v času pandemije in po njej, sta bistveno preoblikovala trg dela.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:29
Promo
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Kdo v resnici drži stikala Evrope?

Pravila tretjih držav in vse bolj izpostavljena digitalna infrastruktura odpirajo vprašanje, kako ohraniti nadzor nad podatki, sistemi in ključnimi procesi.
20. 4. 2026 | 12:17
Lifestyle  |  Praznično
KUHARSKA DELAVNICA

Moderne sladice za praznovanja z Leo Grom

Naučite se priprave modernih sladic za praznovanja: kornetki, lučke in krofki z Leo Grom. Domov boste odšli s sladkim znanjem in navdihom
21. 4. 2026 | 12:50
Promo
Novice  |  Slovenija
SOF

V svetu brez pravil zmaga tisti, ki razume ljudi

Bliža se 35. Slovenski oglaševalski festival, ki bo vnovič presegel okvire klasične konference.
Promo Delo20. 4. 2026 | 10:06
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SPOMLADANSKI ODKLOP

Ena destinacija, ki Slovence vsako pomlad znova očara

Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
Promo Slovenske novice23. 4. 2026 | 09:35
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DRUGAČNOST

»Nimam nikogar«: zakaj drugačnost še vedno boli (video)

Otroci razlike hitro opazijo, še hitreje pa začutijo, ali so zaradi njih sprejeti ali odrinjeni. Superspaki nastopajo kot drobna pomoč pri tistem prvem koraku, ko želimo komu odpreti vrata ali ga sprejeti v svoj krog.
21. 4. 2026 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTRITIS

Prvi znaki vnetja sklepov, ki jih ne smete spregledati

Artritis močno vpliva na kakovost življenja. S pravočasnim zdravljenjem in podporno terapijo lahko učinkovito obvladujemo bolezen in lajšamo bolečine.
21. 4. 2026 | 08:43
Promo
Novice  |  Slovenija
PLIN

Presenetljivo: cene plina bi lahko celo padle

Čeprav se cene plina na borzah spreminjajo, to še ne pomeni višjih računov za gospodinjstva. Trg plina na veleprodajni ravni namreč kaže, da bi se lahko končne cene za gospodinjstva v prihodnje celo zniževale.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 10:12
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Skrita kriza energetike: številke, ki vzbujajo skrb

Distribucijsko omrežje postaja ključni pogoj energetskega prehoda, saj mora hkrati obvladovati več porabe, več virov in več nihanj.
20. 4. 2026 | 14:44
Promo
Novice  |  Slovenija
ORTODONTIJA

Ali ste vedeli, da ZZZS sofinancira ortodontsko zdravljenje otrok na Hrvaškem?

Zaradi dolgih čakalnih dob pri ortodontih v Sloveniji se starši vse pogosteje odločajo za ortodontsko terapijo na Hrvaškem, z možnostjo delnega ali popolnega povračila stroškov s strani ZZZS-ja.
21. 4. 2026 | 14:36
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBE

Zdravljenje v obdobju rasti je še posebej zahtevno

Izpah pogačice je pogosta poškodba pri otrocih in mladostnikih, najpogosteje povezana s športnimi dejavnostmi, kot so nogomet, gimnastika in ples.
20. 4. 2026 | 08:54
