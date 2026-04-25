Kopitarju rekli, da je Šved

Zveni skoraj kot filmski scenarij, vendar je država, za katero so nekoč govorili, da ima le sedem hokejskih drsališč, ustvarila enega najboljših igralcev, kar jih je kdaj igralo v ligi NHL. Zato je povsem primerno, da je Kopitar svoj pečat pustil v bližini Hollywooda pri Los Angeles Kings.« Tako spoštljivo zapišejo v taboru hokejskega giganta LA Kings, kjer se v teh dneh končuje era velikana slovenskega športa, 38-letnega Anžeta Kopitarja. Odhaja tako, kot je živel, skromno, ponižno, a s stilom. Vsakič znova je s svojo nesporno odliko blestel na ledu in se vpisal v globalno zgodovino hokeja. Kot eden največjih, kar jih je kdaj igralo.

Po dveh desetletjih se vrača v Slovenijo, dom si je z družino ustvaril na Bledu.

Kot 19-letnik je podpisal pogodbo z LA Kings. Po dobrih predstavah na pripravljalnih tekmah ekipe si je prislužil mesto na seznamu igralcev, je 3. oktobra 2006 poročal časnik Los Angeles Times. Uvod je bil tak, da ne bi mogel biti boljši: enajsti izbor drafta je uvodni nastop v sezoni 2006/07 proti moštvu Anaheim Ducks ozaljšal z dvema goloma v drugi tretjini, žal pa so LA Kingsi klonili s 3: 4. Na športnem portalu ESPN in pri tiskovni agenciji AP so Kopija poimenovali kar rookie from Sweden, torej novinec iz Švedske. Američane je očitno zavedlo dejstvo, da se je Kopitar v sezoni 2005/06 kalil v elitni švedski ligi v ekipi Sodertaelje SK. Na drugi tekmi je proti St. Louis Blues dodal tri podaje in oktobra končal s 3 goli in 13 točkami v 14 tekmah. To je bil šele začetek. Ob koncu krstne sezone je nastopil tudi na tekmi YoungStars in končal z 61 točkami (20 golov, 41 podaj), kar ga je uvrstilo med najboljše novince. Bil je četrti v glasovanju za calder tTrophy.

Anže Kopitar, velikan hokeja, jemlje slovo. Foto: Reuters

Dvakrat prvak lige NHL

Severna Amerika je hitro spoznala, da Kopitar ni Šved, ampak Slovenec. Prvi v ligi NHL. Danes je že pri 1522 tekmah, 452 golov je zabil. S svojim odnosom, delovno etiko, srčnostjo in mojstrstvom na ledu je prepričal vse, plod dobrega dela in iger pa so številna priznanja in nagrade, ki jih je prejel. Dvakrat je bil prvak lige NHL: v letih 2012 (to je bil sploh prvi naslov Kingsov v zgodovini!) in 2014. V končnici leta 2012 je bil z 8 goli, 12 podajami, 20 točkami, +16 učinkom in 2 zadetkoma z igralcem manj izenačen na vrhu lige, kar je ​Kingsom pomagalo do naslova. V končnici leta 2014 je vodil v NHL po točkah (26) in podajah (21), ko so Kingsi znova osvojili Stanleyjev pokal. Njegovih 74 točk (25 golov) v sezoni 2015/16 je pomenilo, da je že deveto sezono zapored postal najboljši strelec Kingsov in s tem presegel klubski rekord Marcela Dionna (osem zaporednih sezon). Leta 2008 je prvič nastopil na NHL All-Star tekmi in vodil po točkah (77, 32 golov). Leta 2008 so ga imenovali za namestnika kapetana, v sezoni 2009/10 pa je s 34 goli in 81 točkami pomagal ekipi do prve uvrstitve v končnico po letu 2002.

Kar 10 let je bil kapetan LA Kings. Foto: Reuters

Nagrade deževale

V sezonah 2015/16 in 2017/18 je postal dobitnik nagrade selke trophy za najboljšega obrambnega napadalca NHL. Kot izjemno delaven igralec in specialist za sodniške mete je leta 2016 osvojil tudi lady byng trophy za športno in korektno igro. Istega leta, 16. junija 2016, je postal kapetan Kingsov. Do 900 točk v NHL je prišel 30. oktobra 2019. V sezoni 2021/22 je prejel nagrado Marka Messierja za vodstvene lastnosti na ledu in zunaj njega ter za prispevek k razvoju hokeja v skupnosti. Anže Kopitar je med letoma 2023 in 2026 dosegel več zgodovinskih mejnikov pri LA Kings. Leta 2023 je izenačil klubski rekord s štirimi goli na eni tekmi in osvojil svoj drugi lady byng trophy. Kasneje je postal rekorder po številu odigranih tekem in presegel 400 golov v dresu Kings. Leta 2024 je dosegel 1200 točk v NHL in 800 asistenc ter se uvrstil med redke evropske igralce s tem dosežkom. Leta 2026 je presegel 1300 točk in postal najboljši strelec v zgodovini Los Angeles Kings.

Serija se seli v Kalifornijo Hokejisti Los Angeles Kings, ki jih v svoji zadnji sezoni kariere NHL kot kapetan vodi Anže Kopitar, v končnici letošnje sezone v 1. kolu igrajo proti ekipi Colorado Avalanche, najboljšemu moštvu rednega dela lige NHL. Colorado vodi 2: 0 v seriji, obe tekmi so dobili z 2: 1. V petek zjutraj po slovenskem času bo 3. tekma serije v Los Angelesu.

Da ne bi motil ekipe

»Po prejšnji sezoni sem imel nekaj časa v zadnjih mesecih, da razmislim in se pogovorim z družino o tem, kam gre moja pot in kam vodi, in po veliko, veliko razmišljanja sem se odločil, da bo to moje zadnje leto igranja v NHL. Ti ljudje (žena in otroci), ki sedijo tukaj z mano, so bili z menoj zadnjih več kot 20 let in zdaj si zaslužijo moža in očeta, ki bo doma in prisoten v trenutkih, ki prihajajo, še posebno za otroke. Kmalu bodo najstniki in vsi vemo, da je to zelo pomembno obdobje v njihovem življenju, zato želim biti čim bolj prisoten,« je že septembra lani napovedal slovo. »To želim zdaj urediti, da ne bom motil ekipe,« je v svoji maniri dejal Kopitar. Velikan, ki je ostal skromen. Za nameček pa se po dveh desetletjih vrača v Slovenijo, dom si je z družino ustvaril na Bledu.