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Korošica Danaja Grebenc ugnala svetovno konkurenco

Študira psihologijo, harmonika pa je njen način življenja. Za njen uspeh je zaslužen tudi mentor Klemen Rošer, ki je, pravi, vanjo verjel tudi v trenutkih, ko ni bila najbolj prepričana o sebi. Ko potrebuje odklop, bere in eksperimentira v kuhinji.

Galerija S harmoniko prijateljuje 14 let. FOTO: Osebni Arhiv

Slovenija ima novo absolutno svetovno prvakinjo v igranju na diatonično harmoniko. Na svetovnem prvenstvu Harmonika-WM 2026, ki je med 5. in 7. junijem potekalo v italijanskem San Vigiliu na Južnem Tirolskem pod okriljem organizacije HVÖ (Harmonikaverband Österreichs), je najvišji naslov osvojila slovenska tekmovalka Danaja Grebenc iz Dravograda. Svetovno prvenstvo HVÖ velja za eno najuglednejših mednarodnih tekmovanj za diatonično harmoniko, na katerem se vsako leto v različnih starostnih in tekmovalnih kategorijah pomerijo najboljši harmonikarji iz številnih evropskih držav. Tekmovanje je ... Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu →