ANSAMBEL ZEME

Koroška moštna d'čva ima himno

Minulo leto so sklenili z izidom nove pesmi, ki slavi mošt, lepa dekleta in tradicijo Koroške, od koder prihajajo.
Ansambel Zeme je kvintetovska zasedba. FOTO: Arhiv Ansambla
Ansambel Zeme je kvintetovska zasedba. FOTO: Arhiv Ansambla
Mojca Marot
 15. 1. 2026 | 15:37
2:55
A+A-

Ansambel Zeme, ki nadaljuje glasbeno tradicijo ljudskega godca Francija Zemeta, ki je bil oče Bojana in Andreja Zemeta, ob katerih so še Danijela Zeme Pečnik, Jože Mandl, Sandi Knez in Jan Mithans, je minulo leto sklenil z izidom nove pesmi, ki slavi koroški mošt, lepa dekleta in tradicijo Koroške, od koder prihajajo.

Njihova nova polka Moštna d'čva je živahna, vesela in razigrana skladba, natanko takšna, kot je njihova glavna junakinja, še vedno aktualna moštna d'čva 2024 Helena Šart, Korošica, ki je s svojo srčnostjo, odprtim značajem in širokim nasmehom navdihnila vse.

Pesem je poklon eni najbolj značilnih koroških dobrin – moštu, ki tam ni le pijača, ampak del identitete in vsakdana.

»Ideja za pesem je zrasla iz misli, da izbor moštne d'čve, ki ga vsako leto organizira Sadjarsko društvo Mežiške doline (Moštna gavda, ki sovpada z andrejevanjem), pravzaprav nima svoje himne. Ker smo na tem dogodku igrali tudi mi, se nam je utrnila misel, da bi bilo kar prav, da bi naša moštna d'čva dobila svojo himno in pesem ponesla med ljudi. In natanko to zdaj tudi lahko stori, saj smo pesem in videospot že posneli,« pove Bojan Zeme, avtor melodije in aranžmaja, besedilo je dodala njegova žena Danijela Zeme Pečnik, ki je poskrbela tako za poskočnost kot toplino besed. Pesem moštna d'čva je poklon eni najbolj značilnih koroških dobrin – moštu, ki ima na Koroškem svoj ponosni naziv in svojo zgodbo. Mošt tu ni le pijača, ampak del koroške identitete in vsakdana, saj je na mizi vedno ob praznikih, med različnimi opravili ali ob klepetu s prijatelji. »Poleti osveži pošteno prepoteno telo, jeseni povezuje ljudi v sadovnjakih, pozimi lahko tudi zadiši kot topel, domač zakuhan mošt, ki segreje telo in dušo. Nekateri pravijo, da je zakuhan mošt boljši od vina, a ga je skorajda škoda kuhati,« je dejala Danijela.

Za polko Moštna d'čva so posneli videospot, v katerem nastopata mlada člana družine Zeme, Katarina in Dominik Zeme Pečnik, z glasbenimi prijatelji Irharji. FOTO: Arhiv Ansambla
Za polko Moštna d'čva so posneli videospot, v katerem nastopata mlada člana družine Zeme, Katarina in Dominik Zeme Pečnik, z glasbenimi prijatelji Irharji. FOTO: Arhiv Ansambla

V pesmi se prepletajo vsi omenjeni elementi: mošt, sadovnjak, delo, veselje, glasba, ples in moštna d'čva, pa tudi podobe življenja, kakršno Koroška nosi v svojem srcu. Zemeti so melodiji vdihnili domačo mehkobo. Pesem poslušalca popelje v koroške kraje, med sadovnjake in v kleti, tja, kjer mošt dozori in kjer se rojevajo zgodbe. V videospotu lahko vidimo tako člane družine Zeme kot njihove bližnje glasbene prijatelje, Katarino Zeme Pečnik kot bodočo moštno dečvo, ki se že pridno uvaja, ter Dominika Zemeta Pečnika z glasbenimi prijatelji, ki so si nadeli ime Irharji in se pridno učijo veščin izdelovanja mošta ob opori izkušenih sadjarjev Mežiške doline. Pridružila se jim je tudi Folklorna skupina Šentanel, ki je del koroške tradicije.

