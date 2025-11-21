Kosmato, razkošno in glamurozno

Pri izbiri plaščev lahko sledimo klasiki in v večen kos vložimo nekaj več energije (za iskanje) in denarja, ali pa se ravnamo po trendih in si vsako zimo popestrimo z novim kosom. Če vam bolj diši druga izbira, vas bo zagotovo zanimalo, kakšni so letošnji trendi in kaj vas bo grelo ob najnižjih temperaturah.

Za navdih se sprehodite po arhivskih fotografijah kultnega newyorškega kluba Studio 54, ki je že takrat vplival tudi na modo, močne vplive pa ima še zdaj. V oči vam bo padel kosmat plašč, ki povsem zgradi celotno kombinacijo, zato modni strokovnjaki pravijo, da ponuja videz »vse v enem«.

V spletnih trgovinah je iskanje kosmatega plašča v zadnjem času eno bolj priljubljenih dejanj potrošnic. FOTO: Zara

Eden najbolj priljubljenih kosov iz nedavnega sodelovanja trgovine Marks & Spencer z londonsko znamko 16Arlington je kratek, kremno bel, dolg kosmat plašč z velikimi reverji. Tudi pri drugih spletnih ponudnikih je iskanje kosmatih plaščev izjemno naraslo, Guardian navaja, da se je iskanje v eni izmed trgovin v zadnjem letu povečalo za 190 odstotkov, na platformi Depop pa v zadnjega pol leta za kar 257 odstotkov.

Navdušenje nad kosmatimi plašči je izrazila tudi Julia Hobbs, modna urednica britanske izdaje revije Vogue, ki svoj veliki, razmršeni McQueenov plašč s širokimi rameni najraje nosi s kavbojkami ali v kombinaciji s hlačnimi nogavicami in mini hlačkami.

Boom boom pomeni oblačenje za življenje, ki si ga želiš – ne za tisto, ki ga moraš preživeti.

Če ste si že ogledali drugo sezono serije Nobody Wants This, ste približno tak videz opazili pri Morgan (igra jo Justine Lupe), ko na večerjo k sestri in Noahu pride v karamelnem kosmatem plašču – in skoraj ničemer drugem. Ko Joanne vpraša, ali je takšen videz primeren, Morgan samozavestno odvrne: »Rekla si, naj se uredimo. To je moda!«

Trend boom boom vključuje penino, cigarete, kratka krila, lahkotno sproščenost in seveda – (umetno) krzno. FOTO: Diesel

In ta moda je to sezono pravi bum. Oziroma, če smo natančni boom boom, tako jo namreč imenuje ameriški modni kritik Sean Monahan (ta je tudi ustvaril izraz normcore). Trend boom boom vključuje penino, cigarete, kratka krila, lahkotno sproščenost in seveda – (umetno) krzno. Monahan pravi, da boom boom pomeni oblačenje za življenje, ki si ga želiš – ne za tisto, ki ga moraš preživeti.

Ko imamo tak plašč, ta ustvari celotni videz in so ostala oblačila lahko povsem neopazna. FOTO: Eleh

Kot piše Guardian, se številne modne urednice in uredniki strinjajo, da tak plašč povzdigne tako videz kot naše razpoloženje. »Počutili se boste glamurozno – tudi ko je vse drugo precej turobno,« pravi Charlotte Collins, urednica portala SheerLuxe.