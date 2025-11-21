  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
STIL

Kosmato, razkošno in glamurozno

Kakšni so letošnji trendi in kaj nas bo grelo ob najnižjih temperaturah.
Kratek, kremno bel, dolg kosmat plašč z velikimi reverji. Letošnja uspešnica. FOTO: Marks&amp;Spencer

Kratek, kremno bel, dolg kosmat plašč z velikimi reverji. Letošnja uspešnica. FOTO: Marks&amp;Spencer

V spletnih trgovinah je iskanje kosmatega plašča v zadnjem času eno bolj priljubljenih dejanj potrošnic. FOTO: Zara

V spletnih trgovinah je iskanje kosmatega plašča v zadnjem času eno bolj priljubljenih dejanj potrošnic. FOTO: Zara

Trend boom boom vključuje penino, cigarete, kratka krila, lahkotno sproščenost in seveda – (umetno) krzno. FOTO: Diesel

Trend boom boom vključuje penino, cigarete, kratka krila, lahkotno sproščenost in seveda – (umetno) krzno. FOTO: Diesel

Ko imamo tak plašč, ta ustvari celotni videz in so ostala oblačila lahko povsem neopazna. FOTO: Eleh

Ko imamo tak plašč, ta ustvari celotni videz in so ostala oblačila lahko povsem neopazna. FOTO: Eleh

Kratek, kremno bel, dolg kosmat plašč z velikimi reverji. Letošnja uspešnica. FOTO: Marks&amp;Spencer
V spletnih trgovinah je iskanje kosmatega plašča v zadnjem času eno bolj priljubljenih dejanj potrošnic. FOTO: Zara
Trend boom boom vključuje penino, cigarete, kratka krila, lahkotno sproščenost in seveda – (umetno) krzno. FOTO: Diesel
Ko imamo tak plašč, ta ustvari celotni videz in so ostala oblačila lahko povsem neopazna. FOTO: Eleh
Daša Mavrič
 21. 11. 2025 | 17:00
2:37
A+A-

Pri izbiri plaščev lahko sledimo klasiki in v večen kos vložimo nekaj več energije (za iskanje) in denarja, ali pa se ravnamo po trendih in si vsako zimo popestrimo z novim kosom. Če vam bolj diši druga izbira, vas bo zagotovo zanimalo, kakšni so letošnji trendi in kaj vas bo grelo ob najnižjih temperaturah.

Za navdih se sprehodite po arhivskih fotografijah kultnega newyorškega kluba Studio 54, ki je že takrat vplival tudi na modo, močne vplive pa ima še zdaj. V oči vam bo padel kosmat plašč, ki povsem zgradi celotno kombinacijo, zato modni strokovnjaki pravijo, da ponuja videz »vse v enem«.

V spletnih trgovinah je iskanje kosmatega plašča v zadnjem času eno bolj priljubljenih dejanj potrošnic. FOTO: Zara
V spletnih trgovinah je iskanje kosmatega plašča v zadnjem času eno bolj priljubljenih dejanj potrošnic. FOTO: Zara

Eden najbolj priljubljenih kosov iz nedavnega sodelovanja trgovine Marks & Spencer z londonsko znamko 16Arlington je kratek, kremno bel, dolg kosmat plašč z velikimi reverji. Tudi pri drugih spletnih ponudnikih je iskanje kosmatih plaščev izjemno naraslo, Guardian navaja, da se je iskanje v eni izmed trgovin v zadnjem letu povečalo za 190 odstotkov, na platformi Depop pa v zadnjega pol leta za kar 257 odstotkov.

Navdušenje nad kosmatimi plašči je izrazila tudi Julia Hobbs, modna urednica britanske izdaje revije Vogue, ki svoj veliki, razmršeni McQueenov plašč s širokimi rameni najraje nosi s kavbojkami ali v kombinaciji s hlačnimi nogavicami in mini hlačkami.

Boom boom pomeni oblačenje za življenje, ki si ga želiš – ne za tisto, ki ga moraš preživeti.

Če ste si že ogledali drugo sezono serije Nobody Wants This, ste približno tak videz opazili pri Morgan (igra jo Justine Lupe), ko na večerjo k sestri in Noahu pride v karamelnem kosmatem plašču – in skoraj ničemer drugem. Ko Joanne vpraša, ali je takšen videz primeren, Morgan samozavestno odvrne: »Rekla si, naj se uredimo. To je moda!«

Trend boom boom vključuje penino, cigarete, kratka krila, lahkotno sproščenost in seveda – (umetno) krzno. FOTO: Diesel
Trend boom boom vključuje penino, cigarete, kratka krila, lahkotno sproščenost in seveda – (umetno) krzno. FOTO: Diesel

In ta moda je to sezono pravi bum. Oziroma, če smo natančni boom boom, tako jo namreč imenuje ameriški modni kritik Sean Monahan (ta je tudi ustvaril izraz normcore). Trend boom boom vključuje penino, cigarete, kratka krila, lahkotno sproščenost in seveda – (umetno) krzno. Monahan pravi, da boom boom pomeni oblačenje za življenje, ki si ga želiš – ne za tisto, ki ga moraš preživeti.

Ko imamo tak plašč, ta ustvari celotni videz in so ostala oblačila lahko povsem neopazna. FOTO: Eleh
Ko imamo tak plašč, ta ustvari celotni videz in so ostala oblačila lahko povsem neopazna. FOTO: Eleh

Kot piše Guardian, se številne modne urednice in uredniki strinjajo, da tak plašč povzdigne tako videz kot naše razpoloženje. »Počutili se boste glamurozno – tudi ko je vse drugo precej turobno,« pravi Charlotte Collins, urednica portala SheerLuxe.

Več iz teme

modatrendiplašč
ZADNJE NOVICE
17:46
Novice  |  Slovenija
PROSTOVOLJNO KONČANJE ŽIVLJENJA

Bliža se referendum, premier Golob še zadnjič: »V imenu vseh, ki trpijo, vas pozivam, da v nedeljo glasujete za«

Podporo pravici je znova izrazil tudi filozof Slavoj Žižek, in sicer iz »spoštovanja človekove duhovnosti«.
21. 11. 2025 | 17:46
17:16
Šport  |  Odmevi
PRED ZAČETKOM SEZONE

Domen Prevc: Ko misliš, da si najboljši, te hitro udari po glavi

Želi si, da bi v Lillehammerju ta konec tedna bolje odrinil v zimo kot lani. Na severu Evrope se počuti dobro, med sezono bo znova zasledoval visoke cilje.
Miha Šimnovec21. 11. 2025 | 17:16
17:14
Novice  |  Slovenija
STRUP KURARE V INJEKCIJI

Zdravniki: zakaj se pri medicinskem končanju življenja ne uporablja hitrih usmrtitev?

Postopek pri medicinskem končanju življenja je izjemno boleč, a je mučenje zamaskirano z uporabo mišičnih relaksantov: človek se ne more premikati, ne more dati glasu od sebe, zato se prisotnim zdi, da ne trpi, poudarja zdravnica.
21. 11. 2025 | 17:14
17:03
Novice  |  Kronika  |  Doma
BODITE PREVIDNI

Šok v Kopru! Tatovi vdrli v poslovni prostor in pobrali mobilne telefone ter goro gotovine

Policija zadevo intenzivno preiskuje.
21. 11. 2025 | 17:03
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
STIL

Kosmato, razkošno in glamurozno

Kakšni so letošnji trendi in kaj nas bo grelo ob najnižjih temperaturah.
Daša Mavrič21. 11. 2025 | 17:00
17:00
Bulvar  |  Suzy
ASTROLOGIJA

Kažipot planetov: pogumnejši bomo, dobrovoljni, optimistični (Suzy)

Sobota bo primerna tako za urejanje vsega, kar vam čez teden ni uspelo postoriti, kot za izlet.
21. 11. 2025 | 17:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Ali vaš denar dela za vas ali proti vam?

Vlaganje niso več samo številke in grafi, ampak je postalo tudi izraz naših vrednot, odnosa do sveta in ljudi okoli nas.
Promo Slovenske novice20. 11. 2025 | 15:36
Promo
Novice  |  Slovenija
Avtomobilizem

Osem let jamstva: zanesljivost, ki jo potrebuje vsak

Ko delo zahteva mobilnost in brezhibno logistiko, je 8-letno jamstvo več kot obljuba – je varnost in nuja na vsaki vaši poti.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 13:31
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PRAZNIČNA PEKA

Vabljeni na kuharsko delavnico: Pladenj pisanih božičnih piškotov

S praznično peko lahko letos začnete kar v našem studiu!
31. 10. 2025 | 09:17
Promo
Novice  |  Slovenija
TO SO STATISTIKE

Rekordna rast napadov: pogoste tarče tudi Slovenci

Digitalna trdnjava ali odprta vrata? Kaj v resnici odloča, ali bo podjetje jutri še poslovalo?
Promo Delo20. 11. 2025 | 14:36
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Ali vaš denar dela za vas ali proti vam?

Vlaganje niso več samo številke in grafi, ampak je postalo tudi izraz naših vrednot, odnosa do sveta in ljudi okoli nas.
Promo Slovenske novice20. 11. 2025 | 15:36
Promo
Novice  |  Slovenija
Avtomobilizem

Osem let jamstva: zanesljivost, ki jo potrebuje vsak

Ko delo zahteva mobilnost in brezhibno logistiko, je 8-letno jamstvo več kot obljuba – je varnost in nuja na vsaki vaši poti.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 13:31
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PRAZNIČNA PEKA

Vabljeni na kuharsko delavnico: Pladenj pisanih božičnih piškotov

S praznično peko lahko letos začnete kar v našem studiu!
31. 10. 2025 | 09:17
Promo
Novice  |  Slovenija
TO SO STATISTIKE

Rekordna rast napadov: pogoste tarče tudi Slovenci

Digitalna trdnjava ali odprta vrata? Kaj v resnici odloča, ali bo podjetje jutri še poslovalo?
Promo Delo20. 11. 2025 | 14:36
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prave veščine so ključ do strateškega in učinkovitega izvoza

Podatki kažejo, da se slovenska podjetja na tuje trge še vedno podajajo naključno, brez jasnih razlogov, brez načrta in brez opredeljenih izvoznih strategij
Promo Slovenske novice21. 11. 2025 | 09:26
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Imate prihranke? To je novost za vas

UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
Promo Slovenske novice14. 11. 2025 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA

Kaj je Osgood-Schlatter sindrom? Simptomi in zdravljenje

Osgood-Schlatter sindrom je pogosta poškodba pri mladih športnikih. Zakaj nastane, kako jo prepoznati in zakaj je ključna ciljno usmerjena fizioterapija?
1. 11. 2025 | 09:11
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
VIDEO

Se jih še spomnite? To so naj oglasi našega otroštva

Ob 80-letnici Fructala smo pogledali oglase, ki so zaznamovali generacije in v naše domove prinašali občutek domačnosti.
Promo Delo21. 11. 2025 | 11:09
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Zakaj je Avstrija priložnost za enega največjih slovenskih gostincev (video)

Širitev na Taggenbrunn je podjetju Jezeršek gostinstvo odprla vrata v celotno regijo DACH in potrdila moč družinskih vrednot.
17. 11. 2025 | 11:41
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA VARNOST

Kako deluje trg ukradenih podatkov

V digitalnem svetu so podatki postali nova valuta. Od e-naslovov do zgodovine brskanja – vsak delček informacije lahko ukradejo, zapakirajo in preprodajo.
17. 11. 2025 | 09:37
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Kako zanesljiv, napreden in odporen je slovenski elektroenergetski sistem?

Kakovost oskrbe z električno energijo je ključen dejavnik za zanesljivost delovanja in razvoja sodobne družbe.
Promo Slovenske novice19. 11. 2025 | 08:38
Promo
Novice  |  Slovenija
KRIPTOVALUTE

Do bitcoinov kar na Petrolu: varno, pregledno in brez posrednikov

Slovenija je ena redkih držav v Evropi, kjer lahko bitcoin kupite na Petrolu, kar omogoča podjetje Bitins s predplačniškimi kuponi za kriptovalute.
1. 11. 2025 | 15:09
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
IZVOZ

Tri četrtine prihodkov iz tujine – zgodba o izvozni moči Slovenije

Švica je od lani vodilni izvozni trg Slovenije, saj smo tja izvozili za kar 20.694 milijonov evrov blaga, kar jo uvršča daleč pred druge trgovinske partnerice.
Promo Slovenske novice1. 11. 2025 | 10:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
LOKALNA HRANA

Preverite, kaj se skriva v krompirčku in burgerjih

Big Mac, neprekosljivi krompirček in številne druge jedi iz McDonald'sa imajo danes že skoraj ikoničen status in navdušene privržence po vsem svetu.
17. 11. 2025 | 08:52
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

Trije meseci življenja po vojaško (video)

V Slovenski vojski trenutno služi 6246 pripadnikov in pripadnic v stalni sestavi, 1282 pa jih uniformo z enakim ponosom nosi v rezervni sestavi. Skupaj jih je 7528. To je 7528 posameznikov, ki jih povezuje en sam cilj: služiti domovini s srcem pod uniformo.
1. 11. 2025 | 14:01
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA INFRASTRUKTURA

Slovensko podjetje, ki stoji za enim največjih energetskih dosežkov

RIKO uresničuje vizijo trajnostnega razvoja z naprednimi energetskimi projekti, ki združujejo visoko tehnologijo, zanesljivost in okoljsko odgovornost.
1. 11. 2025 | 08:46
Promo
Lifestyle  |  Stil
ALGORITMI

Se zavedate, da vplivajo na vaš okus za hrano?

Preglednost umetne inteligence postaja ključno vprašanje sodobne digitalne družbe.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:42
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POHODNIŠTVO

Kako se je obnesla skandinavska legenda zimskih dni

V svoji pohodniški karieri sem preizkusil različna oblačila, nekatera odlična, druga manj. Oprema je v naravi res prva zaščita pred mrazom, vetrom in terenom.
1. 11. 2025 | 14:25
Lifestyle  |  Svetovalnica
PIŠKOTI

Vabljeni na kuharsko delavnico: Linški piškoti z Yasko

Pridružite se nam na božično obarvani delavnici, kjer nas bo Jasmina Pirnar Krope (Yaska) naučila, kako do popolnih linških piškotov.
11. 11. 2025 | 07:05
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
SVEŽE

Da boste še glasneje zapeli na ves glas

Kako so mentol, evkaliptus in vitamin C postali simbol svežine v sezoni prehladov.
Promo Delo21. 11. 2025 | 10:59
Promo
Novice  |  Slovenija
TEDEN SLOVENSKE HRANE

Ne boste verjeli, kaj vse so potnikom delili na vlakih

Slovenske železnice so se letos pridružile Tednu slovenske hrane in skupaj z osrednjimi kmetijskimi organizacijami pripravile akcijo Lokalna hrana na vlakih.
Promo Slovenske novice18. 11. 2025 | 10:37
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki