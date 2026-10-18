PEDRO OPEKA

Kralji ga prosijo za pomoč

Akamasoa je mesto upanja na Madagaskarju, kjer je lakota vsakdanja beseda. Humanitarno združenje, ki ga je ustanovil naš misijonar, ima vse, kar prebivalci potrebujejo, tudi šole. Ena od njihovih osnovnih šol je največja v državah Indijskega oceana, gradnjo ene je finančno podprla tudi Slovenija.

Galerija Opeka z najožjimi sodelavci FOTO: Vane D. Fortič

Humanitarno združenje Akamasoa našega misijonarja Pedra Opeke se kljub številnim težavam razvija in raste. Danes povezuje 22 vasi po različnih delih Madagaskarja, v katerih živi okoli 40.000 ljudi. Imajo vse izobraževalne institucije vključno z univerzami. Že na letališču najbolj turističnega otoka Madagaskar, Nosy Be, sem srečal nekdanjega predsednika z zelo dolgim priimkom Heryja Rajaonarimampianino ter dve vodilni osebi največjega telekomunikacijskega operaterja na Madagaskarju. Vsi smo se namenili v glavno mesto Antananarivo. Ker sem imel v rokah knjigo Anje Kovačič Peter Opeka, ostani z ... Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu →