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Kresničke niso primeren ljubljenček, lahko pa jih privabimo na svoj vrt

Zaradi kratkotrajnega življenjskega cikla je bolje, da si jih ogledujemo v naravi.
V opazovanju njihovega nočnega plesa uživajo stari in mladi. FOTO: Posnov/Getty Images

V opazovanju njihovega nočnega plesa uživajo stari in mladi. FOTO: Posnov/Getty Images

Opazujemo jo le kratek čas v kozarcu s preluknjanim pokrovčkom. FOTO: Cavan Images/Getty Images

Opazujemo jo le kratek čas v kozarcu s preluknjanim pokrovčkom. FOTO: Cavan Images/Getty Images

Žareči zadki so namenjeni privabljanju nasprotnega spola. FOTO: Ali Majdfar/Getty Images

Žareči zadki so namenjeni privabljanju nasprotnega spola. FOTO: Ali Majdfar/Getty Images

V opazovanju njihovega nočnega plesa uživajo stari in mladi. FOTO: Posnov/Getty Images
Opazujemo jo le kratek čas v kozarcu s preluknjanim pokrovčkom. FOTO: Cavan Images/Getty Images
Žareči zadki so namenjeni privabljanju nasprotnega spola. FOTO: Ali Majdfar/Getty Images
Ajda Janovsky
 29. 6. 2026 | 18:00
3:08
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Kresničke so s svojo svetlobo, ki jo oddajajo ponoči, pravi čudež narave, ki takoj pričara nasmehe na otroške obraze. Marsikdo bi si to lepoto rad ogledoval tudi doma, vendar je to za kresničko trpinčenje, poleg tega pa še povsem nesmiselno. Odrasla kresnička živi le teden do dva.

Opazujemo jih v naravi, lahko jih privabimo na vrt.

Če si jih res želimo, lahko vzredimo njihove ličinke, vendar se moramo zavedati, da bodo v tej fazi vztrajale kar dve leti, moda celo tri. Potrebujejo terarij z vlažno podlago iz zemlje in listja, ki posnema gozdna tla, hraniti pa jih moramo z majhnimi polži, lazarji in deževniki. Ličink kresnic ne boste našli v trgovinah z malimi živalmi. Najdemo jih v gozdni podrasti, ob potokih, v visoki travi ali pod vlažnim listjem in kamni. Aktivne so od pomladi do jeseni. Plazijo se po tleh, prepoznali pa jih bomo po rahli svetlobi, ki jo oddajajo. Za dve do tri ličinke bo zadostovala steklena posoda s prostornino od 10 do 20 litrov. Terarij postavimo zunaj dosega majhnih otrok in drugih hišnih ljubljenčkov, saj vsebujejo strupene lucibufagine.

V visoki travi

Če želimo kresničko opazovati le nekaj ur, zadostuje steklen kozarec, ki ima na pokrovu luknjice za zrak. V kozarec položimo vlažen papirnat robček, mah ali nekaj listja ter dodamo rezino jabolka za hrano. Kresničke ne zadržujemo predolgo. Še isti večer jo izpustimo v naravo, da sklene življenjski cikel.

Teden do 2 živijo.

Najlepše in najprijaznejše je kresnice opazovati v naravi. Junij in julij sta idealna meseca za to. V Sloveniji kresničke preverjeno najdemo na Kočevskem in Notranjskem, v okolici Cerkniškega jezera, v Krajinskem parku Goričko in Trnovskem gozdu. V Ljubljani se jih vidi na Barju, temnejših delih Poti spominov in tovarištva, pa tudi nekaterih delih Tivolija in ob Koseškem bajerju. Najlažje jih bomo opazili med 21. in 23. uro v dneh, ko je zunaj toplo in soparno. Da jih bomo zares dobro videli, izberemo dneve, ko luna pokaže svojo temno plat. Obožujejo visoko travo. Kresnice za parjenje potrebujejo popolno temo in neokrnjeno naravo.

V njihovi bližini ne prižigajmo niti telefona – svetloba jih odžene.

Kresnice je včasih mogoče privabiti tudi na vrt. Pogoj je, da del vrta pustimo divje rasti. Kresnice odlagajo jajčeca v vlažen, razpadajoč les, zato je kup vej idealno zavetje za ličinke. Domače vrste rastlin (kot so praproti) ustvarjajo vlažno mikroklimo, ki jo kresnice obožujejo. Strogo se izogibajmo uporabi pesticidov, insekticidov in umetnih gnojil, ki uničujejo kresnice in njihovo hrano.

Opazujemo jo le kratek čas v kozarcu s preluknjanim pokrovčkom. FOTO: Cavan Images/Getty Images
Opazujemo jo le kratek čas v kozarcu s preluknjanim pokrovčkom. FOTO: Cavan Images/Getty Images

Žareči zadki so namenjeni privabljanju nasprotnega spola. FOTO: Ali Majdfar/Getty Images
Žareči zadki so namenjeni privabljanju nasprotnega spola. FOTO: Ali Majdfar/Getty Images

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