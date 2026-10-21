Zadnjič se je po jezikovni nasvet k nam zatekla novinarka, ki je iskala drug slovenski izraz za mačeho. Ali poznamo še kako drugo besedo poleg te, jo je zanimalo, ker gospa, o kateri je pisala, ni želela biti tako imenovana. Krušna mati, sem predlagala, in vsi so bušnili v smeh. Krušna mati. Kako milozvočno mi gre to skozi ušesa, zadiši po kruhu, vzhajanem iz žita, ki je raslo na polju pred genskim inženiringom, in po hrastovem lesu skrinje, okrašene z ljudsko ornamentiko, v kateri se skriva besedni zaklad, iz katerega sem zajela to prelepo staro besedno zvezo. V slovarju jo najdemo pod iztočnico mati, slovarsko geslo pa jo predstavi kot sopomenko za mačeho ter rednico in hraniteljico. Žensko torej, ki ima v odnosu do otroka vlogo skrbnice, nadomešča pravo mater. A omalovaževalci so nekako imeli prav, sem slednjič sklenila po premisleku s sociolingvističnim ozadjem o tem, kateri pomen označujeta besedi mačeha in krušna mati.

Pa še en skoraj pozabljen izraz sem mimogrede našla v slovarju zanj: pisana mati, ženska, za katero je le napisano, da je mati, čeprav v resnici ni. Morda bolje, da se ga tedaj nisem spomnila; domnevam, da ga pozna še manj pripadnikov moje generacije. Kajti sodobne sestavljene družine so povsem drugačne in nastanejo iz drugačnih vzrokov kot nekoč, ko ločitve 'zaradi nepremostljivih razlik' praktično niso obstajale. Otroci iz očetovega prvega zakona so 'drugo mamo' dobili večinoma zato, ker je njihova mama umrla. Mačeha, krušna ali pisana mati je torej zares dobila vlogo njihove skrbnice. Sodobna ženska, ki pride na novo v družino, te vloge večinoma ne opravlja ali vsaj ne v celoti oziroma to ni njena primarna odgovornost. Saj otroci že imajo svojo mamo, ki skrbi zanje. Tako se zdi izraz krušna mati dejansko pomensko neprimeren. Ostane le še mačeha. Zlobna mačeha je gotovo ena prvih asociacij nanjo. Slavni pastorki iz pop kulture, ki sta trpeli zaradi mačehovskega nasilja, sta Disneyjevi princeski Pepelka in Sneguljčica.

Vsako ljudsko pripovedništvo pozna zgodbe o krutih mačehah.

Vsako ljudsko pripovedništvo pozna zgodbe o krutih mačehah. Doma pravkar prebiramo knjigo Slovenske pravljice iz 60. let, zbirko ljudskega pripovedništva. Pastorko je zapisal legendarni France Bevk. Tako pravi: »Ta siroti ni bila mati, bila ji je mačeha.« Pridevnik mačehovski v zvezi mačehovski odnos do česa izraža slab odnos do nečesa, za kar naj bi nekdo skrbel. Razumljivo je, da moderna ženska ne želi biti imenovana mačeha, krušna mati pa bi se ji najbrž zdela arhaična. Še posebno v naši družbi, ki izkazuje čedalje bolj mačehovski odnos do lepih starih slovenskih izrazov.