Kuferan je hit letošnje zime

Ansambel Opev, ki je na letošnjem ptujskem festivalu osvojil kar tri nagrade – orfeja kot najboljša nekvintetovska zasedba, nagrado občinstva, njihov harmonikar, pevec in bobnar Denis Krajnc pa še Korenovo plaketo za najboljšo vokalno izvedbo –, je pred dnevi na radijske postaje poslal novo skladbo z naslovom Kuferan. »Gre za skladbo, za katero se nadejamo, da jo bomo velikokrat slišali na smučarskih zabavah, smučiščih pa tudi radijskih valovih. Z njo smo ujeli utrip časa in vsakdanje prigode spremenili v nalezljivo glasbeno zgodbo,« pravijo Denis Krajc, klaviaturist Alen Polič, kitarist Luka Anžel in bas kitarist ter baritonist Tomaž Simonič. Kuferan je energična in hudomušna skladba z glasbeno zgodbo, ki je poslušalci od Opeva doslej niso bili vajeni. A se je že pokazalo, da gre za pravi hit letošnje zime, ki je nalezljiv in zato nepogrešljiv na après-ski zabavah. Za melodijo, besedilom in avdio produkcijo stoji Gašper Kušar, ki je s svojo avtorsko vizijo ustvaril sodobno pesem v poskočnih ritmih z izrazito zabavnim značajem. Videospot, ki zgodbo še dodatno oživi, je nastal v produkciji Globus Videos, pod režijo se podpisuje Žiga Gjuro. Vizualna podoba sledi energiji pesmi ter gledalca popelje naravnost v središče zimske zabave.

Ansambel Opev v kuferanu FOTO: Arhiv ansambla

Skozi zabavno pripoved Kuferan opisuje vsem dobro znano situacijo zimske smučarske evforije, ko se sproščeno druženje s prijatelji na smučariji zavleče pozno v noč, vprašanje Kdo bo peljal domov pa postane osrednja dilema večera. Besedilo, polno slikovitih in šaljivih prizorov, poslušalca popelje od bungalova, polnega smeha in dobre volje, do napete, a zabavno razrešene poti v dolino.

Z njo smo ujeli utrip časa in vsakdanje prigode spremenili v nalezljivo glasbeno zgodbo.

Refren skladbe, ki se hitro zasidra v poslušalčevo uho, z značilnim humorjem opisuje nepozabno vožnjo, ko »dva sta šla v kuferan, najmanj pijan pa za volan«, ostali pa so zadaj »kot sardine« – ob smehu in pesmi. Zgodba dobi še dodatno nepričakovano noto, ko se pojavijo pred njimi policijske luči, razplet pa ostane v duhu skladbe: sproščen, pozitiven in nasmejan. Vrhunec zgodbe je, ko za volan posedijo kar kosmatinca Skya, kar celotni pripovedi doda še dodatni odmerek presenečenja in zabave.