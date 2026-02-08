Kultura je bojno polje

Vrhunec slovenskega kulturnega praznika je vsakokratna podelitev Prešernovih nagrad. Gre za ritual, v katerem nastopajo »državni ljubimci«, kot se je nekoč izrazil Delov novinar Igor Bratož. Podeljujejo jih že od leta 1939. Takrat se je rodila tudi naša slovita umetnica Svetlana Makarovič, med drugim znana po tem, da je leta 2000 to nagrado zavrnila. Zavrnila jo je, ker jo je ob njej prejel pater Marko Rupnik. Ko se je slednji leta pozneje znašel pod plazom obtožb zaradi spolnih zlorab redovnic, je Makarovičeva ponovno zaprosila za nagrado. In res: leta 2024 jo je potem ponovno dobila. Pred njo je to storil le še pesnik Janez Menart. Zavrnil jo je leta 1979, češ da bi jo lahko dobil že prej. Pisatelj Lojze Kovačič pa se je ob podelitvi prešerna, ko je stal na odru pred praznično razpoloženimi ljudmi, pred njihovimi pogledi protestno umaknil in se raje zagledal v fikuse na odru. Tudi slikar Marko Jakše, nagrajenec Prešernovega sklada iz leta 2015, se na velikem odru Cankarjevega doma ni pojavil: nagrado zanj je sprejela njegova sestra.

Svetlana Makarovič je leta 2000 zavrnila Prešernovo nagrado, leta 2024 jo je ponovno prejela. Foto: Leon Vidic

Na nekatere druge so komisije preprosto pozabile. Pozabile so na dramskega igralca Jurija Součka, glasbenika Slavka in Vilka Avsenika ter na slikarje Franceta Kralja (sinonim ekspresionizma na Slovenskem), Marijana Tršarja, Nikolaja Beera in Milana Bizovičarja. Ali pa na kiparja Franceta Goršeta in Vladimirja Štovička, ki je svoje prefinjeno zasnovane medalje in plakete večkrat modeliral, kako ironično, prav za Prešernove nagrade. Pa čeprav se je zdel komisijam ves ta čas tako ustvarjalno nezanimiv ...

Kulturna vojna

Pri procesu letošnje izbire vseh Prešernovih nagrad in nagrad sklada je sodelovalo kar 57 ljudi: 42 v šestih strokovnih komisijah za različna področja in še 15 v Upravnem odboru Prešernovega sklada (UO PS). Vsaka od komisij je nominirala po dva umetnika za Prešernove nagrade ter še po dva za nagrade sklada. UO PS je prejela te nominacije samo kakšen mesec pred sejo, ko se je tudi odločalo o letošnjih nagradah. »Odločanju o najboljših smo v UO PS nazadnje posvetili dve seji,« nam je razodela aktualna predsednica Upravnega odbora Prešernovega sklada Zdenka Badovinac.

Po njenem mnenju je slovenska kultura ta hip sicer v dobri kondiciji, saj da ima močno tradicijo, institucije, ki zanjo skrbijo, ustvarjalke in ustvarjalce, med katerimi je več tudi mednarodno prepoznavnih. »Mislim, da je aktualna ekipa na ministrstvu za kulturo naredila veliko, ne nazadnje je dvignila tudi proračun za kulturo, investicije v kulturno dediščino. Če se primerjamo z drugimi državami, trenutno kotiramo zelo visoko.«

Zdenka Badovinac je v začetku decembra, na Prešernov rojstni dan, predstavila letošnje Prešernove nagrajence. FOTO: Leon Vidic

Na vprašanje, ali smo Slovenci še takšni privrženci naše kulture ali nam ta služi le še ob praznikih kot nekakšno nujno zlo, je takole odgovorila: »Živimo v digitaliziranem svetu, umetna inteligenca bo gotovo imela velik vpliv tudi na naše delovanje in mišljenje. Velike tehnološke korporacije bodo pri tem imele glavno besedo. Naša kultura in umetnost dobivata ob vsem tem nov pomen: postajata orodje proti temu novemu digitalnemu kolonializmu. Sodobni umetniki obravnavajo globalne teme, hkrati pa so ves čas v stiku z našo kulturno dediščino, ki jo aktivirajo na nove in drugačne načine, ter jo branijo pred novimi oblikami tehnološkega kolonializma, pa tudi pred lokalnim populizmom in nacionalizmom, ki instrumentalizira tradicijo v svoje namene.«

Kot v vsaki družini pa se tudi v kulturni vse le ne sveti. »Danes smo priča kulturni vojni, ki jo ilustrirajo tudi vandalizmi, kot je odstranjevanje glave na Titovem spomeniku v Velenju. Nekateri starejši umetniki govorijo, kako so trpeli v socializmu, pogosto pa so prav ti umetniki tisti, ki so imeli takrat vse možne privilegije. Bili so neke vrste 'državni umetniki', dobivali so javna naročila, krasne ateljeje ... Tovrstnih državnih umetnikov danes nimamo. Kaj bo, če se bo spremenila vladajoča ideologija, lahko le ugibamo; je pa res, da so v preteklosti še vse Janševe vlade izzvale sodobne umetnike na ulice. Kultura je namreč bojno polje in nič ni narobe s tem; narobe pa je, če se krči polje svobode izražanja, kar se recimo že dogaja v ZDA in ponekod v Evropi.«

Elitistična proti popularni

Podelitev Prešernovih nagrad ni le svojevrsten spektakel, temveč je, kot rečeno, tudi nekakšno bojno polje, kjer ne moremo brez delitev. Na vaše in naše. Na visoko in elitistično kulturo ter na popularno, priljubljeno. Ciril Zlobec je nekoč dejal: »Naj si o njej mislimo, kar hočemo, Prešernova nagrada je bila in ostaja nadvse pomemben mejnik v življenju slehernega slovenskega ustvarjalca: največje zadoščenje za vse, ki jo prejmejo, že kar usodna za tiste, ki jih obide, a so prepričani, da bi jo morali dobiti.«

Tik pred kulturnim praznikom je velikan slovenske popularne glasbe Andrej Šifrer poskrbel za novo pesem z naslovom Zakaj pa ne? Gre za združevalno skladbo, ki kljubuje slovenski kulturni realnosti in v kateri se avtor številnih ponarodelih songov (Uspavanka za Evo, Za prijatelje, Vse manj je dobrih gostiln ...) prevprašuje, zakaj ne bi vendar že enkrat česa skupaj naredili. K izvedbi je povabil glasbenike različnih slogov in generacij: pevca Siddharte Tomija Megliča, Petra Lovšina, Manco Trampuš in Domna Dona Holca iz skupine Koala Voice, harmonikarja Marka Hatlaka ter mladino osnovne šole Stražišče, ki jo je tudi sam obiskoval.

Andrej Šifrer je pred letošnjim kulturnim praznikom združil glasbenike različnih slogov in generacij (z leve Tomi Meglič, Manca Trampuš, Šifrer, Pero Lovšin, Domen Don Holc) in dokazal, da kultura še vedno povezuje. FOTO: Dejan Javornik

S Šifrerjem smo se dobili v lokalu blizu RTV, kjer je omenjenim povabljencem predstavil ta glasbeno-povezovalni projekt. »Veste, veliki narodi se združujejo in osvajajo, mali narodi se pa delijo. In to je ta naša usoda, ki ji zlepa ne moremo uiti. Ne v politiki in žal ne v kulturi. Ker pri nas kulture dialoga ni, smo želeli to preseči: četudi razmišljamo drugače, imamo še vedno več skupnega kot različnega. Mene ne moti, če kdo razmišlja drugače, moti pa me, če ne spoštujemo tistega, ki razmišlja drugače. Gre za klasično zdraharstvo. Zdraharja spoznaš po tem, da n'koli ne bo priznal, da tud' tisti z druzga brega včas' ima kaj prav ...« je pripovedoval Šifrer, ki je že 50 let na sceni. »Spominjam se očeta, letnik 1909, za katerega je bila moja usmerjenost v musko skoraj nekaj podobnega cirkusantstvu. 'Andrej, pojdi v službo, ti si pravnik, ti nisi muskonter,' mi je govoril. Hotel mi je seveda samo dobro. Jaz pa sem mu dejal: 'Ata, saj to ne traja, to bo leto ali dve, le redko tri ...'« V skladbi Moj oče zapoje tudi besede njegovega očeta: »Brez harmonike ni nič, moj fant, harmoniko posluša danes vsak, brez tega inštrumenta nisi muzikant, na take glej, kot sta Avsenik in Slak.«

Pol stoletja pozneje Šifrer pravi: »To sta bila zares izjemna umetnika, ki sta zapustila resnično velik pečat, žal pa ju je imela ta naša srenja, ki podeljuje nagrade, za navadna smetnjaka. Nobene nagrade nista dobila. Spomnim se Marka Prpiča, doktorja medijskih znanosti, ki je pisal na upravni odbor Prešernovega sklada ter vprašal, zakaj ne vključijo tudi popularne kulture. Seveda ni dobil odgovora. Oni se s tem pač ne ukvarjajo: v tem ozkem krogu elit se imajo čisto fajn.« Pravzaprav je bil edini, ki je bil sposoben pokukati iz omenjenega ozkega elitizma, navrže, nekdanji predsednik republike Borut Pahor. Ki je na kresni dan 2022 z redom za zasluge odlikoval pet glasbenikov: Miho Dovžana, Vlada Kreslina, Lada Leskovarja, Ota Pestnerja in Andreja Šifrerja. »To je bila tudi edina priložnost, ko me je oplazila kakšna izmed elitnih institucij,« je priznal Šifrer. »Veste, elite vedno, tudi pred Prešernovim dnem, razmišljajo približno enako: mi smo ta pametni, uni so pa buteljni. Žal pa se ne zavedajo, da imamo več skupnega, kot nas razdvaja.« Da pa je ostal legendarni Jurij Souček, ki je pred dvema letoma umrl v 95. letu, res brez vsakršne nagrade, no, tega pa Šifrer še danes ne more razumeti.