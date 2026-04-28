DOLGI JEZIK

Kureishi pa v moji torbici

Na prav vsako svojo pot s sabo vzamem knjigo, ki je nekako povezana s kraji, ki si jih želim spoznati – najsi bo prek avtorja ali prek zgodbe.
FOTO: Anna Savina Getty Images
Maša Močnik
 28. 4. 2026 | 02:00
3:12
A+A-

Danes je svetovni dan knjige! Ko jaz, knjižni molj, to slišim, me na mojih neslišnih krilcih odnese v prašne vrtince nešteto spominov, preživetih med knjižnimi platnicami.

Dan knjige in avtorskih pravic je dan, ko praznujejo knjiga in vsi bralci tega sveta, preberem na strani Mreže Unesco. Torej je danes tudi moj praznik. Sploh ne zato, ker bi menila, da sem prebrala mnogo knjig. Temveč zato, ker mislim, da bi brez njih živela mnogo bolj uborno. Knjige moje življenje plastijo v več sfer, kot bi mi jih sicer »pripadalo«. Z njimi imam poseben odnos, v katerem sem jaz tista, ki se pusti nečemu peljati, in ne tista, ki odloča. Vsakič ko odložim knjigo, namreč dobim nenavaden občutek, da me je poklicala v ravno tistem trenutku, ko sem jo potrebovala. In to dosežejo na že kar neverjetne načine. Dokaz je nenaden popolni kolaps sistema Cobiss lansko poletje v celotni mreži ljubljanskih knjižnic, zaradi katerega si več ur ni bilo mogoče izposoditi nobene knjige. Jaz pa bi morala zgodaj naslednje jutro na popotovanje po Bosni in Hercegovini. Na prav vsako svojo pot s sabo vzamem knjigo, ki je povezana s kraji, ki si jih želim spoznati – prek avtorja ali prek zgodbe –, in skrbno sem izbrala roman, ki naj bi šel z mano. Kako sem bila obupana, ko je knjižničar le zmajeval z glavo. Ne grem brez knjige! V paniki sem zdrvela v najbližjo knjigarno in pograbila ter kupila prvo knjigo, ki je bila po naključju v akciji. Bila je Tisoč veličastnih sonc Khaleda Hosseinija. Res je, v njej je zgodba o neki drugi vojni in o usodi drugega naroda, toda oba sta zaznamovana z islamom, in ob muslimanskih ženskih oblačilih ter s šrapneli preluknjanih stavbah sem dogodke na tem potovanju doživljala … ne dvakrat, temveč neskončno bolj globoko. Kako potem ne bi verjela, da knjige poiščejo mene; in ne jaz njih?

Vsakič ko odložim knjigo, dobim nenavaden občutek, da me je poklicala v ravno tistem trenutku, ko sem jo potrebovala.

Povsod jih tovorim s sabo. Pred leti mi je želel prijatelj predstaviti London. In ko tako hodiva po njem, iznenada začnem vpiti: »Kakšno naključje, to je on!« Kdo, kje, se je oziral. Bil je portretni relief pisatelja Hanifa Kureishija, ravno sem brala njegovo knjigo Buda iz predmestja, ki razgrinja London v 70. letih. Londonska univerza namesti portrete svojih nekdanjih slušateljev, ki so znani zaradi svojih dosežkov, na ulično pročelje. »ON!« sem osuplemu prijatelju pomolila pod nos obrabljene platnice knjige in jo zmagoslavno zmašila nazaj v torbico. Nisem ne svetovljanka ne načitana intelektualka, le nekdo, ki ob današnjem dnevu knjige vsem želi občutiti to neskončno veselje – tako preprosto in dostopno vsakomur, pa vendar tako slastno!

Več iz teme

knjigabranje
ZADNJE NOVICE
02:00
Novice  |  Nedeljske novice
DOLGI JEZIK

Kureishi pa v moji torbici

Na prav vsako svojo pot s sabo vzamem knjigo, ki je nekako povezana s kraji, ki si jih želim spoznati – najsi bo prek avtorja ali prek zgodbe.
Maša Močnik28. 4. 2026 | 02:00
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Zatrto v kali

O ukazih in upiranju.
Branko Babič27. 4. 2026 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Komentar Jerneja Suhadolnika: V Nemčiji država, pri nas Grosuplje

Ni čudno, da sta Italijo zmlela mlada nogometaša Bosne.
Jernej Suhadolnik27. 4. 2026 | 22:25
22:17
Novice  |  Svet
SOBOTNI INCIDENT

Takšna kazen grozi obtoženemu za odmevni incident na večerji Združenja dopisnikov Bele hiše

Po navedbah oblasti je moški poskušal s strelnim orožjem in noži v soboto vdreti na večerjo Združenja dopisnikov Bele hiše.
27. 4. 2026 | 22:17
21:14
Novice  |  Kronika  |  Doma
ZGODILO SE JE POPOLDNE

Eksplozija sredi Ljubljane, zmanjkalo tudi električne energije

Na nas sta se obrnila bralec in bralka, ki sta opazila, da je danes v delu Ljubljane zmanjkalo električne energije.
27. 4. 2026 | 21:14
21:00
Bulvar  |  Suzy
ČAS V NARAVI

Delavna Nina Ivanič je zavihala rokave (Suzy)

V teh negotovih časih je dragoceno imeti svoj kos zemlje, ki jo lahko obdeluješ.
27. 4. 2026 | 21:00

