Lakersi so Dončićevi

Ko bom vedel, boste vedeli tudi vi,« je 41-letni košarkarski as LeBron James februarja letos odgovoril na vprašanje o svojih načrtih za novo sezono. »Ne vem. Nimam pojma. Samo živeti želim, to je vse,« je podkrepil odgovor košarkar, ki je zaznamoval minulih 20 in še nekaj let v severnoameriški poklicni ligi NBA. Na začetku minule sezone so bili celo znaki, da bi bila to lahko njegova zadnja, da bi bil to njegov zadnji tango. Ne nazadnje si je že v sezoni 2024/25 uresničil željo in v prvi ekipi Lakersov zaigral s sinom. Še več, na Instagramu se je poslavljal od mest, v katerih je (morda) igral zadnjič. Toda med vikendom All-Star se je zdelo, da se je od ugibanj o koncu kariere malce distanciral.

Ugibanja o prihodnosti LeBrona Jamesa so se začela lani, ko je njegov agent Rich Paul sporočil, da bo izkoristil igralsko opcijo za sezono 2025/26 pri Lakersih. Ob tem je poudaril, da LeBron razume, da klub gradi za prihodnost, a si sam želi predvsem realne možnosti za osvojitev naslova. S tem se je prvič v karieri postavil v položaj, da bo po sezoni prost igralec brez rezervne možnosti, kar je odprlo vprašanje, ali bo to njegova zadnja sezona v ligi NBA ali le zadnja v dresu Lakersov. Hkrati so Lakersi že lani namignili, da gradijo ekipo okoli danes 27-letnega Luke Dončića, ki mu je LeBron javno večkrat priznaval, da je glavni v mestu, a mu lastni apetiti niso dali miru. Ne nazadnje bi lahko že lani naredil uslugo Lakersom, če bi LeBron zavrnil igralsko opcijo in se z Los Angelesom dogovoril za nižjo pogodbo, saj bi klub tako lažje ustvaril prostor pod plačno kapico za dodatne okrepitve. Pravno mu tega ni bilo treba storiti. Igralska opcija je bila njegova pogodbena pravica, ki mu je omogočala, da se sam odloči, ali bo ostal pod obstoječimi finančnimi pogoji ali bo prost igralec. Ko jo je izkoristil, so morali Lakersi njegovo plačo upoštevati pri načrtovanju ekipe. In ostali prekratki za ostale igralce. LeBron bo še igral. Jasno je, kaj se je napovedovalo od marca, ko so najboljši poznavalci onkraj luže opozarjali, da bo kralj James še kraljeval. A njegova era v LA Lakers je končana. »Thank you, LeBron (LeBron, hvala ti, op. a),« so se od njega gosposko poslovili Lakersi, prva dama kluba Jeanie Buss pa ga je označila za »enega največjih športnikov v zgodovini«. Zahvalila se mu je za osem let pri Lakersih, za naslov prvaka leta 2020, osvojen v izjemno težkih okoliščinah, in za številne rekorde, ki jih je podrl v vijolično-zlatem dresu. Dodala je, da mu želijo vse dobro na igrišču in zunaj njega ter da bo vedno ostal cenjen del družine Lakersov.

Živa legenda

Pri 41 letih je James najstarejši igralec lige. Prehitel je Vinca Carterja po številu odigranih sezon, Roberta Parisha po številu odigranih tekem, že zdavnaj je za sabo pustil Kareema Abdul-Jabbarja kot najboljšega strelca v zgodovini lige. Dosegel je 43.440 točk in je najboljši strelec vseh časov, hkrati pa je edini košarkar v zgodovini lige, ki je presegel mejo 40.000 točk. Njegova veličina ni le v točkah. James je četrti podajalec v zgodovini lige z 12.016 asistencami, pred njim so le John Stockton, Chris Paul in Jason Kidd. Če bo nadaljeval kariero, lahko že v prihodnji sezoni napreduje še višje na večni lestvici asistentov. Posebno poglavje je njegova neverjetna dolgoživost: kar 22-krat je bil izbran na tekmo All-Star, kar je rekord lige NBA. Ob tem ima 21 izborov v najboljšo peterko lige, kar je prav tako rekord. Osvojil je štiri naslove prvaka, štirikrat je bil MVP rednega dela in štirikrat najkoristnejši igralec finala. Njegovo stalnost potrdi podatek, da je na kar 1297 zaporednih tekmah dosegel vsaj deset točk. To je skoraj neverjeten niz, daleč pred vsemi. Michael Jordan je drugi z 866 takšnimi tekmami. James je v ligi NBA igral že 23 sezon, začel naj bi rekordno 24.

Včeraj soigralca, jutri tekmeca

Leta mu niso prišla do živega; totalna posvečenost vsaki pedi svojega telesa se mu obrestuje, tekmovalni duh pa ni bil nikoli sporen. Da zmore, da si morda na parketu zasluži več, kot je dobil, je pokazal v lanski sezoni, še najbolj v končnici. V rednem delu minule sezone je še vedno dosegal 20,9 točke, 7,2 asistence in 6,1 skoka na tekmo v 60 nastopih. V končnici pa je stopil še višje, v desetih tekmah je igral kar 38,4 minute na večer ter imel povprečje 23,2 točke, 7,3 asistence in 6,7 skoka. Posebno močan je bil v seriji proti Houstonu, ko so bili Lakersi močno zdesetkani. Brez Luke Dončića in Austina Reavesa je LeBron v prvem krogu proti Rocketsom v šestih tekmah dosegal 23,2 točke, 8,3 asistence in 7,2 skoka, Lakersi pa so serijo dobili. Pri teh letih in v takih okoliščinah je bila to ena njegovih bolj impresivnih predstav.

Zahvala

Žezlo kralja Los Angelesa je zdaj v rokah Dončića, naravnega prestolonaslednika Jamesa. Luka se je na LeBronovo slovo od Jezernikov odzval na Instagramu, ko je objavil skupno fotografijo in zapisal: »An honor to play with and learn from you @kingjames« oziroma: »Čast je bilo igrati s teboj in se učiti od tebe.« Za Luko se začenja novo poglavje. Vse oči bodo uprte vanj, vsa pričakovanja, požel bo slavo in tudi ves gnev, ko ne bo šlo. To pomeni, da bo moral prevzeti ne le več žog in odločitev v napadu, ampak biti vodja – držati slačilnico skupaj, narediti soigralce boljše, sprejeti odgovornost v obrambi in predvsem pripeljati Lakerse v boj za naslov. V Kaliforniji šteje samo to. Lakersi niso navaden klub, ampak franšiza, kjer se zvezdnike meri in časti po osvojenih šampionskih prstanih oziroma naslovih prvaka lige. Zdaj je na vrsti Luka. Prišel je njegov čas. Konkurenca pa mu bo tudi James. Še posebno če se uresničijo napovedi, da se seli k ekipi Golden State Warriors. Tam bi se lahko združil s Stephenom Curryjem, velikim tekmecem iz finalov lige NBA, ter z Draymondom Greenom, enim najboljših prijateljev v ligi. James, Curry in trener Steve Kerr so se dodatno povezali na olimpijskih igrah v Parizu, kjer so osvojili zlato medaljo. Golden State bo v 2. polovici sezone spet lahko računal na poškodovanega Jimmyja Butlerja.