Lara Tošić in Denis Avdić: Najprej maraton, šele nato božič (FOTO)

POGOVOR

Tudi na jubilejnem dobrodelnem maratonu se bo v 28 urah v studiu zvrstilo več kot 100 gostov, vodila bosta izkušeni radijski maček in njegova občudovalka iz šolskih dni.

Tik pred 28-urnim dobrodelnim maratonom smo se pogovarjali z radijskima voditeljema Laro Tošić in Denisom Avdićem. Beseda je tekla o dobrodelnosti, radijskem delu in življenjskih izkušnjah. Denis nam je razkril, kako ga je nekoč na realna tla postavil zdaj že pokojni Gašper Tič, Lara pa je priznala, da je ekipo občudovala že kot osnovnošolka. Danes je od pripravništva prišla do polnopravnega članstva v jutranji ekipi, pot do tja pa je bila vse prej kot lahka. Uro pred klicem dobimo mail, v katerem piše, koga kličemo, kam kličemo in zakaj se pomoč potrebuje oziroma kaj se je v družini ...