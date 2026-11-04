Le naplavljena drevesa, brez letala: 1937. leta se je Amelia odpravila na pot okoli sveta

Že skoraj devetdeset let se določeni krogi v Združenih državah Amerike trudijo razvozlati uganko, kaj se je zgodilo z Amelio Earhart, v 30. letih prejšnjega stoletja najbolj znano pilotko, ki je leta 1937 z navigatorjem Fredom Noonanom kot prva ženska poskušala leteti z letalom okoli sveta. Njen poskus se je po približno treh četrtinah poti okoli ekvatorja izjalovil: njeno, posebej zanjo predelano letalo znamke Lockheed electra 10-E, ki so ga klicali tudi leteči laboratorij, je izginilo sredi Tihega oceana. Odtlej so najrazličnejši raziskovalci iskali ostanke njenega letala, vendar neuspešno. Niti zadnja odprava, ki se je končala pred nekaj dnevi, ni prinesla rezultata, ki so se ga nadejali raziskovalci ameriške univerze Purdue iz West Lafayetta v zvezni državi Indiani, kjer je Earhartova nekaj časa delala kot predavateljica in poučevala mlade pilotke.

Pilotka Amelia Earhart na fotografiji iz leta 1928. FOTO: Reuters

Za najnovejšo odpravo so se odločili zaradi satelitskih posnetkov iz leta 2020, na katerih je bil v plitvini ob otoku Nikumaroro v otočju Kiribati blizu peščenega rta, imenovanega polotok Tarai, viden podolgovat bel predmet. Raziskovalci so predmet hitro prepoznali kot podrto drevo, vendar je Richard Pettigrew, vodja neprofitne organizacije Archaeological Legacy Institute, našel še druge posnetke – vključno z videoposnetkom iz zraka, na katerih je opazil nekaj, kar je delovalo kot kovinski odsev v vodi. Pri prejšnjih obiskih tega nenaseljenega otoka so odkrili sledi tabora brodolomcev, ženski čevelj iz 30. let prejšnjega stoletja ter druge zanimive dokaze, ki jih povezujejo s slavno letalko – med drugim stekleno posodico kreme za odstranjevanje peg.

Po večdnevnem potovanju z ladjo in zamudah zaradi slabega vremena je 17-članski odpravi uspelo vstopiti v atol, obdan s koralnim grebenom. Postavili so tabor in štiri dni raziskovali, predvsem so iskali kovinske predmete. Člani odprave so morali spati na ladji tudi zaradi velikanskih kopenskih rakov, imenovanih tudi roparski raki ali kokosovi raki, znanih po radovednosti pri iskanju hrane. Odprava je bila skupni projekt univerze Purdue in organizacije Archaeological Legacy Institute iz Oregona, glavni cilj pa je bil preučiti nejasen predmet v laguni, znan kot Taraia, ki so ga, kot rečno, prvič opazili na satelitskih posnetkih leta 2020. Vodja odprave in arheolog Pettigrew je menil, da je oblika, ki spominja na letalo, razbitina letala Amelie Earhart.

Brez uspeha

Vendar odprava »ni našla nobenega prepričljivega dokaza, ki bi potrdil hipotezo, da gre za razbitine« letala Earhartove »v laguni na oddaljenem atolu v Južnem Pacifiku«, je v sporočilu za javnost zapisala univerza. Dokazi so potrdili, da je predmet, ki so ga prvič opazili na satelitskih posnetkih pred šestimi leti, verjetno skupek velikih dreves, odloženih vzdolž peščenega polotoka atola. »Ko je ekipa prispela na lokacijo, se je dober del razbitin razdrobil in ga je odplaknilo,« je zapisano v izjavi. »Dokazi za hipotezo o brodolomcih, ki so nas pripeljali sem, so ostali zelo, zelo trdni,« je v videoizjavi dejal Pettigrew.

Blizu cilja Earhartova je bila blizu cilja, ko je izginila. Ko so jo nazadnje videli na Papui Novi Gvineji, je preletela 35.405 kilometrov, ostalo ji jih je še 11.265.

»Menimo, da je zelo verjetno, da sta Amelia Earhart in njen navigator Fred Noonan dejansko končala tukaj, na otoku Nikumaroro.« Steven Schultz, pravni svetovalec univerze Purdue in terenski sodelavec, je za ameriško agencijo AP pojasnil, da čeprav so raziskovalci predmet Taraia izločili kot dokaz, to »ničesar ne odvzame obstoječim, zelo trdnim in prepričljivim argumentom v prid hipotezi o brodolomcih«.

Steven Schultz z univerze Purdue in vodja odprave Richard Pettigrew z modelom letala Amelie Earhart. FOTO: Usa Today Network/Reuters

Dobro preiskan otok

Earhartova in Noonan sta izginila 2. julija 1937 med poskusom, da bi ona postala prva ženska, ki bi preletela svet. Nazadnje so ju videli pri vzletu v kraju Lae na Papui Novi Gvineji, od koder sta se podala na – kot je bilo predvideno – naporno, 18-urno potovanje proti otoku Howland, majhni zaplati kopnega sredi Tihega oceana.

1937. leta se je Amelia Earhart odpravila na pot okoli sveta.

Izginotje Earhartove je morda najbolj zanimiva skrivnost v zgodovini letalstva, zgodovinarji in raziskovalci pa že desetletja razpravljajo o tem, kako in kje je izginila. Prevladujoče mnenje, zelo podobno tudi uradnemu sklepu obsežne iskalne akcije pod vodstvom ameriške vlade, ki so jo odredili in izvedli takoj po njenem izginotju, je, da ​​je zmanjkalo goriva, letalo pa je najbrž strmoglavilo v Tihi ocean v bližini predvidenega cilja.

Drugi, denimo vodje najnovejše odprave, domnevajo, da sta Earhartova in Noonan pristala kakšnih 640 kilometrov južno od otoka Howland – na otoku Nikumaroro ali v bližini – ter tam obtičala, dokler nista umrla verjetno zaradi žeje ali lakote. Vendar so bili neuspešni vsi poskusi, da bi našli letalo v okolici otoka Nikumaroro.

»Otok Nikumaroro so preiskali 15-krat, a brez uspeha,« je za AP izjavila Dorothy Cochrane, strokovnjakinja za Amelio Earhart in upokojena kustosinja Nacionalnega muzeja letalstva in vesolja Smithsonian v Washingtonu. »Zadnji so le eni izmed mnogih, ki na Nikumaroru niso našli nobenega verodostojnega dokaza o letalu, Amelii ali Noonanu,« je dodala.

Atol Nikumaroro, kjer so pilotko nazadnje iskali. FOTO: Getty Images

Leta 2024 je podjetje za raziskovanje oceanov Deep Sea Vision na sonarskih posnetkih zaznalo obliko, ki je spominjala na letalo; nahajala se je v oceanu približno 160 kilometrov od otoka Howland, vendar se je pozneje izkazalo, da gre za skale. Tudi odprava na Nikumaroro leta 2019, ki jo je vodil oceanograf Bob Ballard, mož, ki je leta 1985 odkril razbitine Titanika, se je končala z razočaranjem.

15-krat so različni raziskovalci preiskali vode okoli otoka Nikumaroro.

Ameriški raziskovalci, ki so sodelovali v zadnji odpravi, so povedali, da so laguno otoka Nikumaroro pregledali z magnetometrom, ki zaznava železo, ter s pomočjo sonarske tehnologije iskali predmete pod usedlinami na dnu lagune. Neuspešno.