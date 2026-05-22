  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DVIGA PRAH

Legendarne izjave združili v novo skladbo

Jože in Mišo Kontrec ml. sta z Martinom Strelom predstavila nov projekt.
Pesem pripoveduje zgodbo o izjavah, ki so burile javnost. FOTO: OSEBNI ARHIV

Pesem pripoveduje zgodbo o izjavah, ki so burile javnost. FOTO: OSEBNI ARHIV

Leta zanj niso ovira, Strel cilja na nov rekord. FOTO: OSEBNI ARHIV

Leta zanj niso ovira, Strel cilja na nov rekord. FOTO: OSEBNI ARHIV

Videospot in Martin Strel sta v Murski Soboti pritegnila veliko pozornosti. FOTO: OSEBNI ARHIV

Videospot in Martin Strel sta v Murski Soboti pritegnila veliko pozornosti. FOTO: OSEBNI ARHIV

Pesem pripoveduje zgodbo o izjavah, ki so burile javnost. FOTO: OSEBNI ARHIV
Leta zanj niso ovira, Strel cilja na nov rekord. FOTO: OSEBNI ARHIV
Videospot in Martin Strel sta v Murski Soboti pritegnila veliko pozornosti. FOTO: OSEBNI ARHIV
 22. 5. 2026 | 17:00
3:02
A+A-

Središče Murske Sobote je zaživelo v znamenju glasbe, druženja in posebnih gostov. V priljubljenem lokalu Filke jungle bar je potekal glasbeni večer, ki je združil premiero nove skladbe, ogled videospota in sproščeno zabavo, v ospredju pa je bila skupina Langa ter svetovno znani ekstremni plavalec Martin Strel.

Dogodek je pritegnil številne obiskovalce, ki so na Kocljevi ulici dočakali premiero videospota za pesem z naslovom Vse je res. Skladbo izvajata Jože Kontrec in Mišo Kontrec ml., pri projektu pa je sodeloval tudi Martin Strel, ki s svojo prepoznavno osebnostjo daje pesmi poseben pečat. Prav njegova življenjska zgodba in izjave, ki so v javnosti pogosto sprožale dvome in razprave, so postale izhodišče za refren, v katerem Strel ponavlja: »Vse je res.« Avtorja glasbe sta Jože in Mišo Kontrec, pri aranžmaju in produkciji je sodeloval Michael Orešar, besedilo pa je napisal pisatelj in televizijski novinar Igor Pirkovič. Skladba se slogovno naslanja na sproščen, deloma country obarvan zvok, obenem pa ohranja prepoznavno etno noto skupine Langa. Besedilno odpira prostor za razmislek o meji med resnico in dvomi, ki pogosto spremlja javno izpostavljene zgodbe.

Leta zanj niso ovira, Strel cilja na nov rekord. FOTO: OSEBNI ARHIV
Leta zanj niso ovira, Strel cilja na nov rekord. FOTO: OSEBNI ARHIV

Napovedal nov izziv

Videospot so ustvarjalci posneli na več lokacijah, med drugim v Termah Vivat in v muzeju Pri muzikašu, premierni ogled na velikem zaslonu pa je požel pozitiven odziv občinstva. Dogodek se s tem ni zaključil, sledil je etno večer ob glasbi DJ-ja, ki je poskrbel za nadaljevanje sproščenega druženja pozno v noč. Organizatorji so večer dodatno popestrili še s posebnimi ponudbami pijač, promocijskimi izdelki in drugimi presenečenji. Posebno pozornost je pritegnila prisotnost Martina Strela, enega najbolj prepoznavnih slovenskih ekstremnih športnikov. Širši javnosti je znan kot Big River Man, saj je v svoji karieri preplaval nekatere največje reke sveta, med njimi Amazonko, Donavo, Misisipi, Jangce in Parano, ter si prislužil več Guinnessovih rekordov. Njegova prisotnost je dogodku dodala dodatno težo, obiskovalci pa so ga z zanimanjem spremljali tudi izven glasbenega odra.

Videospot in Martin Strel sta v Murski Soboti pritegnila veliko pozornosti. FOTO: OSEBNI ARHIV
Videospot in Martin Strel sta v Murski Soboti pritegnila veliko pozornosti. FOTO: OSEBNI ARHIV

Strel je ob tem napovedal, da se kljub letom pripravlja na nov velik izziv. Pri dobrih sedemdesetih letih želi preplavati Rokavski preliv in tako postati najstarejši človek s takšnim dosežkom. Če mu bo uspelo, bo njegovo ime znova odmevalo v svetovnem merilu. Večer v Murski Soboti je tako povezal glasbo, lokalno energijo in zgodbo človeka, ki še vedno premika meje mogočega, hkrati pa pokazal, da lahko tudi manjši dogodki ustvarijo močan odziv in združijo različne generacije v skupnem doživetju. Poseben pečat večera je bila prav kombinacija domače glasbe, sproščenega vzdušja in neposrednega stika z ustvarjalci, ki so dogodek približali občinstvu.

Več iz teme

glasbaJože KontrecMišo Kontrec mlajšiMartin Strel
ZADNJE NOVICE
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
DVIGA PRAH

Legendarne izjave združili v novo skladbo

Jože in Mišo Kontrec ml. sta z Martinom Strelom predstavila nov projekt.
22. 5. 2026 | 17:00
17:00
Bulvar  |  Suzy
KAŽIPOT PLANETOV

Kažipot planetov: teden prinaša nekaj izzivov, predvsem v odnosih (Suzy)

V petek bosta Uran in Neptun prinesla zmedo in nervozo.
22. 5. 2026 | 17:00
16:45
Lifestyle  |  Astro
DUHOVNI NASVET

Z drevesi se lahko pogovarjamo: dragoceno je, da se k istemu drevesu vrnemo večkrat

Prvi stik je morda neroden, z vsakim obiskom postajamo bolj mirni, pozorni, prisotni.
22. 5. 2026 | 16:45
16:14
Lifestyle  |  Stil
RAJ DOMA

Lena trata ni neurejena: je pisana, dišeča, prijazna do čebel in metuljev

V primerjavi s popolno zeleno površino brez enega samega cveta je veliko bolj odporna proti poletni vročini.
22. 5. 2026 | 16:14
15:44
Lifestyle  |  Izlet
LEPOTE SLOVENIJE

Ideja za izlet: prekrasen, a malo znan razgledni vrh (FOTO)

Vošca je v osrčju Karavank, z nje se odpre čudovit pogled na Špikovo skupino in kralja slovenskih gora, Jalovec.
22. 5. 2026 | 15:44
15:37
Bulvar  |  Domači trači
ZADNJA POT

Stojan Auer se je še zadnjič poslovil od žene Karmen: »Velika hvala vam vsem!«

Pogreb je potekal v Mariboru, v krogu družine.
22. 5. 2026 | 15:37

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Bolečina v rami po petdesetem ni le del staranja

Rama se z leti spreminja pri vsakem od nas. Bolečina, slabši spanec in izguba moči niso nekaj, kar bi morali preprosto sprejeti kot neizogiben del staranja.
20. 5. 2026 | 09:13
Promo
Novice  |  Slovenija
TVEGANJA

Podpisali ste posel, denarja pa ni: kaj zdaj?

Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
20. 5. 2026 | 09:04
Promo
Novice  |  Slovenija
NA POMOČ

Scenarij, ki ga na poti v tujino nihče ne želi doživeti

Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
15. 5. 2026 | 10:04
Promo
Novice  |  Svet
INOVACIJE

To je obljubljena dežela za vedno več Slovencev

Od zelenih tehnologij do umetne inteligence: zakaj vse več podjetij priložnosti za rast išče tik čez mejo.
22. 5. 2026 | 09:36
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Bolečina v rami po petdesetem ni le del staranja

Rama se z leti spreminja pri vsakem od nas. Bolečina, slabši spanec in izguba moči niso nekaj, kar bi morali preprosto sprejeti kot neizogiben del staranja.
20. 5. 2026 | 09:13
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
TVEGANJA

Podpisali ste posel, denarja pa ni: kaj zdaj?

Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
20. 5. 2026 | 09:04
Promo
Novice  |  Slovenija
NA POMOČ

Scenarij, ki ga na poti v tujino nihče ne želi doživeti

Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
15. 5. 2026 | 10:04
PromoPhoto
Novice  |  Svet
INOVACIJE

To je obljubljena dežela za vedno več Slovencev

Od zelenih tehnologij do umetne inteligence: zakaj vse več podjetij priložnosti za rast išče tik čez mejo.
22. 5. 2026 | 09:36
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA PRAVILA IGRE

Ste tudi vi med tistimi najbolj ogroženimi?

Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
Promo Slovenske novice22. 5. 2026 | 08:57
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
SLADKANJE

So vam zadišale jagode? To je kombinacija, ki jo boste oboževali.

Pomlad prinaša sveže ideje za sladkanje, med njimi hrustljav vafelj z nežno jagodno kremo. Je lahko sploh še boljše?
Promo Slovenske novice18. 5. 2026 | 08:34
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
SPA TURIZEM

Nova definicija poletnega luksuza pri sosedih

Na vsakih družinskih počitnicah obstaja trenutek, ko mora nekdo popustiti.
20. 5. 2026 | 10:19
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
NA VRTU

Vzgojimo slastne paradižnike

Kakovostna sadika, pravilno sajenje in redno dognojevanje odločajo o dobrem pridelku.
Promo Slovenske novice21. 5. 2026 | 13:02
Promo
Novice  |  Slovenija
OGLAŠEVANJE

Kdo je zmagal v Portorožu?

SOF je v svoji 35. izdaji v Portorožu znova potrdil, da ne gre zgolj za pregled najboljših del preteklega leta, temveč za osrednji nacionalni forum.
19. 5. 2026 | 14:13
Promo
Šport  |  Tekme
DOBRODELNOST

Zakaj bo 1. junij poseben za vse ljubitelje športa?

Kapetan slovenske odbojkarske reprezentance Tine Urnaut je v letu 2026 ambasador največjega slovenskega športnega dobrodelnega projekta Botrstvo v športu.
Promo Slovenske novice21. 5. 2026 | 12:47
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VLAGA

Stanovanje je videti brezhibno, a že propada?

Vsakodnevna domača opravila ustvarjajo odvečno vlago v prostoru, ki se neopazno vpija v stene, omet in parket.
18. 5. 2026 | 09:51
Novice  |  Slovenija
PODKAST

To je nova nafta. Ali ima Evropa dovolj svojih črpalk?

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Zakaj vse več manjših podjetij spreminja način poslovanja?

Natečaj SME EnterPRIZE spodbuja podjetja k trajnostnim odločitvam, ki jim danes pogosto prinašajo več odpornosti, boljši ugled in nove poslovne priložnosti.
22. 5. 2026 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKO VOZITE

Enak vzorec, enake napake: podatki napovedujejo nove nesreče

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
Promo
Novice  |  Slovenija
KOVINSKI IZDELKI

Podjetje iz Grosuplja, ki ga globalni naročniki dobro poznajo

Zakaj evropske industrijske znamke proizvodnjo zaupajo majhnemu podjetju iz Grosuplja?
22. 5. 2026 | 10:10
Promo
Novice  |  Slovenija
ONLINE ŠTUDIJ

Delo se ne konča več ob 16. uri: odgovor na realnost zaposlenih

Fleksibilnost sama po sebi ni dovolj: zaposleni potrebujejo strukturo, mentorje in podporo do cilja.
18. 5. 2026 | 10:35
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Kaj je vzrok za bolečino v kolku?

Bolečine v kolku lahko kažejo na resno težavo. Zakaj jih ne smemo ignorirati in kdaj je čas za obisk fizioterapevta?
19. 5. 2026 | 08:54
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DOMAČE PASME

Pasme, ki izginjajo skupaj s slovensko krajino (video)

Slovenija prek državnega programa varuje domače pasme živali, ki ohranjajo krajino, biotsko pestrost in genetski potencial za prihodnost.
19. 5. 2026 | 09:23
Promo
Novice  |  Slovenija
DOMAČE OMREŽJE

Bo domača elektrika zdržala električni avtomobil?

Strah pred požarom, preobremenjenim omrežjem in prazno baterijo je še vedno pogost. V praksi je razvoj e-mobilnosti šel precej dlje, kot si večina predstavlja.
22. 5. 2026 | 10:38
Promo
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Koliko električnih vozil vaše podjetje sploh potrebuje?

Pred prehodom na e-mobilnost je treba preveriti nekaj vprašanj. Na brezplačnem webinarju Petrolovi strokovnjaki razkrivajo, kako se lotiti tega po korakih.
22. 5. 2026 | 10:19
Promo
Lifestyle  |  Izlet
KONCERTI

Trije veliki orkestri, tri glasbene tradicije, en festival

V drugi polovici avgusta in začetku septembra bo Ljubljana znova prizorišče vrhunskih orkestrskih gostovanj.
20. 5. 2026 | 09:27
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki
Legendarne izjave združili v novo skladbo