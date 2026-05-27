Legendarne izjave združili v novo skladbo

Središče Murske Sobote je zaživelo v znamenju glasbe, druženja in posebnih gostov. V priljubljenem lokalu Filke jungle bar je potekal glasbeni večer, ki je združil premiero nove skladbe, ogled videospota in sproščeno zabavo, v ospredju pa je bila skupina Langa ter svetovno znani ekstremni plavalec Martin Strel.

Vse je res!

Dogodek je pritegnil številne obiskovalce, ki so na Kocljevi ulici dočakali premiero videospota za pesem z naslovom Vse je res. Skladbo izvajata Jože Kontrec in Mišo Kontrec ml., pri projektu pa je sodeloval tudi Martin Strel, ki s svojo prepoznavno osebnostjo daje pesmi poseben pečat. Prav njegova življenjska zgodba in izjave, ki so v javnosti pogosto sprožale dvome in razprave, so postale izhodišče za refren, v katerem Strel ponavlja: »Vse je res.« Avtorja glasbe sta Jože in Mišo Kontrec, pri aranžmaju in produkciji je sodeloval Michael Orešar, besedilo pa je napisal pisatelj in televizijski novinar Igor Pirkovič. Skladba se slogovno naslanja na sproščen, deloma country obarvan zvok, obenem pa ohranja prepoznavno etno noto skupine Langa. Besedilno odpira prostor za razmislek o meji med resnico in dvomi, ki pogosto spremlja javno izpostavljene zgodbe.

Leta zanj niso ovira, Strel cilja na nov rekord. FOTO: OSEBNI ARHIV

Napovedal nov izziv

Videospot so ustvarjalci posneli na več lokacijah, med drugim v Termah Vivat in v muzeju Pri muzikašu, premierni ogled na velikem zaslonu pa je požel pozitiven odziv občinstva. Dogodek se s tem ni zaključil, sledil je etno večer ob glasbi DJ-ja, ki je poskrbel za nadaljevanje sproščenega druženja pozno v noč. Organizatorji so večer dodatno popestrili še s posebnimi ponudbami pijač, promocijskimi izdelki in drugimi presenečenji. Posebno pozornost je pritegnila prisotnost Martina Strela, enega najbolj prepoznavnih slovenskih ekstremnih športnikov. Širši javnosti je znan kot Big River Man, saj je v svoji karieri preplaval nekatere največje reke sveta, med njimi Amazonko, Donavo, Misisipi, Jangce in Parano, ter si prislužil več Guinnessovih rekordov. Njegova prisotnost je dogodku dodala dodatno težo, obiskovalci pa so ga z zanimanjem spremljali tudi izven glasbenega odra.

Videospot in Martin Strel sta v Murski Soboti pritegnila veliko pozornosti. FOTO: OSEBNI ARHIV

Strel je ob tem napovedal, da se kljub letom pripravlja na nov velik izziv. Pri dobrih sedemdesetih letih želi preplavati Rokavski preliv in tako postati najstarejši človek s takšnim dosežkom. Če mu bo uspelo, bo njegovo ime znova odmevalo v svetovnem merilu. Večer v Murski Soboti je tako povezal glasbo, lokalno energijo in zgodbo človeka, ki še vedno premika meje mogočega, hkrati pa pokazal, da lahko tudi manjši dogodki ustvarijo močan odziv in združijo različne generacije v skupnem doživetju. Poseben pečat večera je bila prav kombinacija domače glasbe, sproščenega vzdušja in neposrednega stika z ustvarjalci, ki so dogodek približali občinstvu.