Legendarni Slavko Vinčić: Vsega je bilo preveč, da bi lahko zadržal solze

Sredi poletja ga je gledal ves svet. Slavko Vinčić je pred stotisoči gledalci in milijardami pred zasloni sodil na najpomembnejši tekmi najpomembnejše postranske stvari na svetu – na finalni tekmi svetovnega prvenstva v nogometu. Nato je pri 46 letih odložil sodniško piščalko in se posvetil družini, svojemu podjetju, športu, prijateljem in ne nazadnje sebi. Avgusta je dobil še posebno pomembno vlogo: postal je dedek. Vnukinja Mina je v njegovo življenje prišla prav v trenutku, ko se je končalo poglavje, ki mu je prineslo svetovno slavo in celo precej nenavadno pozornost: na družbenih omrežjih ...