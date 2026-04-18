  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
KRONA

Lepa ženska je predvsem srčna

Projekt Miss Slovenije že dolgo ni le lepotni izbor, kar dokazujejo tako lastnica licence kot dekleta, ki se prijavijo na tekmovanje: stereotipe rušijo z dobro vsebino. Zgodba povezuje in navdihuje slovenske pokrajine, podjetja in mlade ženske.
Taja Škarjot, miss Slovenskih novic, Jelka Verk, lastnica licence Miss Slovenije, Elin Kos, miss Slovenije 2026 FOTO: MARKO FEIST

Taja Škarjot, miss Slovenskih novic, Jelka Verk, lastnica licence Miss Slovenije, Elin Kos, miss Slovenije 2026 FOTO: MARKO FEIST

Taja in Elin pravita, da rivalstva med dekleti ni bilo. FOTO: MARKO FEIST

Taja in Elin pravita, da rivalstva med dekleti ni bilo. FOTO: MARKO FEIST

Taja želi razvijati svoje ideje, morda celo svojo blagovno znamko naravne kozmetike, Elin želi dokončati študij in svoje znanje nekoč predajati naprej. FOTO: MARKO FEIST

Taja želi razvijati svoje ideje, morda celo svojo blagovno znamko naravne kozmetike, Elin želi dokončati študij in svoje znanje nekoč predajati naprej. FOTO: MARKO FEIST

Taja Škarjot, miss Slovenskih novic, Jelka Verk, lastnica licence Miss Slovenije, Elin Kos, miss Slovenije 2026 FOTO: MARKO FEIST
Taja in Elin pravita, da rivalstva med dekleti ni bilo. FOTO: MARKO FEIST
Taja želi razvijati svoje ideje, morda celo svojo blagovno znamko naravne kozmetike, Elin želi dokončati študij in svoje znanje nekoč predajati naprej. FOTO: MARKO FEIST
Petra Kalan
 18. 4. 2026 | 19:00
10:40
A+A-

Prestižni izbor najlepše med Slovenkami je prerasel svoje okvire in pred desetimi leti se je začelo pisati novo poglavje. Lastnica licence je postala Jelka Verk, za katero velja, da priložnosti ne čaka, ampak jih ustvarja s svojo odločnostjo in kreativo. V projekt je skočila z vsem srcem in začela snovati zgodbo, ki raste že desetletje. Lepota je pomemben del, vendar še zdaleč ne najbolj pomembna. Zgodba, ki povezuje in navdihuje slovenske pokrajine, podjetja in mlade ženske, se je letos s finalnim izborom vrnila v Ljubljano, kjer so razglasili najlepše. Skupaj z aktualno miss Slovenije 21-letno Elin Kos in 18-letno Tajo Škarjot, miss Slovenskih novic, so delile občutke po končanem izboru in razkrile, da se pravo delo šele začenja.

Jelka, mnogi mislijo, da se projekt z izborom konča. Se v resnici takrat šele začne?

Jelka Verk: Pravzaprav projekt nima ne začetka ne konca. Ves čas se razvija. Po finalu se za dekleta odpre novo poglavje. Zelo me veseli, da pri projektu ostajajo tudi dekleta, ki niso osvojila naziva, saj to pomeni, da v njem prepoznajo vrednost. Že pred leti sem si zadala, da ne želim ustvarjati zgolj klasičnega izbora miss, ampak projekt z vsebino.

Kaj to pomeni v praksi?

Jelka Verk: To pomeni povezovanje Slovenije, sodelovanje z lokalnimi skupnostmi in slovenskimi podjetji ter ustvarjanje konkretnih priložnosti za dekleta. Pomembno mi je, da projekt odpira vrata, ne glede na to, ali dekle osvoji lento ali ne. Dekleta pridobijo znanje, izkušnje, stike in širino, ki jim lahko koristijo vse življenje.

Elin, kaj ti je dalo zadnje leto v projektu?

Elin Kos: Predvsem to, da moraš ostati zvest sebi. Pomembno je, da ostaneš avtentičen in da daješ svojo energijo. Poleg tega smo dobile ogromno priložnosti. Obiskovale smo podjetja, spoznavale ljudi in projekte, ki jih sicer verjetno ne bi. To mi je dalo res veliko širine.

Lepota je v iskrenosti, dobrosrčnosti in pripravljenosti pomagati.

Elin Kos

Taja, kaj pa je najbolj zaznamovalo tebe?

Taja Škarjot: Zame so bile zelo dragocene različne delavnice in snemanja, predvsem pa to, da smo si dekleta stale ob strani. Veliko sem se naučila o digitalnem marketingu, javnem nastopanju in tudi o sebi. Projekt mi je dal dodatno samozavest in usmeritev za naprej.

Vaju je projekt usmeril tudi pri načrtih za prihodnost?

Elin Kos: Zagotovo. Sama želim to leto izkoristiti čim bolj polno, nadgraditi znanje in se še razvijati. Dolgoročno želim dokončati študij in svoje znanje nekoč predajati naprej.

Taja Škarjot: Tudi mene je projekt precej usmeril. Zaradi njega sem se še bolj navdušila nad podjetništvom. V prihodnje si želim razvijati svoje ideje, morda celo svojo blagovno znamko naravne kozmetike.

Jelka, kako dekleta pripravljate na izpostavljenost, pritisk in morebitne pasti?

Jelka Verk: Zelo veliko se pogovarjamo. Dekleta vedo, da sem jim vedno na voljo. Pred vsakim izzivom jih pripravimo, da vedo, kaj jih čaka. Res je, projekt prinaša stres, a prav to je del rasti. Namen vseh aktivnosti ni le nastopanje, temveč tudi učenje sodelovanja, odgovornosti, dela v skupini in soočanja z različnimi situacijami.

Kakšni so bili odzivi domačih, prijateljev in okolice, ko sta se prijavili in po izboru?

Elin Kos: Doma so sprva vse skupaj jemali precej mirno, saj vedo, da se rada prijavljam na različne projekte in sem zelo aktivna. Ko sem bila povabljena na razgovor in nato še v polfinale, pa je stvar postala bolj resna tudi zanje. Na izboru so navijali zame in bili res veseli ter ponosni.

Taja Škarjot: Pri meni je bilo podobno. Mama sprva niti ni natančno vedela, kako vse skupaj poteka, potem pa so me domači ves čas močno podpirali. Veliko mi pomeni tudi podpora lokalne skupnosti in bralcev Slovenskih novic, ki so glasovali zame. Vsak glas mi res veliko pomeni in za to sem iskreno hvaležna. Družina pa mi je bila skozi ves projekt največja opora.

Naučila sem se, da komentarji drugih ne določajo moje vrednosti.

Taja Škarjot

Kaj za vas pomeni ženska lepota?

Jelka Verk: Zame je lepa ženska predvsem srčna ženska. Takšna, ob kateri se ljudje dobro počutijo. Zunanjost je stvar okusa, notranja toplina, empatija in sočutje pa so tisto, kar zares ostane.

Elin Kos: Strinjam se. Lepota je v iskrenosti, dobrosrčnosti in pripravljenosti pomagati. Seveda je lepo, da je ženska urejena, a prava lepota prihaja od znotraj.

Taja Škarjot: Zame je lepa ženska samozavestna, pozitivna, taka, ki privošči tudi drugim. Pomembno je, da ceni sebe in spoštuje ljudi okoli sebe.

Taja in Elin pravita, da rivalstva med dekleti ni bilo. FOTO: MARKO FEIST
Taja in Elin pravita, da rivalstva med dekleti ni bilo. FOTO: MARKO FEIST

Vseeno je to lepotno tekmovanje. Je bilo med dekleti čutiti rivalstvo?

Elin Kos: Po mojem ne. Šle smo skozi zelo lepo skupno izkušnjo in si res stale ob strani.

Taja Škarjot: Seveda si vsaka želi uspeha, a med nami ni bilo pravega rivalstva. Bolj kot to je prevladovalo medsebojno spoštovanje in podpora.

Elin, kako si doživela trenutek, ko so izgovorili tvoje ime in te okronali za miss Slovenije?

Elin Kos: Bila sem v šoku. Najprej sploh ne dojameš, potem pa te preplavijo čustva. Tresla sem se, po licih so mi tekle solze. To je bil res poseben trenutek.

Taja, kako pa si doživela naziv miss Slovenskih novic?

Taja Škarjot: Zelo čustveno. Najprej sem pomislila, da se ves trud res izplača. Čutila sem veliko hvaležnost do vseh, ki so glasovali zame, še posebno do domačih in svoje lokalne skupnosti.

Pomembno mi je, da projekt odpira vrata, ne glede na to, ali dekle osvoji lento ali ne.

Jelka Verk

Jelka, kakšni so bili vaši občutki, ko je bil večer za vami? Se vam je odvalil kamen od srca?

Jelka Verk: Moram reči, da je bilo čudovito videti energijo v dvorani. Ustvaril se je poseben krog ljudi, tudi med gledalci, in čutilo se je res veliko pozitivne energije. Mirno sem sedela, kar se pri meni redko zgodi. Bila sem predvsem hvaležna, da so ljudje prepoznali širino in večplastnost celotne zgodbe – od krone in desetletnega razvoja projekta do izbire glasbenih nastopov in vseh podrobnosti, ki na koncu naredijo največjo razliko. Prav zato sem bila še toliko bolj vesela, da se je ves vloženi trud opazil. Veliko zaslug za uspešno izvedbo ima tudi Gospodarsko razstavišče kot soorganizator, saj smo skupaj izpeljali lep in pomemben desetletni cikel projekta.

Kako se spopadata z negativnimi komentarji?

Elin Kos: Poskušam jih ne brati. Pomembno se mi zdi, da ostanem zvesta sebi in da vem, zakaj sem tukaj.

Taja Škarjot: Kakšna stvar me prizadene, a sem se naučila, da komentarji drugih ne določajo moje vrednosti. Zelo pomembni so podpora bližnjih, zdrava samozavest in to, da ostaneš osredotočen na svojo pot.

Jelka, kako pa se vi spopadate s stereotipi, ki še vedno spremljajo projekt Miss Slovenije?

Jelka Verk: Predvsem z dejanji. Že deset let dokazujemo, da gre za projekt z vsebino. Sodelujemo s slovenskimi podjetji, lokalnimi skupnostmi in ustvarjamo zgodbe, ki imajo smisel. Želim si le, da bi ljudje projekt najprej spoznali, šele potem sodili. Ko vidiš, koliko dobrega je bilo narejenega, postane jasno, da to že dolgo ni več le klasičen izbor lepote.

Taja želi razvijati svoje ideje, morda celo svojo blagovno znamko naravne kozmetike, Elin želi dokončati študij in svoje znanje nekoč predajati naprej. FOTO: MARKO FEIST
Taja želi razvijati svoje ideje, morda celo svojo blagovno znamko naravne kozmetike, Elin želi dokončati študij in svoje znanje nekoč predajati naprej. FOTO: MARKO FEIST

Dekleti, pred vama je delovno leto. Kaj pa počneta, ko odložita lento? Kaj vaju navdušuje, ko nista pod reflektorji? S čim se ukvarjata v prostem času?

Elin Kos: Sem študentka 2. letnika smeri denar in finance na Ekonomski fakulteti. Zelo dejavna sem tudi v društvu Management Group, kjer sodelujem pri različnih projektih. Marca smo denimo izpeljali enega največjih projektov, Business Hive. Obiskujem tudi delavnice investiranja, saj želim teoretično znanje čim bolj prenesti v prakso. V prostem času rada hodim v fitnes in na pilates. Zelo rada poslušam glasbo, ker si takrat res vzamem čas zase. Veliko mi pomenijo tudi trenutki z družino in prijatelji, saj mi prav oni prinašajo največ sreče in notranjega miru.

Taja Škarjot: Trenutno veliko časa namenjam učenju, saj me čaka matura. Ko mi ostane kaj prostega časa, sem najraje z družino. Zelo me zanimajo podjetniški projekti in dogodki, ki se jih pogosto udeležujem z bratom, ker sva oba precej podjetniško usmerjena. Vsa tri leta gimnazije sem bila aktivna tudi v debatnem krožku, letos pa mi zaradi vseh obveznosti za to žal zmanjkuje časa. Zelo rada tečem, saj me tek najbolj sprosti in mi pomaga, da odmislím vse drugo. Sezono teka običajno začnem maja, ko se udeležim tudi maratona, potem pa vztrajam vse do konca poletja.

Pišeš tudi pesmi. Je po tekmovanju nastal kak nov navdih?

Taja Škarjot: Trenutno sem se od pisanja nekoliko oddaljila, predvsem zaradi pomanjkanja časa. Prepričana sem, da bo tudi izkušnja iz projekta Miss Slovenije našla pot v kakšno pesem. Poleg tega pišem avtorsko knjigo o duševnem zdravju in osebni zgodbi. V njej skozi lik druge deklice upovedujem svoje življenje in izzive, s katerimi sem se soočala, del zgodbe je tudi življenje moje mame, ki je imela zelo težko otroštvo. Sem še bolj na začetku in je pred menoj še precej dela, a poleti se nameravam knjigi res intenzivno posvetiti.

Več iz teme

tekmovanježenskelepotamiss Slovenije
ZADNJE NOVICE
18:37
Bulvar  |  Tuji trači
ODŠLA PREZGODAJ

Tragično slovo priljubljene igralke: zvezdnico našli mrtvo v bazenu

Hčerki sta v čustveni izjavi zapisali, da Francija sicer žaluje za veliko umetnico, a da sta sami v prvi vrsti izgubili ljubljeno mater.
18. 4. 2026 | 18:37
18:10
Novice  |  Svet
PREKRŠEK

Orbana prijavili policiji, potem ko je objavil ta posnetek: poje in uživa, a usodno je bilo tole (VIDEO)

Kljub zavrnitvi prijave na policiji je posnetek sprožil številne odzive na družbenih omrežjih.
18. 4. 2026 | 18:10
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
POD KOŠI

S Sagadinom v Tolmin

Ljudje potrebujejo lokalne junake, da se z njimi poistovetijo, pravi legendarni trener in doda, da je njegova naloga mladim igralcem slabe navade spremeniti v dobre.
Drago Perko18. 4. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: dan prinaša harmonično mešanico prizemljenosti in komunikativnih energij

Dan, ki povezuje stabilnost in radovednost.
18. 4. 2026 | 18:00
17:20
Novice  |  Svet
VOJNA V IRANU

Donald Trump odločno: nas ne morejo izsiljevati

Iranski vrhovni svet za nacionalno varnost preučuje »nove predloge«, ki jih je prejel od ZDA.
18. 4. 2026 | 17:20
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
POGOVOR

Gregor Ravnik: »Vedno so me doma učili prizemljenosti in ne visokega letanja«

Ne izbira lažje poti, temveč tisto, ki od njega zahteva več resnice kot udobja. Pot iz zobozdravniške ordinacije na oder ni bila dramatičen prelom, temveč zorenje nečesa, kar je v njem dolgo čakalo na prostor.
Danica Lovenjak18. 4. 2026 | 17:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

V Anhovem nastaja projekt, ki je lahko primer dobre prakse za celotno industrijo

V Anhovem nastaja projekt, ki sončno energijo povezuje z razvojem cementarne, dvojno rabo zemljišč ter postopnim odpiranjem območja naravi in skupnosti.
17. 4. 2026 | 12:17
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
KAKŠNA JE REŠITEV?

Bolečina nad peto, ki ne mine? Pogost vzrok je vnetje Ahilove tetive

Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
Promo Slovenske novice14. 4. 2026 | 10:11
Promo
Lifestyle  |  Stil
DOLGE VRSTE

Množica šokirana: kaj je počel Borut Pahor?

Kar se je zgodilo to jutro, je marsikoga pustilo brez besed.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 10:51
Promo
Novice  |  Slovenija
NEVERJETNE ŠTEVILKE

Pri nas že več kot šest tisoč incidentov

Spletne prevare so vse bolj prefinjene, njihove tehnike pa se nenehno spreminjajo. Združenje bank Slovenije (ZBS) zato nadaljuje kampanjo ozaveščanja.
Promo Slovenske novice15. 4. 2026 | 10:37
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

V Anhovem nastaja projekt, ki je lahko primer dobre prakse za celotno industrijo

V Anhovem nastaja projekt, ki sončno energijo povezuje z razvojem cementarne, dvojno rabo zemljišč ter postopnim odpiranjem območja naravi in skupnosti.
17. 4. 2026 | 12:17
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
KAKŠNA JE REŠITEV?

Bolečina nad peto, ki ne mine? Pogost vzrok je vnetje Ahilove tetive

Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
Promo Slovenske novice14. 4. 2026 | 10:11
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
DOLGE VRSTE

Množica šokirana: kaj je počel Borut Pahor?

Kar se je zgodilo to jutro, je marsikoga pustilo brez besed.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 10:51
Promo
Novice  |  Slovenija
NEVERJETNE ŠTEVILKE

Pri nas že več kot šest tisoč incidentov

Spletne prevare so vse bolj prefinjene, njihove tehnike pa se nenehno spreminjajo. Združenje bank Slovenije (ZBS) zato nadaljuje kampanjo ozaveščanja.
Promo Slovenske novice15. 4. 2026 | 10:37
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
OGLED

Razstava, ki razkriva skrito zgodovino denarja in prevar

Razstava Denar in kriminal obiskovalca popelje od prvih ponaredkov in fizičnih ropov do sodobnega kiberkriminala ter pokaže, zakaj ta tekma traja že stoletja.
17. 4. 2026 | 09:50
Promo
Lifestyle  |  Stil
JE VREDNO?

Strokovnjaki opozarjajo: brez tega je prenova lahko velika napaka

Stare stavbe skrivajo velik potencial, če jih prenavljamo načrtno in strokovno.
14. 4. 2026 | 15:26
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Od Portoroža do Opatije: obmorske novogradnje, ki so jih že skoraj razgrabili

Zaradi negotovosti na Bližnjem vzhodu in tveganj pri oddaljenih destinacijah se kupci vračajo na evropske obale, v Slovenijo, Hrvaško, Španijo in Grčijo.
13. 4. 2026 | 09:41
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
STE VEDELI?

Suhe oči niso malenkost

Suhe oči niso usoda. Vzročno zdravljenje z OptiLight, LipiFlow in plazmo odpravlja težave tam, kjer nastanejo. Specialistka Kristina Mikek, Morela, Ljubljana.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 13:22
Promo
Novice  |  Slovenija
PLIN

Kljub nihanjem cen plina računi za gospodinjstva ostajajo stabilni

Čeprav se cene plina na borzah spreminjajo, to še ne pomeni višjih računov za gospodinjstva. Trg plina na veleprodajni ravni namreč kaže, da bi se lahko končne cene za gospodinjstva v prihodnje celo zniževale.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 10:12
Promo
Novice  |  Slovenija
NEKAJ VEČ

Kaj danes zaposleni pričakujejo od sodobnega delodajalca

Certifikat Športu prijazno podjetje je namenjen organizacijam, ki spodbujajo gibanje zaposlenih in podpirajo slovenski šport.
17. 4. 2026 | 09:44
Promo
Lifestyle  |  Stil
NADZOR

Kar 48 % staršev je to že vključilo, drugi pa o tem šele razmišljajo

Družine danes od interneta in televizije pričakujejo več: širok nabor vsebin, starševski nadzor, zanesljivo optiko in stabilno povezavo za ves dom.
Promo Slovenske novice14. 4. 2026 | 15:34
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Bodo tudi v Sloveniji dostavljali roboti?

Digitalna preobrazba temeljito spreminja logistični in poštni sektor.
Promo Slovenske novice15. 4. 2026 | 10:21
Promo
Lifestyle  |  Izlet
HOTELI

Kaj izbrati v Ljubljani, da bo obisk res nekaj posebnega?

Od secesijske dediščine do sodobnega mestnega utripa: trije hoteli za različne načine doživljanja slovenske prestolnice.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 09:47
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
NAKUP

To je razlog, da marsikdo na električni avto ne čaka več

Subvencija tudi brez gotovinskega plačila, ugoden obrok namesto enkratnega stroška in možnost, da si tudi premislite – vse to je financiranje ID. Flex.
Promo Slovenske novice13. 4. 2026 | 12:47
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
AKTIVNI IN ZDRAVI

Hrbtenica pod pritiskom sodobnega življenja

Dolgotrajno sedenje, digitalne navade in pomanjkanje gibanja so postali stalnica sodobnega vsakdana. Posledice vse pogosteje občutimo v hrbtenici, kjer se bolečine pojavljajo že pri mlajših generacijah. O tem, zakaj se to dogaja in kako lahko ukrepamo, smo se pogovarjali z ortopedom Samom Novakom.
14. 4. 2026 | 08:00
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Kaj se v resnici dogaja na slovenskih gradbiščih?

Od betona k podatkom – in od stroškov k učinkovitosti
17. 4. 2026 | 11:34
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA KRIŽNE VEZI

Napredek in novosti, ki oblikujejo današnje zdravljenje sprednje križne vezi

Zdravljenje poškodb sprednje križne vezi se je v zadnjih letih pomembno spremenilo.
13. 4. 2026 | 11:31
PromoPhoto
Razno
NEVERJETNE IZKUŠNJE

Izkušnje Slovencev, ki so pravo rešitev našli na Hrvaškem

Slovenski pacienti pripovedujejo, kako so po letih težav, protezah in negotovosti našli rešitev, ki jim je spremenila vsakdan.
13. 4. 2026 | 10:16
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Celjski sejem z novim konceptom

Celjski sejem z letom 2026 uvaja pomembno novost na področju industrijskih dogodkov.
Promo Slovenske novice13. 4. 2026 | 08:38
Promo
Novice  |  Slovenija
Intervju z Larsom Sudmannom

Zakaj še tako dobra strategija na koncu pogosto pade?

Večina strategij umre v PowerPointu. Lars Sudmann trdi, da razlog ni v idejah, temveč v izvedbi. Strategija je vzorec odločitev: kar delamo – ne, kar napišemo.
13. 4. 2026 | 09:51
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki