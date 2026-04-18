Lepa ženska je predvsem srčna

Prestižni izbor najlepše med Slovenkami je prerasel svoje okvire in pred desetimi leti se je začelo pisati novo poglavje. Lastnica licence je postala Jelka Verk, za katero velja, da priložnosti ne čaka, ampak jih ustvarja s svojo odločnostjo in kreativo. V projekt je skočila z vsem srcem in začela snovati zgodbo, ki raste že desetletje. Lepota je pomemben del, vendar še zdaleč ne najbolj pomembna. Zgodba, ki povezuje in navdihuje slovenske pokrajine, podjetja in mlade ženske, se je letos s finalnim izborom vrnila v Ljubljano, kjer so razglasili najlepše. Skupaj z aktualno miss Slovenije 21-letno Elin Kos in 18-letno Tajo Škarjot, miss Slovenskih novic, so delile občutke po končanem izboru in razkrile, da se pravo delo šele začenja.

Jelka, mnogi mislijo, da se projekt z izborom konča. Se v resnici takrat šele začne?

Jelka Verk: Pravzaprav projekt nima ne začetka ne konca. Ves čas se razvija. Po finalu se za dekleta odpre novo poglavje. Zelo me veseli, da pri projektu ostajajo tudi dekleta, ki niso osvojila naziva, saj to pomeni, da v njem prepoznajo vrednost. Že pred leti sem si zadala, da ne želim ustvarjati zgolj klasičnega izbora miss, ampak projekt z vsebino.

Kaj to pomeni v praksi?

Jelka Verk: To pomeni povezovanje Slovenije, sodelovanje z lokalnimi skupnostmi in slovenskimi podjetji ter ustvarjanje konkretnih priložnosti za dekleta. Pomembno mi je, da projekt odpira vrata, ne glede na to, ali dekle osvoji lento ali ne. Dekleta pridobijo znanje, izkušnje, stike in širino, ki jim lahko koristijo vse življenje.

Elin, kaj ti je dalo zadnje leto v projektu?

Elin Kos: Predvsem to, da moraš ostati zvest sebi. Pomembno je, da ostaneš avtentičen in da daješ svojo energijo. Poleg tega smo dobile ogromno priložnosti. Obiskovale smo podjetja, spoznavale ljudi in projekte, ki jih sicer verjetno ne bi. To mi je dalo res veliko širine.

Taja, kaj pa je najbolj zaznamovalo tebe?

Taja Škarjot: Zame so bile zelo dragocene različne delavnice in snemanja, predvsem pa to, da smo si dekleta stale ob strani. Veliko sem se naučila o digitalnem marketingu, javnem nastopanju in tudi o sebi. Projekt mi je dal dodatno samozavest in usmeritev za naprej.

Vaju je projekt usmeril tudi pri načrtih za prihodnost?

Elin Kos: Zagotovo. Sama želim to leto izkoristiti čim bolj polno, nadgraditi znanje in se še razvijati. Dolgoročno želim dokončati študij in svoje znanje nekoč predajati naprej.

Taja Škarjot: Tudi mene je projekt precej usmeril. Zaradi njega sem se še bolj navdušila nad podjetništvom. V prihodnje si želim razvijati svoje ideje, morda celo svojo blagovno znamko naravne kozmetike.

Jelka, kako dekleta pripravljate na izpostavljenost, pritisk in morebitne pasti?

Jelka Verk: Zelo veliko se pogovarjamo. Dekleta vedo, da sem jim vedno na voljo. Pred vsakim izzivom jih pripravimo, da vedo, kaj jih čaka. Res je, projekt prinaša stres, a prav to je del rasti. Namen vseh aktivnosti ni le nastopanje, temveč tudi učenje sodelovanja, odgovornosti, dela v skupini in soočanja z različnimi situacijami.

Kakšni so bili odzivi domačih, prijateljev in okolice, ko sta se prijavili in po izboru?

Elin Kos: Doma so sprva vse skupaj jemali precej mirno, saj vedo, da se rada prijavljam na različne projekte in sem zelo aktivna. Ko sem bila povabljena na razgovor in nato še v polfinale, pa je stvar postala bolj resna tudi zanje. Na izboru so navijali zame in bili res veseli ter ponosni.

Taja Škarjot: Pri meni je bilo podobno. Mama sprva niti ni natančno vedela, kako vse skupaj poteka, potem pa so me domači ves čas močno podpirali. Veliko mi pomeni tudi podpora lokalne skupnosti in bralcev Slovenskih novic, ki so glasovali zame. Vsak glas mi res veliko pomeni in za to sem iskreno hvaležna. Družina pa mi je bila skozi ves projekt največja opora.

Kaj za vas pomeni ženska lepota?

Jelka Verk: Zame je lepa ženska predvsem srčna ženska. Takšna, ob kateri se ljudje dobro počutijo. Zunanjost je stvar okusa, notranja toplina, empatija in sočutje pa so tisto, kar zares ostane.

Elin Kos: Strinjam se. Lepota je v iskrenosti, dobrosrčnosti in pripravljenosti pomagati. Seveda je lepo, da je ženska urejena, a prava lepota prihaja od znotraj.

Taja Škarjot: Zame je lepa ženska samozavestna, pozitivna, taka, ki privošči tudi drugim. Pomembno je, da ceni sebe in spoštuje ljudi okoli sebe.

Taja in Elin pravita, da rivalstva med dekleti ni bilo. FOTO: MARKO FEIST

Vseeno je to lepotno tekmovanje. Je bilo med dekleti čutiti rivalstvo?

Elin Kos: Po mojem ne. Šle smo skozi zelo lepo skupno izkušnjo in si res stale ob strani.

Taja Škarjot: Seveda si vsaka želi uspeha, a med nami ni bilo pravega rivalstva. Bolj kot to je prevladovalo medsebojno spoštovanje in podpora.

Elin, kako si doživela trenutek, ko so izgovorili tvoje ime in te okronali za miss Slovenije?

Elin Kos: Bila sem v šoku. Najprej sploh ne dojameš, potem pa te preplavijo čustva. Tresla sem se, po licih so mi tekle solze. To je bil res poseben trenutek.

Taja, kako pa si doživela naziv miss Slovenskih novic?

Taja Škarjot: Zelo čustveno. Najprej sem pomislila, da se ves trud res izplača. Čutila sem veliko hvaležnost do vseh, ki so glasovali zame, še posebno do domačih in svoje lokalne skupnosti.

Jelka, kakšni so bili vaši občutki, ko je bil večer za vami? Se vam je odvalil kamen od srca?

Jelka Verk: Moram reči, da je bilo čudovito videti energijo v dvorani. Ustvaril se je poseben krog ljudi, tudi med gledalci, in čutilo se je res veliko pozitivne energije. Mirno sem sedela, kar se pri meni redko zgodi. Bila sem predvsem hvaležna, da so ljudje prepoznali širino in večplastnost celotne zgodbe – od krone in desetletnega razvoja projekta do izbire glasbenih nastopov in vseh podrobnosti, ki na koncu naredijo največjo razliko. Prav zato sem bila še toliko bolj vesela, da se je ves vloženi trud opazil. Veliko zaslug za uspešno izvedbo ima tudi Gospodarsko razstavišče kot soorganizator, saj smo skupaj izpeljali lep in pomemben desetletni cikel projekta.

Kako se spopadata z negativnimi komentarji?

Elin Kos: Poskušam jih ne brati. Pomembno se mi zdi, da ostanem zvesta sebi in da vem, zakaj sem tukaj.

Taja Škarjot: Kakšna stvar me prizadene, a sem se naučila, da komentarji drugih ne določajo moje vrednosti. Zelo pomembni so podpora bližnjih, zdrava samozavest in to, da ostaneš osredotočen na svojo pot.

Jelka, kako pa se vi spopadate s stereotipi, ki še vedno spremljajo projekt Miss Slovenije?

Jelka Verk: Predvsem z dejanji. Že deset let dokazujemo, da gre za projekt z vsebino. Sodelujemo s slovenskimi podjetji, lokalnimi skupnostmi in ustvarjamo zgodbe, ki imajo smisel. Želim si le, da bi ljudje projekt najprej spoznali, šele potem sodili. Ko vidiš, koliko dobrega je bilo narejenega, postane jasno, da to že dolgo ni več le klasičen izbor lepote.

Dekleti, pred vama je delovno leto. Kaj pa počneta, ko odložita lento? Kaj vaju navdušuje, ko nista pod reflektorji? S čim se ukvarjata v prostem času?

Elin Kos: Sem študentka 2. letnika smeri denar in finance na Ekonomski fakulteti. Zelo dejavna sem tudi v društvu Management Group, kjer sodelujem pri različnih projektih. Marca smo denimo izpeljali enega največjih projektov, Business Hive. Obiskujem tudi delavnice investiranja, saj želim teoretično znanje čim bolj prenesti v prakso. V prostem času rada hodim v fitnes in na pilates. Zelo rada poslušam glasbo, ker si takrat res vzamem čas zase. Veliko mi pomenijo tudi trenutki z družino in prijatelji, saj mi prav oni prinašajo največ sreče in notranjega miru.

Taja Škarjot: Trenutno veliko časa namenjam učenju, saj me čaka matura. Ko mi ostane kaj prostega časa, sem najraje z družino. Zelo me zanimajo podjetniški projekti in dogodki, ki se jih pogosto udeležujem z bratom, ker sva oba precej podjetniško usmerjena. Vsa tri leta gimnazije sem bila aktivna tudi v debatnem krožku, letos pa mi zaradi vseh obveznosti za to žal zmanjkuje časa. Zelo rada tečem, saj me tek najbolj sprosti in mi pomaga, da odmislím vse drugo. Sezono teka običajno začnem maja, ko se udeležim tudi maratona, potem pa vztrajam vse do konca poletja.

Pišeš tudi pesmi. Je po tekmovanju nastal kak nov navdih?

Taja Škarjot: Trenutno sem se od pisanja nekoliko oddaljila, predvsem zaradi pomanjkanja časa. Prepričana sem, da bo tudi izkušnja iz projekta Miss Slovenije našla pot v kakšno pesem. Poleg tega pišem avtorsko knjigo o duševnem zdravju in osebni zgodbi. V njej skozi lik druge deklice upovedujem svoje življenje in izzive, s katerimi sem se soočala, del zgodbe je tudi življenje moje mame, ki je imela zelo težko otroštvo. Sem še bolj na začetku in je pred menoj še precej dela, a poleti se nameravam knjigi res intenzivno posvetiti.