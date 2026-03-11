  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DOLGI JEZIK

Lepe nog'ce imaš

V zadnjih časih imamo veliko opraviti s trajnostjo.
FOTO: Dejan Javornik
FOTO: Dejan Javornik
Maša Močnik
 11. 3. 2026 | 23:00
3:12
A+A-

'Maš lepe nog'ce, pa hod' je pozabljeni stavek pionirjev trajnosti. Ti niso vedeli, da to so, niti, da je čim manjša poraba sredstev in energije nekaj, kar sploh potrebuje posebno poimenovanje oziroma načelo, ki se ga je treba učiti. Ta nekoč pogosti rek je pomenil: Če lahko do želene točke prideš peš, ne potrebuješ prevoznega sredstva. Skriti pomen pa je bil, da si len. Danes bi rekli: uporabljaj trajnostno mobilno sredstvo, nikomur pa si ne bi upali reči, da je len. Vse se spreminja in jezik je ogledalo stvarnosti. Kot izrazi iz njega odhajajo, vanj prihajajo novi, in njihovega pomena in uporabe se moramo še naučiti. V zadnjih časih imamo tako veliko opraviti s trajnostjo. V slovarju najdemo razloženo pod iztočnico 2; trajnostni je tisti, ki z namenom dolgoročnega ohranjanja čim manj obremenjuje okolje, razpoložljive naravne vire: trajnostni razvoj, turizem; trajnostna oskrba s hrano, z energijo; trajnostna potrošnja; trajnostno gospodarjenje, kmetijstvo/trajnostna raba naravnih virov. Vsak od teh osmih pojmov pa ima v jedru besedne zveze dejavnost človeka, ki sama po sebi povzroča prav to, kar trajnost kot pojem naj ne bi. Tako Slovar novejšega besedja (SNB) pravi, da je trajnostni razvoj razvojna usmeritev, ki omogoča zadovoljevanje potreb sedanjih generacij ljudi na način, ki ne ogroža možnosti zadovoljevanja potreb prihodnjih generacij, in naj bi bil sopomenka besedni zvezi sonaravni razvoj.

Ko se peš prebijam skozi mesto, se čudim, kako malo je pešcev, čeprav je hoja na vrhu seznama trajnostne mobilnosti.

Veliko število besednih zvez s pridevnikom trajnostni v slovarju ilustrira predvsem to, da je potreb sedanjih ljudi – potrebe in zadovoljevanje so v razlagi SNB omenjeni kar dvakrat – zelo veliko. Da smo danes, po domače, na komot. Tako je v zadnjem času izjemno moden izraz trajnosten nekako v nasprotju sam sabo, saj je ravno 'zadovoljevanje potreb sedanjih generacij ljudi' povzročilo stanje, ki potrebuje nekaj takega, kar naj bi trajnost bila. Njena bližja sopomenka bi v resnici lahko bila skromnost, ki je lastnost skromnega, skromna in stara beseda, ki jo vsi dobro razumemo. Tako trajnosti sploh ne bi potrebovali. Kot nekoč, pred (netrajnostnim) razvojem, ko je večina ljudi živela mnogo bolj skromno, z manj sredstvi in udobja. Manj hrane, manj oblek, manj prevoznih sredstev. Manj razvajenih. Več ljudi je hodilo peš. Ko se peš prebijam skozi mesto, se čudim, kako malo je pešcev, čeprav je hoja na vrhu seznama trajnostne mobilnosti. Med drugimi jih ogrožajo vozniki električnih skirojev, e-skiroji jim pravimo, saj si prihranimo ogromno časa, ko namesto pridevnika uporabimo kratico in vezaj, še ena novost v jeziku, ki je prišla iz tujine in odseva značilnosti sedanjosti. S čim manj truda čim hitreje imeti čim več. Da ima lepe nog'ce, bi se strinjal marsikdo, da je naloga teh trajnostna mobilnost, pa le malokdo.

Več iz teme

Trajnostkolumnahoja
ZADNJE NOVICE
23:00
Novice  |  Nedeljske novice
DOLGI JEZIK

Lepe nog'ce imaš

V zadnjih časih imamo veliko opraviti s trajnostjo.
Maša Močnik11. 3. 2026 | 23:00
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Čudež vseh čudežev ...

O vodi, vinu in nafti.
11. 3. 2026 | 22:45
22:25
Razno
NA KOŽO

Komentar Lovra Kastelica: Babja jeza

Po dnevu žena napočijo dnevi z našimi ženami ...
Lovro Kastelic11. 3. 2026 | 22:25
22:06
Šport  |  Tekme
POLFINALNE SANJE

Košarkarji Cedevite Olimpije v četrtfinalu evropskega pokala

Naslednji torek, 17. marca, jih v Franciji čaka četrtfinale proti Bourg-en-Bresseju, ki se prav tako igra le na eno tekmo.
11. 3. 2026 | 22:06
21:31
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
AVSTRIJSKA ŠTAJERSKA

19-letnik umrl med snemanjem videa na električnem stolpu

Preiskava je pokazala, da je 19-letnik že večkrat prej plezal na električne stolpe ter svoje dejavnosti dokumentiral z mobilnim telefonom.
11. 3. 2026 | 21:31
21:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
PRANIČNO ZDRAVLJENJE

Jure Jeraj: Če znamo upravljati z umom, lahko nadzorujemo svoje življenje (Suzy)

Pri starodavni znanosti holističnega zdravljenja, ki jo je utemeljil mojster Choa Kok Sui, uporabljamo življenjsko energijo oz. prano.
11. 3. 2026 | 21:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

To, kar nastaja v ozadju, lahko spremeni pravila igre

Zanimanje za sodelovanje s podjetji, ki razvijajo visokotehnološke rešitve, se v Evropi in širše hitro povečuje.
6. 3. 2026 | 09:13
Promo
Lifestyle  |  Izlet
TERME

V slovenskih termah se dogaja nekaj, česar gostje niso pričakovali

Slovenija je dežela termalnih in mineralnih vrelcev, ki že stoletja privabljajo obiskovalce od blizu in daleč. Ko se voda dotakne kože, se začne umirjati tudi naš notranji ritem. Prav zato že od nekdaj v zdraviliških krajih iščemo boljše počutje.
5. 3. 2026 | 11:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VLAK

Zakaj potniki množično hitijo na vlake?

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
4. 3. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Izlet
LOKALNE SESTAVINE

Lokalne sestavine v rokah Michelinovih mojstrov? Rezultat preseneti že po prvem grižljaju

Ob dobri hrani nastanejo najlepši spomini. Slovenska kulinarika prav z vsakim krožnikom pripoveduje zgodbo o kraju, letnem času in ljudeh, ki pridelujejo, nabirajo in pripravljajo tisto, kar je v danem trenutku najboljšega okusa.
5. 3. 2026 | 20:30
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

To, kar nastaja v ozadju, lahko spremeni pravila igre

Zanimanje za sodelovanje s podjetji, ki razvijajo visokotehnološke rešitve, se v Evropi in širše hitro povečuje.
6. 3. 2026 | 09:13
Promo
Lifestyle  |  Izlet
TERME

V slovenskih termah se dogaja nekaj, česar gostje niso pričakovali

Slovenija je dežela termalnih in mineralnih vrelcev, ki že stoletja privabljajo obiskovalce od blizu in daleč. Ko se voda dotakne kože, se začne umirjati tudi naš notranji ritem. Prav zato že od nekdaj v zdraviliških krajih iščemo boljše počutje.
5. 3. 2026 | 11:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
VLAK

Zakaj potniki množično hitijo na vlake?

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
4. 3. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Izlet
LOKALNE SESTAVINE

Lokalne sestavine v rokah Michelinovih mojstrov? Rezultat preseneti že po prvem grižljaju

Ob dobri hrani nastanejo najlepši spomini. Slovenska kulinarika prav z vsakim krožnikom pripoveduje zgodbo o kraju, letnem času in ljudeh, ki pridelujejo, nabirajo in pripravljajo tisto, kar je v danem trenutku najboljšega okusa.
5. 3. 2026 | 20:30
Promo
Bulvar  |  Glasba in film
POLETJE

V Ljubljani se obeta pestro dogajanje

Na odrih 74. Ljubljana Festivala bodo letos zaživela nekatera največja dela glasbenega gledališča.
Promo Slovenske novice10. 3. 2026 | 14:36
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POBEG S PRIJATELJICAMI

Popoln vodnik za odkrivanje hrvaških otokov

Če načrtujete pobeg s prijateljicami, ljubljeno osebo ali se podajate na samostojno pustolovščino, pri izbiri naslednje destinacije dajte prednost varnosti.
11. 3. 2026 | 14:51
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Zanimanje kupcev presega običajna pričakovanja

Ko razmišljamo, kje bi si ustvarili (nov) dom, se vse pogosteje spogledujemo z manjšimi mesti, kjer je več miru, več zelenja in je vsakdan malce preprostejši.
5. 3. 2026 | 09:36
Promo
Lifestyle  |  Izlet
IZLET

Ko obiskovalci odkrijejo te točke, ni več poti nazaj

Slovenija leži na stičišču štirih geografskih svetov, kjer se letni časi in pokrajine prelivajo v neskončne možnosti gibanja na prostem, zato je odlična destinacija za ljubitelje športnih aktivnosti v naravi.
5. 3. 2026 | 16:30
Promo
Lifestyle  |  Stil
PICERIJA

Uradno najboljša v Srbiji? O tej piceriji zdaj govori vsa regija

Danes Pietro najdete na treh skrbno izbranih lokacijah v Beogradu. Vsaka ima svoj edinstveni značaj, vse pa povezujejo ista energija, strast in filozofija.
5. 3. 2026 | 18:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
KULTURA

Kar se skriva za temi vrati, preseneča tudi domačine

Umetnost in kultura se v Sloveniji prepletata z vsakdanjim ritmom življenja, kar obiskovalce očara že ob prvem koraku.
5. 3. 2026 | 08:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Hernija diska: kdaj je operacija res zadnja možnost?

Vas je neznosna bolečina v hrbtu priklenila na posteljo? Morda gre za hernijo diska – stanje, ki lahko brez rehabilitacije vodi do nepopravljivih posledic.
Promo Slovenske novice10. 3. 2026 | 09:55
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NAPREDNA DIAGNOSTIKA

»Ni rešitve.« Morda imajo zastarele pristope

Pri pomanjkanju čeljustne kosti se možnosti zdravljenja močno razlikujejo. All-on-X in napredni implantati odpirajo pot do fiksne rešitve.
6. 3. 2026 | 08:42
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOM

Hišni sejem Lip Bled prinaša nore popuste na vrata in talne obloge

Lip Bled ob sejmu Dom pripravlja posebno sejemsko ponudbo notranjih in vhodnih vrat ter talnih oblog. Akcija velja do konca marca oziroma do razprodaje zalog.
10. 3. 2026 | 08:49
PremiumPromo
Lifestyle  |  Izlet
HRVAŠKA

Prva Michelinova zvezdica na Reki

Dostopna destinacija za razkošne počitnice, ki uspešno združuje sodobno oblikovanje, velnes izkušnjo in odlično kulinariko.
5. 3. 2026 | 10:30
Photo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Bi to lahko spremenilo Evropo?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
Mercedes-Benz

140 let vizije, ki premika svet. 140 izjemnih priložnosti

140 let avtomobila in 100 let znamke Mercedes-Benz se združuje v jubilejno leto, polno zgodovinskih mejnikov, navdiha in izjemne jubilejne ponudbe.
Promo Slovenske novice6. 3. 2026 | 12:54
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
SPA RESORT

Pred 20 leti odprl vrata, danes o njem govori ves Jadran

Ko so 13. julija 2006 slovesno odprli Splendid Conference & Spa Resort, Črna gora ni dobila zgolj prvega hotela s petimi zvezdicami. Dobila je simbol nove dobe – prelomnico v razumevanju turizma, hotelirstva in razvoja destinacij. Dvajset let pozneje Splendid ne praznuje le jubileja, temveč potrjuje svoj status pionirja, merila kakovosti in blagovne znamke, ki je trajno preoblikovala podobo črnogorske turistične industrije.
5. 3. 2026 | 16:30
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Ko počitek in fizioterapija ne zadostujeta

Kdaj je pri bolečini v gležnju dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija?
Promo Slovenske novice9. 3. 2026 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Zlati prinašalec, ki obožuje vožnjo: razlog je presenetljivo preprost

Ko se družina z dvema otrokoma in zlatim prinašalcem odpravi na pot, mora biti avtomobil več kot prevoz. Jaecoo 5 ponuja prostor in udobje za vse člane odprave.
5. 3. 2026 | 10:46
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki