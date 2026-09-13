Letošnje poletje podiralo rekorde, tudi preko 40 je šlo

DOBA EKSTREMOV

Kot kaže, bo najtoplejše v zgodovini meritev pri nas, saj je bilo še nekoliko toplejše od prej rekordno vročih poletij 2003 in 2024. Na državni ravni je bilo tudi najbolj sončno doslej, sonca je bilo približno 18 odstotkov več kot običajno.

Po čem si bomo zapomnili letošnje poletje? Da je bilo rekordno vroče, bi na kratko odgovoril klimatolog Gregor Vertačnik. In sicer je bilo približno 2,8 stopinje Celzija (°C) toplejše glede na dolgoletno povprečje med letoma 1991 in 2020. »In s tem je bilo nekoliko toplejše od prej rekordno vročih poletij 2003 in 2024,« je poudaril in dodal, da je bil odklon še večji pri dnevni najvišji temperaturi. Popoldnevi so bili tako še bolj izrazito nadpovprečno topli, in sicer je bil v najvišji temperaturi odklon približno 3,6 °C, pri najnižji temperaturi pa 1,9 °C. Letošnje poletje je bilo rekordno ...