KAMNITI LIKI

Ležim na bab, pa skoz lukno u zadnco vidm

Vrhovi, doline in stene v slovenskih gorah imajo slikovita imena, ki burijo domišljijo. Presenetljivo veliko je bab, dedcev in živalskih figur.
Pogled z Luknje v Zadnjico FOTO: Tina Horvat

Znameniti alpinist Joža Čop je bil znan tudi kot velik šaljivec. FOTO: arhiv Slovenskega planinskega muzeja

Ena od bab je Velika Baba v Kamniško-Savinjskih Alpah. FOTO: AO Kranj

Tudi Kranjski Dedec stoji v Kamniško-Savinjskih Alpah. FOTO: AK Ravne

Babji zob naj bi nastal po čarovniškem uroku. FOTO: Tina Horvat

Tina Horvat
 22. 3. 2026 | 09:18
9:44
Vsak malo bolje zgodovinsko podkovan gornik verjetno pozna že ponarodeli izrek Joža Čopa: »Ležim na bab', pa skoz' lukn'o u zadn'co vid'm.« Znameniti alpinist ni mislil prav nič opolzkega, ampak je z Dovške Babe v Karavankah prek sedla Luknja pod Triglavom gledal proti dolini Zadnjica v Trenti.

Znameniti alpinist Joža Čop je bil znan tudi kot velik šaljivec. FOTO: arhiv Slovenskega planinskega muzeja
V slovenskih gorah je veliko imen, ob katerih se marsikdo nasmehne, saj zvenijo nenavadno, zabavno in celo nekoliko poredno. Tako lahko čez Adama splezamo na Evo, osvajamo lahko Babe, Dedce in Možica ali občudujemo mogočno Sfingo, Cesarja in najbolj znano Ajdovsko deklico. Zajahamo lahko tudi Konja in Divjo kozo ali si postrežemo s Štruco in Skuto, splezamo lahko na Črvov vrh ali na Svinjak, poti nas vodijo tudi v Pekel, Hudičev žleb, pod slap Lucifer, a tudi na Oltar in Beraški križ.

Več je takih imen, ki bi jih prej pričakovali v kuhinji kot na zemljevidu.

Slikovita imena so tukaj praviloma že stoletja in so eden najbolj dragocenih arhivov zgodovine, jezika in ljudskega humorja. A čeprav so nekatera zelo skrivnostna, imajo skoraj vedno zelo preprost, star in povsem resen izvor. Nastajala so predvsem iz praktične potrebe ljudi, ki so tu živeli davno pred nami, po lažji orientaciji v gorski pokrajini. V času, ko še ni bilo zemljevidov in navigacije, so pastirji, lovci, domačini in prvi gorniki potrebovali imena za vrhove, doline, sedla in poti, da so se lahko dogovorili, kam gredo ali kje se srečajo.

Okamnele postave in obrazi

Mnogi vrhovi in doline so dobili ime po svojem videzu. Takšna sta že omenjena sedlo Luknja, ki je videti kot luknja v ogromnem kamnitem zidu, in Zadnjica, ki pomeni zadnji del doline Trenta oziroma dolina tam zadaj. Prvak fužinskih gora v Bohinju Debeli vrh je lepo zaobljen, Črna prst ima na vrhu zelo temno zemljo, mogočna Rjavina pa je ime dobila po rjavkastih odtenkih stene.

Ena od bab je Velika Baba v Kamniško-Savinjskih Alpah. FOTO: AO Kranj
Pred davnimi časi so v gorati pokrajini pogosto videli tudi človeške postave ali obraze in so skalnim gmotam pripisovali človeške lastnosti. Tako so nastala imena Baba, Dedec, Kamniti mož, Kamniti lovec, Cesar, Sfinga in Ajdovska deklica. Povečini so to skalni osamelci ali izstopajoči vrhovi, ki kot kamniti stražarji varujejo naše gore, v ljudski domišljiji pa so to večinoma okamneli ljudje, ki jih je doletela božja kazen zaradi greha, preklinjanja, prelomljene obljube ali predrznega obnašanja. Ne glede na izvor imena so te kamnite figure ena najbolj slikovitih posebnosti slovenskih gora.

Skalnate babe in dedci

V naših gorah je presenetljivo veliko bab, od Dovške v Karavankah, Velike in Male Babe v kaninskem pogorju, Velike Koroške Babe na obmejnem grebenu z Avstrijo, Lučke v grebenu med Planjavo in Ojstrico na Solčavskem, vse do Velike Babe nad dolino Lepene.

Baba je sicer ena najstarejših slovanskih besed in pri nas jo razumemo predvsem slabšalno. Nekoč je bilo drugače: babe so bile večinoma stare, modre in izkušene ženske. Nekatere so povezovali tudi s čarovništvom. Ena takšnih naj bi živela na območju Jelovice. Nekega dne naj bi med nabiranjem zelišč grdo padla in v jezi izrekla urok, naj se na tistem mestu naredi škrbina v skali. Ta skalna škrbina je zdaj zelo dobro vidna s ceste proti Bledu in Bohinju, imenuje se Babji zob.

Tudi Kranjski Dedec stoji v Kamniško-Savinjskih Alpah. FOTO: AK Ravne
Niti dedci niso prav redki v naših gorah. Najbolj znani trije – Kamniški, Lučki in Kranjski Dedec – strumno stojijo v Kamniško-Savinjskih Alpah. V Karavankah, nad Zelenico, se vije greben Na Možeh, ob vrhu Vernarja sloni kamniti Cesar, na italijanski strani Julijcev, v gorah nad Višarjami, pa Kamniti lovec. Legenda pravi, da je nekoč streljal s puško proti vasici Višarje in je za kazen okamnel in postal skalnati stolp.

Adam in kosmata Eva

Prav zanimiv par najdemo v bohinjskih Fužinskih gorah. Nad Jezerskim prevalom stojita Adam (2012 m) in Eva (2019 m), zanimiva dvatisočaka, ki ju zadnja leta obiskuje vse več ljudi, čeprav nanju ne vodi nobena pot. Zanimivo je, da je ona višja od njega, poleg tega je tudi bolj kosmata, saj je bolj poraščena z rušjem.

Še nekaj živalskih

Kokoš, Kravji vrh, Koštrunove špice, Stadorski Orliči, Kobilja glava, Konjski vrh, Petelinjek, Orlove glave, Jerebica, Svinska planina, Kozlov rob, Ovčarija, Kozji vrh, Kravja Črna gora, Črvov vrh, Ptičji vrh, Rakova špica.

Legendo o nastanku njunih imen je zapisana v Planinskem vestniku iz leta 1950 in govori o okrutnem vitezu Adamu z Dovjega in njegovi ošabni ženi Evi. Ta naj bi si zaželela večne mladosti, ki bi jo dobila, če bi zaužila čudežne triglavske rože, ki rastejo samo iz Zlatorogove krvi. Grajska gospod in gospa sta se s četico lovcev in služabnikov odpravila v Zlatorogovo gorsko kraljestvo in s tem razjezila gorske vile. Za kazen so jih vse objele z meglo in zgrmeli so v prepad. Preživela sta le Adam in Eva, a sta zatavala na prelaz, kjer sta v mrzli noči otrpnila in okamnela tam, kjer sta še danes.

Živali in kuhinja

Daleč največ gorskih vrhov, dolin in grebenov je dobilo ime po živalih, nekatere po divjih gorskih živalih, druge po pašni živini. Med najbolj prepoznavnimi živalskimi gorami so Bovški Gamsovec, ki se strmo dviguje prav nasproti Triglava, mogočen Svinjak nad Bovško dolino, ki mu rečejo kar bovški Matterhorn, in greben Košuta v Karavankah z najvišjim Košutnikovim turnom in Tolsto Košuto. V Kamniško-Savinjskih Alpah se lahko povzpnemo na Konja, v zahodnih Julijcih v Viševi skupini pa na 2507 m visoko Divjo kozo, malo nižje Koštrunove špice in na Gamsovo mater.

Sedem manj znanih

Svinjak nad Bovcem verjetno sploh nima zveze s svinjami. Po eni od razlag naj bi bilo prvotno ime Svitnjak, iz besede svit, saj vrh nad Bovško kotlino prvi ujame jutranje sonce.

Vrtec je gora med planino Viševnik in planino Ovčarija. Ime najverjetneje izhaja iz starega pomena besede vrtec – majhna ograjena površina ali kotanja.

Kurji vrh nad Kranjsko Goro. Ime je verjetno povezano z nekoč večjim številom divjih ptic ruševca in divjega petelina.

Na Možeh je greben nad Zelenico v Karavankah. Kamniti stolpi spominjajo na kamnite može.

Kosmatica je z gozdom poraščen vrh severno od Vrtače v Karavankah.

Frdamane police so vrh v grebenu, ki poteka s Špika prek Riglice v Kranjsko Goro. Ime pomeni, da gre za hudičevo težak teren, nevaren in neprehoden za običajne ljudi.

Babji zob je skalna škrbina na robu Jelovice med Bledom in Bohinjem.

Več je tudi imen, ki bi jih prej pričakovali v kuhinji kot na zemljevidu. Nad dolino Kokre se dviguje mogočna Skuta, v bližini je Štruca, katere oblika res nekoliko spominja na hlebec kruha. Pod Krnom najdemo planino Kuhinja, nad Baško grapo se dviguje Kotel, na območju Krvavca pa leži še živa planina Koren. Čeprav poprovec raste v tropih, najdemo 2496 m visoko goro z imenom Poprovec v soseščini Kanjavca, na drugi strani pa se dviguje Rž.

Križi in hudiči

Precej imen nosi v sebi verske simbole, na primer Oltar, Križ, Dovški križ, Kriška gora, Kriški podi, Kriška jezera in Beraški križ. Vendar pa izvor teh imen ni nujno povezan z vero. Na vrhu 2542 m visokega Dovškega križa, na primer, se odcepita proti severu in proti jugu dva močna grebena, zato ima vozlišče obliko križa. Tudi 2410 m visok Križ v bližini Stenarja in Razorja je dobil ime zaradi svoje lege: leži namreč na križišču oziroma stičišču treh dolin – Zadnjice, doline Vrat in Krnice.

Babji zob naj bi nastal po čarovniškem uroku. FOTO: Tina Horvat
Ime Kriška gora nad Tržičem pa izvira v veri. Hrib se namreč imenuje po vasi Križe ob njenem vznožju, po eni od teorij pa naj bi jo poimenovali po prvem križu na ozemlju Slovenije. Tam naj bi ga postavili kristjani, ki so tod širili katoliško vero med staroverskimi Slovenci.

Skoraj toliko kot križev je v gorah tudi hudičev. Tako se lahko podamo kar v več Peklov ali pa na Hudičev boršt, v Hudičev graben in pod Hudičev slap ter preplezamo Hudičev steber v Prisojniku. V bližini Špika bomo zagledali Frdamane (preklete) police, predvsem alpinisti pa poznajo tudi Hudi Vršič in Hudi prask v Mrzli gori. Ta imena so nekoč izražala nevarnost, grozo ali strašljivost oziroma divje stene, naložene skalne gmote, strme grape ali težko dostopne grebene. Domačini so jih tako poimenovali kot opozorilo, da gre za nevarno območje.

So jezikovni spomeniki, ki so jih v pokrajino vtisnili pastirji, lovci in prvi gorniki.

Poimenovanja v slovenskih gorah so veliko več kot le oznake na zemljevidu. So pravi jezikovni spomeniki, ki so jih v pokrajino vtisnili pastirji, lovci in prvi gorniki. V njih so shranjeni strahovi pred divjimi stenami, humor domačinov in bogata ljudska domišljija. Prav zaradi teh imen obiskovalci gora ne hodimo le po svetu skal, grap in prepadov, ampak v živem svetu kamnitih likov, ki že stoletja naseljujejo naš gorski svet.

Več iz teme

gorealpinizempohodništvoimena
ZADNJE NOVICE
12:13
Bulvar  |  Suzy
BRITANSKI DVOR

Čustveni princ William se je spomnil pokojne mame (Suzy)

Princ je v preteklosti že pripovedoval, kako z ženo, princeso Catherine, zaradi otrok ohranjata spomin na princeso Diano.
22. 3. 2026 | 12:13
11:57
Novice  |  Svet
TEŽAVE

V slabem tednu cela država že drugič ostala brez elektrike (FOTO)

ZDA so s carinami zagrozile vsem državam, ki bi Kubi prodale nafto, ta pa je ključnega pomena za proizvodnjo elektrike na otoku.
22. 3. 2026 | 11:57
11:30
Novice  |  Svet
STAR JE BIL 81 LET

Umrl nekdanji direktor FBI, Trump: »Dobro, vesel sem, da je mrtev«

Preiskava, ki jo je vodil Robert Mueller, je leta 2019 ugotovila, da se je Rusija aktivno vpletala v volitve na strani Trumpa.
22. 3. 2026 | 11:30
11:12
Šport  |  Tekme
SMUČARSKI SKOKI

Veter odpihnil finalno serijo v Vikersundu, Nika Prevc druga

Obveljali so dosežki iz prve serije.
22. 3. 2026 | 11:12
11:00
Lifestyle  |  Polet
POZOR

Opozorilo farmacevtov: Če redno jemljete paracetamol ali ibuprofen, morate to nujno prebrati

Bolečina je opozorilni signal telesa, z njenim zatiranjem lahko poškodbo še poslabšate.
Miroslav Cvjetičanin22. 3. 2026 | 11:00
10:42
Novice  |  Slovenija
VOLITVE 2026

Takole nasmejana sta na volišče prišla Janez Janša in njegova Urška (FOTO)

Predsednik Demokratov Anže Logar je svoj glas na državnozborskih volitvah oddal zjutraj v spremstvu družine, prav tako je glasovalo že kar nekaj znanih obrazov levega pola.
22. 3. 2026 | 10:42

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
REZULTATI

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Ena temeljnih navad slovenskih gospodinjstev se spreminja

Individualni naložbeni račun omogoča pregledno vlaganje v različne finančne instrumente in prinaša davčne ugodnosti za dolgoročne vlagatelje.
19. 3. 2026 | 13:31
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILSKO ZAVAROVANJE

Prijava škode v nedeljo zvečer?

Avtomobilsko zavarovanje je mogoče opraviti tudi popolnoma digitalno, brez osebnega stika.
20. 3. 2026 | 10:13
Promo
Lifestyle  |  Stil
MODNI TRENDI

Dilema sezone: kako izbrati športna oblačila?

Današnji tempo življenja nas ves čas spodbuja h gibanju – enkrat na sprehod v naravo, drugič na kavo v mesto ali na trening.
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 09:35
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
REZULTATI

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Ena temeljnih navad slovenskih gospodinjstev se spreminja

Individualni naložbeni račun omogoča pregledno vlaganje v različne finančne instrumente in prinaša davčne ugodnosti za dolgoročne vlagatelje.
19. 3. 2026 | 13:31
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILSKO ZAVAROVANJE

Prijava škode v nedeljo zvečer?

Avtomobilsko zavarovanje je mogoče opraviti tudi popolnoma digitalno, brez osebnega stika.
20. 3. 2026 | 10:13
Promo
Lifestyle  |  Stil
MODNI TRENDI

Dilema sezone: kako izbrati športna oblačila?

Današnji tempo življenja nas ves čas spodbuja h gibanju – enkrat na sprehod v naravo, drugič na kavo v mesto ali na trening.
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 09:35
Photo
Novice  |  Slovenija
MOBILNE TEHNOLOGIJE 2026

Kdo bo vodil digitalni svet?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BIVANJE

Lep, miren in pametno zasnovan dom za sodobno življenje

Obstajajo domovi, ki so urejeni. In obstajajo domovi, ki nekaj v nas umirijo, premaknejo že v trenutku, ko stopimo vanje.
Promo Slovenske novice19. 3. 2026 | 15:34
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Ko pomlad spet vzpostavi notranje ravnovesje

Pomlad je vedno čas novega začetka. Narava se počasi prebuja, dnevi postajajo daljši, svetloba mehkejša – in tudi mi lažje najdemo pot nazaj k miru.
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 08:59
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAPOSLOVANJE

Kje beležijo najvišjo enakost med spoloma tudi pri plačilu?

Podjetje ima izjemne rezultate na področju enakosti med spoloma – razlika pri plačah znaša zgolj 0,67 odstotka, povprečje EU pa je 11,1 odstotka.
19. 3. 2026 | 11:13
Promo
Razno
TOPLOTNE ČRPALKE

Serviser opozarja: nekatere napake lahko podvojijo porabo

Toplotne črpalke so v zadnjih letih postale ena najpogostejših rešitev za ogrevanje slovenskih domov.
17. 3. 2026 | 13:59
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
AKTIVNI CENIK

Nov cenik omogoča skoraj 3,5-krat nižjo ceno elektrike

Nov Aktivni cenik za dom gospodinjstvom v nizki sezoni omogoča skoraj 3,5-krat nižjo ceno elektrike v primerjavi s ceno v višji tarifi pri Rednem ceniku.
17. 3. 2026 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
RAZISKAVA

Papir ali zaslon: kaj se dogaja v naših možganih med branjem?

Pedagoški inštitut v Ljubljani vabi k sodelovanju v znanstveni raziskavi, ki proučuje razlike v delovanju možganov pri branju s papirja in z zaslona.
Promo Delo18. 3. 2026 | 13:17
Promo
Novice  |  Slovenija
TRGOVINE

Slovenska ponudba ostaja na prodajnih policah

Že več kot 35 let Tuš ostaja zvest svojemu poslanstvu: podpirati slovensko.
Promo Slovenske novice17. 3. 2026 | 08:25
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
AUTOCART

Sodobno zdravljenje poškodb z lastnim tkivom pacienta

Kaj je metoda AutoCart in komu je namenjena? Kako poteka poseg, kakšni so rezultati in kako dolgo traja rehabilitacija?
16. 3. 2026 | 08:17
PremiumPromo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZVIN GLEŽNJA

Zakaj se pogosta športna poškodba velikokrat ponovi?

Samo en nepazljiv korak ali neroden gib je dovolj, da utrpite zvin gležnja. A na srečo obstajajo rešitve in poti do popolnega okrevanja.
17. 3. 2026 | 08:16
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
MASAŽA

Športna masaža: kaj se dogaja v mišicah po obremenitvi

Po telesni dejavnosti se v mišicah sprožijo številni fiziološki procesi – od povečane prekrvitve do drobnih sprememb v mišičnih vlaknih.
17. 3. 2026 | 12:21
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZOBOZDRAVSTVO PRIHODNOSTI

»Bilo je, kot bi prišla k mami na obisk« (video)

Vsak nov nasmeh ima svojo zgodbo. Spoznajte Tatjano in poglejte, kako ji je koncept All-on-X pomagal do novih, fiksnih zob.
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 16:29
PremiumPromo
Razno
STROŠKI

Zakaj nekateri za elektriko plačajo manj?

Z izbiro dobavitelja elektrike lahko vplivamo na skupne stroške gospodinjstva – še posebej, če se energija za dom poveže tudi z mobilnostjo.
20. 3. 2026 | 14:25
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Zoran Đukić: »Nakup stanovanja v tej soseski je enakovreden nakupu zlata« (video)

Na voljo je omejena ponudba zadnjih prostih enot v soseski Pod hribom, kar kupcem prinaša redko priložnost za nakup povsem novega stanovanja na eni najbolj zaželenih ljubljanskih lokacij, ob vznožju Rožnika, tik ob Koseškem bajerju in z odličnimi povezavami do centra in avtoceste.
18. 3. 2026 | 15:32
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

Kaj sporočajo nove table ob tirih?

Vlaki so vse hitrejši in tišji, njihova zavorna pot pa dolga. Zato je pravilno prečkanje železniških tirov odločilno za varnost.
17. 3. 2026 | 07:42
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Siva mrena in očala za branje: kako lahko en poseg reši oboje

Operacija sive mrene lahko poleg odstranitve motne očesne leče zmanjša ali odpravi potrebo po očalih za branje. Kako leče vplivajo na vid na več razdaljah?
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 14:07
Promo
Lifestyle  |  Stil
OBNOVA

Kar danes propada, bi jutri lahko reševalo bivanje v Sloveniji

Serija podkastov Prenovimo pogled na bivanje odpira vprašanje, kako lahko stare hiše postanejo sodobni in energetsko učinkoviti domovi.
Promo Slovenske novice16. 3. 2026 | 09:12
