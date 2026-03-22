Ležim na bab, pa skoz lukno u zadnco vidm

Vsak malo bolje zgodovinsko podkovan gornik verjetno pozna že ponarodeli izrek Joža Čopa: »Ležim na bab', pa skoz' lukn'o u zadn'co vid'm.« Znameniti alpinist ni mislil prav nič opolzkega, ampak je z Dovške Babe v Karavankah prek sedla Luknja pod Triglavom gledal proti dolini Zadnjica v Trenti.

Znameniti alpinist Joža Čop je bil znan tudi kot velik šaljivec. FOTO: arhiv Slovenskega planinskega muzeja

V slovenskih gorah je veliko imen, ob katerih se marsikdo nasmehne, saj zvenijo nenavadno, zabavno in celo nekoliko poredno. Tako lahko čez Adama splezamo na Evo, osvajamo lahko Babe, Dedce in Možica ali občudujemo mogočno Sfingo, Cesarja in najbolj znano Ajdovsko deklico. Zajahamo lahko tudi Konja in Divjo kozo ali si postrežemo s Štruco in Skuto, splezamo lahko na Črvov vrh ali na Svinjak, poti nas vodijo tudi v Pekel, Hudičev žleb, pod slap Lucifer, a tudi na Oltar in Beraški križ.

Več je takih imen, ki bi jih prej pričakovali v kuhinji kot na zemljevidu.

Slikovita imena so tukaj praviloma že stoletja in so eden najbolj dragocenih arhivov zgodovine, jezika in ljudskega humorja. A čeprav so nekatera zelo skrivnostna, imajo skoraj vedno zelo preprost, star in povsem resen izvor. Nastajala so predvsem iz praktične potrebe ljudi, ki so tu živeli davno pred nami, po lažji orientaciji v gorski pokrajini. V času, ko še ni bilo zemljevidov in navigacije, so pastirji, lovci, domačini in prvi gorniki potrebovali imena za vrhove, doline, sedla in poti, da so se lahko dogovorili, kam gredo ali kje se srečajo.

Okamnele postave in obrazi

Mnogi vrhovi in doline so dobili ime po svojem videzu. Takšna sta že omenjena sedlo Luknja, ki je videti kot luknja v ogromnem kamnitem zidu, in Zadnjica, ki pomeni zadnji del doline Trenta oziroma dolina tam zadaj. Prvak fužinskih gora v Bohinju Debeli vrh je lepo zaobljen, Črna prst ima na vrhu zelo temno zemljo, mogočna Rjavina pa je ime dobila po rjavkastih odtenkih stene.

Ena od bab je Velika Baba v Kamniško-Savinjskih Alpah. FOTO: AO Kranj

Pred davnimi časi so v gorati pokrajini pogosto videli tudi človeške postave ali obraze in so skalnim gmotam pripisovali človeške lastnosti. Tako so nastala imena Baba, Dedec, Kamniti mož, Kamniti lovec, Cesar, Sfinga in Ajdovska deklica. Povečini so to skalni osamelci ali izstopajoči vrhovi, ki kot kamniti stražarji varujejo naše gore, v ljudski domišljiji pa so to večinoma okamneli ljudje, ki jih je doletela božja kazen zaradi greha, preklinjanja, prelomljene obljube ali predrznega obnašanja. Ne glede na izvor imena so te kamnite figure ena najbolj slikovitih posebnosti slovenskih gora.

Skalnate babe in dedci

V naših gorah je presenetljivo veliko bab, od Dovške v Karavankah, Velike in Male Babe v kaninskem pogorju, Velike Koroške Babe na obmejnem grebenu z Avstrijo, Lučke v grebenu med Planjavo in Ojstrico na Solčavskem, vse do Velike Babe nad dolino Lepene.

Baba je sicer ena najstarejših slovanskih besed in pri nas jo razumemo predvsem slabšalno. Nekoč je bilo drugače: babe so bile večinoma stare, modre in izkušene ženske. Nekatere so povezovali tudi s čarovništvom. Ena takšnih naj bi živela na območju Jelovice. Nekega dne naj bi med nabiranjem zelišč grdo padla in v jezi izrekla urok, naj se na tistem mestu naredi škrbina v skali. Ta skalna škrbina je zdaj zelo dobro vidna s ceste proti Bledu in Bohinju, imenuje se Babji zob.

Tudi Kranjski Dedec stoji v Kamniško-Savinjskih Alpah. FOTO: AK Ravne

Niti dedci niso prav redki v naših gorah. Najbolj znani trije – Kamniški, Lučki in Kranjski Dedec – strumno stojijo v Kamniško-Savinjskih Alpah. V Karavankah, nad Zelenico, se vije greben Na Možeh, ob vrhu Vernarja sloni kamniti Cesar, na italijanski strani Julijcev, v gorah nad Višarjami, pa Kamniti lovec. Legenda pravi, da je nekoč streljal s puško proti vasici Višarje in je za kazen okamnel in postal skalnati stolp.

Adam in kosmata Eva

Prav zanimiv par najdemo v bohinjskih Fužinskih gorah. Nad Jezerskim prevalom stojita Adam (2012 m) in Eva (2019 m), zanimiva dvatisočaka, ki ju zadnja leta obiskuje vse več ljudi, čeprav nanju ne vodi nobena pot. Zanimivo je, da je ona višja od njega, poleg tega je tudi bolj kosmata, saj je bolj poraščena z rušjem.

Še nekaj živalskih Kokoš, Kravji vrh, Koštrunove špice, Stadorski Orliči, Kobilja glava, Konjski vrh, Petelinjek, Orlove glave, Jerebica, Svinska planina, Kozlov rob, Ovčarija, Kozji vrh, Kravja Črna gora, Črvov vrh, Ptičji vrh, Rakova špica.

Legendo o nastanku njunih imen je zapisana v Planinskem vestniku iz leta 1950 in govori o okrutnem vitezu Adamu z Dovjega in njegovi ošabni ženi Evi. Ta naj bi si zaželela večne mladosti, ki bi jo dobila, če bi zaužila čudežne triglavske rože, ki rastejo samo iz Zlatorogove krvi. Grajska gospod in gospa sta se s četico lovcev in služabnikov odpravila v Zlatorogovo gorsko kraljestvo in s tem razjezila gorske vile. Za kazen so jih vse objele z meglo in zgrmeli so v prepad. Preživela sta le Adam in Eva, a sta zatavala na prelaz, kjer sta v mrzli noči otrpnila in okamnela tam, kjer sta še danes.

Živali in kuhinja

Daleč največ gorskih vrhov, dolin in grebenov je dobilo ime po živalih, nekatere po divjih gorskih živalih, druge po pašni živini. Med najbolj prepoznavnimi živalskimi gorami so Bovški Gamsovec, ki se strmo dviguje prav nasproti Triglava, mogočen Svinjak nad Bovško dolino, ki mu rečejo kar bovški Matterhorn, in greben Košuta v Karavankah z najvišjim Košutnikovim turnom in Tolsto Košuto. V Kamniško-Savinjskih Alpah se lahko povzpnemo na Konja, v zahodnih Julijcih v Viševi skupini pa na 2507 m visoko Divjo kozo, malo nižje Koštrunove špice in na Gamsovo mater.

Sedem manj znanih Svinjak nad Bovcem verjetno sploh nima zveze s svinjami. Po eni od razlag naj bi bilo prvotno ime Svitnjak, iz besede svit, saj vrh nad Bovško kotlino prvi ujame jutranje sonce. Vrtec je gora med planino Viševnik in planino Ovčarija. Ime najverjetneje izhaja iz starega pomena besede vrtec – majhna ograjena površina ali kotanja. Kurji vrh nad Kranjsko Goro. Ime je verjetno povezano z nekoč večjim številom divjih ptic ruševca in divjega petelina. Na Možeh je greben nad Zelenico v Karavankah. Kamniti stolpi spominjajo na kamnite može. Kosmatica je z gozdom poraščen vrh severno od Vrtače v Karavankah. Frdamane police so vrh v grebenu, ki poteka s Špika prek Riglice v Kranjsko Goro. Ime pomeni, da gre za hudičevo težak teren, nevaren in neprehoden za običajne ljudi. Babji zob je skalna škrbina na robu Jelovice med Bledom in Bohinjem.

Več je tudi imen, ki bi jih prej pričakovali v kuhinji kot na zemljevidu. Nad dolino Kokre se dviguje mogočna Skuta, v bližini je Štruca, katere oblika res nekoliko spominja na hlebec kruha. Pod Krnom najdemo planino Kuhinja, nad Baško grapo se dviguje Kotel, na območju Krvavca pa leži še živa planina Koren. Čeprav poprovec raste v tropih, najdemo 2496 m visoko goro z imenom Poprovec v soseščini Kanjavca, na drugi strani pa se dviguje Rž.

Križi in hudiči

Precej imen nosi v sebi verske simbole, na primer Oltar, Križ, Dovški križ, Kriška gora, Kriški podi, Kriška jezera in Beraški križ. Vendar pa izvor teh imen ni nujno povezan z vero. Na vrhu 2542 m visokega Dovškega križa, na primer, se odcepita proti severu in proti jugu dva močna grebena, zato ima vozlišče obliko križa. Tudi 2410 m visok Križ v bližini Stenarja in Razorja je dobil ime zaradi svoje lege: leži namreč na križišču oziroma stičišču treh dolin – Zadnjice, doline Vrat in Krnice.

Babji zob naj bi nastal po čarovniškem uroku. FOTO: Tina Horvat

Ime Kriška gora nad Tržičem pa izvira v veri. Hrib se namreč imenuje po vasi Križe ob njenem vznožju, po eni od teorij pa naj bi jo poimenovali po prvem križu na ozemlju Slovenije. Tam naj bi ga postavili kristjani, ki so tod širili katoliško vero med staroverskimi Slovenci.

Skoraj toliko kot križev je v gorah tudi hudičev. Tako se lahko podamo kar v več Peklov ali pa na Hudičev boršt, v Hudičev graben in pod Hudičev slap ter preplezamo Hudičev steber v Prisojniku. V bližini Špika bomo zagledali Frdamane (preklete) police, predvsem alpinisti pa poznajo tudi Hudi Vršič in Hudi prask v Mrzli gori. Ta imena so nekoč izražala nevarnost, grozo ali strašljivost oziroma divje stene, naložene skalne gmote, strme grape ali težko dostopne grebene. Domačini so jih tako poimenovali kot opozorilo, da gre za nevarno območje.

Poimenovanja v slovenskih gorah so veliko več kot le oznake na zemljevidu. So pravi jezikovni spomeniki, ki so jih v pokrajino vtisnili pastirji, lovci in prvi gorniki. V njih so shranjeni strahovi pred divjimi stenami, humor domačinov in bogata ljudska domišljija. Prav zaradi teh imen obiskovalci gora ne hodimo le po svetu skal, grap in prepadov, ampak v živem svetu kamnitih likov, ki že stoletja naseljujejo naš gorski svet.