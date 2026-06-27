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Lionel Messi zaradi Opeke prekinil trening

Argentinec Lionel Messi je po novem rekorder po številu doseženih golov na svetovnih prvenstvih. Vprašanje, kaj bi bilo, če ne bi imel vztrajne babice, ki je prepričala trenerja.
Takole je proslavil svoj drugi gol proti Avstriji. Foto: Reuters

Takole je proslavil svoj drugi gol proti Avstriji. Foto: Reuters

Lionel Messi in Pedro Opeka leta 2016 v Barceloni Foto: Famvin.org

Lionel Messi in Pedro Opeka leta 2016 v Barceloni Foto: Famvin.org

Odigral je že 28 tekem na svetovnih prvenstvih. Foto: Reuters

Odigral je že 28 tekem na svetovnih prvenstvih. Foto: Reuters

Takole je proslavil svoj drugi gol proti Avstriji. Foto: Reuters
Lionel Messi in Pedro Opeka leta 2016 v Barceloni Foto: Famvin.org
Odigral je že 28 tekem na svetovnih prvenstvih. Foto: Reuters
Drago Perko
 27. 6. 2026 | 18:00
6:20
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Argentinski nogometni čarovnik Lionel Messi je na SP dosegel nov mejnik. Na tekmi za preboj v šestnajstino finala je Argentina z 2: 0 porazila Avstrijo, oba gola pa je dosegel prav Messi in postal najboljši strelec v zgodovini svetovnih prvenstev. »Občutek je poseben, ampak kot sem vedno govoril, je vedno takšen. Kot sem že večkrat povedal, uživam v igranju in v tem, da se na igrišču dobro počutim,« je Messi pojasnil, kako mu uspeva. Proti Avstriji je bila že njegova 28. tekma na SP, rekordni dosežek pa mu je uspel na prav poseben dan – 22. junija je minilo 40 let od dne, ko je njegov rojak Diego Maradona na SP v Mehiki proti Angliji zadel oba znamenita gola: najprej tako imenovanega Božja roka, nato še Gol stoletja.

Babica verjela, Katalonci plačali

Messijevo proslavljanje golov, ko pogleda in pokaže proti nebu, je posvečeno njegovi pokojni babici Celii Oliveiri Cuccittini. Umrla je, ko je bil star 11 let, a je imela veliko vlogo pri začetku njegove nogometne poti. Messi je pojasnil, da ji posveča svoje gole, ker ga je prav ona peljala k nogometu in verjela vanj že kot otroka. Ko je bil še zelo majhen, je vztrajala pri trenerju, naj ga da v ekipo, čeprav se je ta bal, da se bo poškodoval. Messi je nato pokazal svoj talent, babica pa ga je začela voziti na treninge v klub Grandiola. Messi prihaja iz mesta Rosario, kjer živi tudi močna slovenska skupnost. Pri osmih letih se je pridružil Newell's Old Boys, kjer je že igral njegov brat Rodrigo.

Dve desetletji

Prvič je Messi na SP nastopil leta 2006 v Nemčiji, ko je debitiral na tekmi s Srbijo in Črno goro ter v 88. minuti tudi dosegel gol za končnih 6: 0.

Odigral je že 28 tekem na svetovnih prvenstvih. Foto: Reuters
Odigral je že 28 tekem na svetovnih prvenstvih. Foto: Reuters
Lionelova športna pot je bila zaznamovana prav z njegovo počasno rastjo. To ni bila samo zdravstvena ovira, ampak tudi finančna, saj je bilo hormonsko zdravljenje velik strošek za družino. Tudi zato ne preseneča, da je star 13 let že odšel na tuje. Barcelona ga je pripeljala v svojo mladinsko šolo, klub pa je prevzel tudi stroške zdravljenja z rastnim hormonom. Ob prihodu v Barcelono pa ni šlo vse gladko. Messi je zapisal, da prve mesece ni mogel igrati zaradi neurejene dokumentacije, nato se je poškodoval že na prvi tekmi. Pravi prelom se je zgodil v kadetski kategoriji, kjer je igral v odlični generaciji z Gerardom Piquéjem, Cescom Fàbregasom in Víctorjem Vázquezom. Leta 2003 je odigral prve tekme za Barcelonino moštvo C, v naslednji sezoni je bil že član Barcelone B, med letoma 2004 in 2021 pa je nosil dres prve – 520 tekem, 474 golov. Pozneje je bil dve leti v PSG, zdaj je že tri leta član Miamija. V dresu argentinske reprezentance je že prebil magično mejo 200 nastopov.

Bog je pomagal

Osvojil je vse, kar nogometaš lahko. Največje uspehe je dosegel v dresu Barcelone, s katalonskim velikanom je osvojil 10 naslovov španskega prvaka, sedemkrat španski kraljevi pokal, sedem španskih superpokalov, štiri naslove v Ligi prvakov, tri evropske superpokale in tri svetovna klubska prvenstva. Po odhodu iz Barcelone je uspešno nadaljeval tudi pri Paris Saint-Germainu, s katerim je dvakrat osvojil francosko prvenstvo in enkrat francoski superpokal. Novo poglavje je odprl v ZDA, kjer je z Interjem Miami osvojil Leagues Cup, Supporters' Shield in MLS Cup.

Prestavil poroko

Argentina je 7. junija 2014 v edini dosedanji medsebojni tekmi premagala Slovenijo z 2: 0. Lionel Messi je v igro vstopil v 58. minuti in zadel v 76. minuti. Ivan Firer je zaradi vpoklica v reprezentanco in priložnosti, da zaigra proti Messiju, prestavil poroko z Natašo. To je bil njegov edini nastop za Slovenijo; v igro je vstopil v 88. minuti.

Posebno mesto v njegovi karieri ima argentinska reprezentanca. Messi je leta 2005 osvojil svetovno prvenstvo do 20 let, 2008. zlato medaljo na olimpijskih igrah. Vrhunec je doživel leta 2022, ko je Argentino popeljal do naslova svetovnega prvaka. »Tako zelo sem si tega želel. Vedel sem, da mi bo bog prinesel ta dar. Imel sem občutek, da bo tokrat pravi trenutek,« je povedal ob osvojitvi naslova na svetovnem prvenstvu v Katarju. Ob tem je z izbrano vrsto osvojil še ameriško prvenstvo v letih 2021 in 2024. Je tudi ponosni prejemnik kar osmih zlatih žog, priznanj za najboljšega igralca leta na svetu.

Srečanje v Barceloni

Ob vsem tem pa je Messi ostal skromen. To je v svojem zapisu potrdil tudi slovenski misijonar Pedro Opeka, ki se je novembra 2016 z Messijem srečal v Barceloni. »Prekinil je svoj trening, da bi nas pozdravil. »To je mali čudež, nam je razložil Josep Maldonado, veliki človek iz Barcelone, ki nas je povabil v to čudovito mesto. Lionel Messi me je zelo presenetil z dobro voljo, s katero nas je sprejel. Z Messijem je prišel tudi Mascherano, pri katerem zelo občudujem njegovo vztrajnost, moč in nepopustljivost na nogometni tekmi. Tudi on je bil zelo prisrčen, in ko je izvedel za moje delo, mi je večkrat dejal: Želim vam veliko sreče pri vašem poslanstvu na Madagaskarju. Z veseljem sem ju povabil, naj prideta na Madagaskar in v Akamasoo. Seveda je to skoraj nemogoče, vendar nikoli ne vemo. Bogu ni nič nemogoče. Pred odhodom me je Lionel Messi močno objel. Med nama sem začutil tok prijateljstva in solidarnosti. Lahko rečem, da je bil to trenutek velike človečnosti, ki smo ga doživeli skupaj z Lionelom Messijem, Mascheranom in vsemi navzočimi,« je dobri človek z Madagaskarja opisal svoje spomine na Messija.

Lionel Messi in Pedro Opeka leta 2016 v Barceloni Foto: Famvin.org
Lionel Messi in Pedro Opeka leta 2016 v Barceloni Foto: Famvin.org

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