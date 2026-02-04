Ljubezen na prvi dotik: Viljemina in Anton z Vrha nad Višnjo Goro sta se v soboto ponovno vzela (FOTO)

V Sloveniji je bilo v letu 2025 sklenjenih 6388 zakonskih zvez, število porok na letni ravni upada. Drugi časi so, v preteklosti je bilo drugače. Poroka je bila temelj. Tak temelj sta naredila, skupaj pa živita še danes, Viljemina in Anton Jevnikar z Vrha nad Višnjo Goro. Še več: minulo soboto sta praznovala častitljivih 70 let zakona, t. i. platinasto poroko. Ni veliko zakoncev, ki dočakajo tak jubilej.

Poročil ju je domači župan Dušan Strnad. Foto: G. S.

S Primorske na Dolenjsko

Njuna življenjska pot se je začela v Škofji Loki ob pletarski obrti. Kljub težki življenjski preizkušnji, saj je Tone, star 12 let, oslepel, sta z vztrajnostjo, medsebojno podporo in trdno povezanostjo zgradila odnos, ki je kljuboval času in številnim spremembam. To je bila in ostala ljubezen na prvi dotik. Po poroki leta 1956 sta si ustvarila dom na Primorskem, v Izoli, kjer sta se jima rodila sin Igor in hči Vlasta. Danes sta ponosna stara starša štirim vnukom in sedmim pravnukom.

Vzela sta se še enkrat. Foto: G. S.

Zdaj živita na Vrhu nad Višnjo Goro. Slovesni civilni obred je na povabilo sorodnikov v župnijski dvorani v Višnji Gori opravil župan Občine Ivančna Gorica Dušan Strnad. Ob jubileju jima je izročil spominsko darilo, v imenu Krajevne skupnosti Višnja Gora pa jima je iskreno čestital njen predsednik Jurij Omahen.

Še gasilska za spomin Foto: G. S.

Po civilnem obredu je sledila cerkvena poroka v cerkvi sv. Tilna v Višnji Gori, ki jo je opravil tamkajšnji župnik Janez Avsenik. Slovesnost se je nadaljevala s prijetnim praznovanjem v prostorih gasilskega doma na Vrhu nad Višnjo Goro, kjer so se zbrali družinski člani, sorodniki, prijatelji in sosedje.