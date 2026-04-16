Ljubezen vse postavi v red

Ljubezen je naslov nove polke, v kateri pojemo o tisti nevidni sili, ki vrti naš planet in zaradi katere je vredno živeti, ter o občutku, ki vse postavi v red. Verjamemo, da lahko ta naša polka ponovno prebudi iskrice in metuljčke v trebuhu in nas vse spomni, kako lepo je imeti nekoga rad,« pravijo člani ansambla Kerlci. To so Marko Jenko, Tomaž Škrlep, Matej Zupan, David Ravnikar, Lenart Sušnik, Matija Škrlep in pevka Ana Šket Daneu, pri kateri je omenjena polka dolgo čakala v predalu na pravi trenutek.

Na glasbeni sceni so prisotni že od leta 2014.

»Ko smo nekega dne ponovno slavili najpomembnejši 'da' dveh naših številnih mladoporočencev, smo začutili, da je napočil pravi čas, da polko posnamemo. Povezali smo se z izjemnim Tommyjem Budinom, možem naše pevke Ane, ki je melodijo še malce dopolnil in jo začinil s čudovitim aranžmajem v čisto našem stilu, in nastala je kakovostna skladba, ki jo je posnel mojster zvoka Tadej Mihelič v svojem studiu,« povedo Kerlci, ki so za polko posneli tudi ljubek videospot s preverjeno ekipo produkcije Novisuals. V igralski vlogi pa se je preizkusil Jakob, sin njihovega basista Tomaža, in se izvrstno odrezal. V očarljivem ambientu Galerije okusov pri Celju je skupaj z Mio ter Ano in Rokom sestavil posebno srce.

Kerlci so Marko Jenko, Tomaž Škrlep, Matej Zupan, David Ravnikar, Lenart Sušnik, Matija Škrlep in Ana Šket Daneu.

Ansambel Kerlci je sicer na glasbeni sceni prisoten že od leta 2014, so priznana sedemčlanska glasbena skupina iz okolice Gorenjske, ki deluje kot vsestranski kvintet s pevko in pevcem. Znani so po tem, da vso glasbo izvajajo izključno v živo. Čeprav so prepoznavni v svetu narodnozabavne glasbe in so se leta 2023 udeležili Ptujskega festivala s pesmijo Daj mi poljube, leta 2020 pa tudi Festivala Slovenska polka in valček, njihov repertoar obsega še veliko drugih žanrov, vključno s pop, rock, klasično in jazz glasbo. Skupina je svojo kakovost dokazala tudi z zmago na festivalu Volkswagen špila pred sedmimi leti, bili so edini kvintet, ki je sodeloval na festivalu narečnih viž v Škofji Loki. S svojo glasbo in nastopi so dosegli tudi slovenske skupnosti v tujini, saj so že nastopali pri Slovencih v Belgiji in v Argentini. Zaradi energije, avtentične izvedbe in žanrske prilagodljivosti so idealna izbira za najrazličnejše dogodke.