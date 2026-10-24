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Ljubezni ne dokazujemo z velikimi besedami

Crvena jabuka že več kot štiri desetletja povezuje generacije, aprila bo znova združila slovensko občinstvo. Njen pevec Dražen Žerić - Žera je s svojim glasom zaznamoval številne osebne zgodbe, za odrskim nasmehom pa skriva tudi spomine, ki niso bili vedno lahki.
Mislim, da ljudje prepoznajo iskrena čustva ne glede na jezik ali meje, pravi Dražen Žerić - Žera. FOTO: Sandi Fišer
Mislim, da ljudje prepoznajo iskrena čustva ne glede na jezik ali meje, pravi Dražen Žerić - Žera. FOTO: Sandi Fišer
Danica Lovenjak
 24. 10. 2026 | 17:00
9:13
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Nekatere pesmi ne poznajo let. Spremljajo nas ob prvih ljubeznih, razočaranjih in življenjskih prelomnicah, nato pa nas po dolgih letih že prvi takti vrnejo v čas, ko se je zdelo vse mogoče. Prav takšno moč ima glasba skupine Crvena jabuka. Njenega pevca Dražena Žerića - Žero poleg značilnega vokala zaznamujejo neposrednost, razigranost in nepogrešljivi športni copati converse. Skupina bo 17. aprila 2027 v ljubljanskih Stožicah nastopila v okviru turneje Nek vrijeme stane. Žera me je ob nedavnem obisku Ljubljane povabil na kavo v Baščaršijo, kjer je predstavil tudi prihajajočo turnejo. Ob skodelici bosanske kave se je hitro pokazalo, da so prav preprosti trenutki tisti, ki jih najbolj ceni. »Kava je bila pri nas vedno več kot le napitek. Je razlog, da se usedeš s človekom, ga vprašaš, kako je, in njegov odgovor zares poslušaš. Rad imam dober espresso, še posebno zjutraj. Sarajevo pa me je naučilo, da si je treba za kavo in pogovor vedno vzeti čas. Danes se vsem nekam mudi, a včasih se najlepše stvari zgodijo prav takrat, ko se ti nikamor ne mudi,« mi je zaupal.

Izgube, ki jih čas ne izbriše

Ko govorimo o skupini Crvena jabuka, govorimo o glasbi, ki je preživela spremembe držav, časov in generacij. A ko se Žera ozre na več kot štiri desetletja glasbene poti, ne pomisli najprej na uspešnice ali razprodane dvorane. »Najprej se spomnim ljudi. Tistih, s katerimi smo začenjali, tistih, ki so ostali z nami, in tistih, ki jih ni več. Ko smo začeli, nihče ni razmišljal o štiridesetih letih. Želeli smo posneti dobro ploščo in igrati. Danes pa vidim, da imajo pesmi svoja življenja, ki so veliko večja od naših. To je največja nagrada, ki jo glasbenik lahko dobi.«

Njegova zgodba se je začela v Sarajevu, ki je dalo številna velika imena glasbene scene nekdanje Jugoslavije. »Sarajevo me je naučilo humorja, prijateljstva in tega, da človeka ne presojaš po tem, kaj ima, ampak po tem, kakšen je. Tam smo se znali šaliti tudi takrat, ko ni bilo lahko. Pogrešam brezskrbnost mladosti, našo družbo in občutek, da imamo ves čas tega sveta. Mesta se spreminjajo, ljudje odhajajo, a Sarajevo, v katerem sem odraščal, nosim s seboj, kamor koli grem.«

Danes se vsem nekam mudi, a včasih se najlepše stvari zgodijo prav takrat, ko se ti nikamor ne mudi.

Ko je leta 1985 nastajala skupina, je Žera igral na klaviaturah. »Bili smo mulci, ki jim je glasba pomenila najpomembnejšo stvar na svetu. Če bi mi takrat kdo rekel, kako bo vse skupaj videti štirideset let pozneje, mu zagotovo ne bi verjel.« Leto pozneje je skupino pretresla prometna nesreča, v kateri sta umrla Aljoša Buha in Dražen Ričl - Zijo. »Na takšno tragedijo se človek ne more pripraviti, še posebej, ko je mlad. V enem trenutku imaš pesmi, načrte in vse življenje pred seboj, v naslednjem pa izgubiš prijatelje. Aljoša in Zijo nista le del zgodovine Crvene jabuke, ampak tudi del naših življenj. Sprva nismo vedeli, ali bomo nadaljevali. Najprej smo snemali pesmi v njun spomin, šele pozneje smo ob podpori občinstva našli moč, da smo šli naprej.« Po Zijovi smrti je Žera prevzel vlogo glavnega pevca. Ob spominu na tisto obdobje pove: »Zije nihče ni mogel nadomestiti, niti tega ne bi smeli poskušati. Čutil sem veliko odgovornost do pesmi in prijateljev. Strah je bil seveda prisoten, a nismo imeli nobene velike strategije. Poskušali smo ohraniti to, kar smo začeli skupaj, iskreno in brez pretvarjanja.«

Slovenija kot domači teren

Ljubezen je ena osrednjih tem njihove glasbe. Hrepenenje, razočaranja, bližina in slovo so občutki, ki ne poznajo meja. Je Žera, ki toliko poje o ljubezni, tudi zasebno romantik? »Sem romantik, vendar nisem ravno eden tistih, ki bi o tem ves čas govorili. Lažje mi je tri minute peti o ljubezni kot imeti dolg govor. A življenje te nauči, da ljubezni ne dokazuješ z velikimi besedami. Pokaže se v majhnih stvareh, v potrpežljivosti in v tem, da si ob nekom tudi takrat, ko ni vse idealno. Zato menim, da je ljubezen odgovor na veliko več vprašanj, kot si mislimo.«

Na koncertih se čustva prelivajo med odrom in občinstvom. »Ko vidim starše in otroke, ki skupaj pojejo, mi je pri srcu toplo. Potem se zaveš, koliko let je minilo. A na to ne gledam z žalostjo. Čas teče in tega ne moremo ustaviti, lahko pa pesem človeka za tri minute vrne v trenutek, ki mu veliko pomeni. Zato se tudi naša turneja imenuje Nek vrijeme stane (Naj se čas ustavi). Ne zato, da bi vrnili preteklost, ampak da bi jo za trenutek znova začutili.«

Danica in Žera
Danica in Žera

Crvena jabuka se k nam redno vrača že desetletja. »Slovenija je za nas že dolgo domači teren v najlepšem pomenu besede. Tukaj smo nastopili že velikokrat in se vedno radi vračamo. Še posebej me veseli, da na koncertih vidim tudi mlade, ki ob nastanku nekaterih naših pesmi sploh še niso bili rojeni, pa jih znajo od začetka do konca. To me vsakič znova preseneti in razveseli.« Zanima me, kaj slovensko občinstvo tako močno povezuje z glasbo skupine iz Sarajeva. »Mislim, da ljudje prepoznajo iskrena čustva, ne glede na jezik ali meje. Ni ti treba razumeti prav vsake besede, da te melodija gane, zanimivo pa je, da Slovenci pogosto poznajo vse besede! Veliko skupnih spominov imamo, pa tudi povsem običajne življenjske zgodbe: prve ljubezni, razhode, družino in prijateljstva. O tem govorijo naše pesmi. Ne sprašujejo, od kod prihajaš.«

Ljubljana, pripravi glasilke

Glasbeno življenje prinaša številna potovanja, koncerte in dolge odsotnosti. Prav zato za Žero postajajo običajni trenutki z najbližjimi z leti še dragocenejši. »Potovanja vzamejo veliko časa, to je res. Zato mi danes največ pomenijo povsem običajni trenutki z ženo Barbaro in najinima hčerkama. Da imamo čas za pogovor, da skupaj kaj pojemo in da mi ni treba ves čas gledati na uro. Z leti človek spozna, da ni treba, da je vsak dan poseben dogodek. Včasih je največje razkošje miren dan doma.« Njegov pogled na ljubezen se je z leti spremenil. »Ljubezen ni samo tisto, ko ti srce noro razbija in misliš, da zmoreš vse. To je lep začetek, pozneje pa pridejo razumevanje, spoštovanje in kompromisi. V mladosti si želiš, da bi bilo vse kot v pesmi. Pozneje spoznaš, da prava ljubezen včasih pomeni tudi to, da znaš preslišati kakšno neumnost, se nasmejati in iti naprej. Tudi to je romantika, le nekoliko zrelejša.«

Če bi se lahko za nekaj minut vrnil v čas svojih glasbenih začetkov, bi si danes verjetno marsikaj povedal drugače? »Rekel bi mu, naj se manj obremenjuje z nepomembnimi stvarmi, naj pazi na prijatelje in zdravje ter bolj uživa v vsakem dnevu. Vendar mu ne bi razkril prihodnosti. Če bi vedel vse, kar nas čaka, bi se morda prestrašil in sploh ne bi začel. Življenja ne moreš živeti vnaprej. Zaupaj pesmi, ostani zvest samemu sebi in nikoli ne pozabi ljudi, s katerimi si začel.«

Ni treba, da je vsak dan poseben dogodek. Včasih je največje razkošje miren dan doma.

Žera v Stožicah obljublja večer, na katerem ne bo šlo zgolj za preigravanje uspešnic, temveč za skupno ustvarjanje novih spominov. In kaj svetuje slovenskemu občinstvu pred koncertom? »Naj s seboj prinesejo vse troje: udobne čevlje, dobro družbo in glasilke, pripravljene na petje! Če se pojavi kakšna solza, nič hudega, tudi to je del življenja. V Stožicah želimo 17. aprila ustvariti večer, na katerem se bodo srečale generacije in njihovi spomini. Ne prihajamo samo odigrat uspešnic. Želimo si skupaj ustvariti nov spomin, ki bo trajal. Se vidimo, Ljubljana!« Prav v tem je čar Crvene jabuke: njihove pesmi ostajajo žive, ker v njih vedno znova prepoznamo lastne ljubezni, izgube in trenutke, ki so nas zaznamovali.

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Lifestyle  |  Svetovalnica
MENOPAVZA

Kako se pripraviti na neizogibno?

O svojih izkušnjah z menopavzo ženske govorijo vedno bolj odprto ter opozarjajo na dejstvo, da je to naraven del življenja, ki pa se ga ni treba niti sramovati niti bati.
Promo Slovenske novice15. 10. 2026 | 09:48
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Novice  |  Slovenija
SPREGOVORILI STROKOVNJAKI

Na sodišču so jo izključili, zaposleni pa so bili razočarani

Letošnja, že 18. konferenca podjetja Mikrografija pod naslovom »Inteligentno poslovanje v praksi – od podatkov do rezultatov«.
Promo Slovenske novice20. 10. 2026 | 14:06
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