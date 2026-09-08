Ljubljenček razkriva lastnikov značaj

Ena najbolj znanih raziskav psihologa Samuela D. Goslinga z Univerze v Teksasu je zajela kar 4565 ljudi. Tisti, ki so se opredelili kot »pasji ljudje«, so bili v povprečju bolj ekstravertirani, prijetnejši v odnosih in vestnejši od tistih, ki so se imeli za mačje ljudi. Dosegali so tudi nekoliko nižje rezultate pri nevroticizmu in odprtosti za nove izkušnje. V isti raziskavi so bili ljubitelji mačk bolj odprti za nove izkušnje. Gre za ljudi, ki so radovedni, imajo bujno domišljijo, radi preizkušajo nove stvari in jih zanimajo nove ideje in doživetja. V primerjavi s pasjeljubci so dosegali nekoliko višje rezultate pri nevroticizmu oziroma čustveni občutljivosti ter nižje pri ekstravertiranosti.

Kaj pa lastniki ptic? Starejša raziskava, v kateri so psihologi primerjali lastnike ptic, kač, želv in konj, je pokazala, da so bili lastniki ptic bolj družabni in izrazni. Pri ženskah, ki so imele ptice, so raziskovalci zaznali tudi več odločnosti.

Pri ljubiteljih mačk so opazili večjo radovednost. FOTO: Kseniya Ovchinnikova/Getty Images

Ob akvariju si hitro predstavljamo mir, tišino in potrpežljivost. Zato bi lahko sklepali, da smo ljubitelji rib tudi sami bolj umirjeni in premišljeni. Raziskave tega za zdaj niso jasno potrdile. Raziskovalci z Univerze na Dunaju so primerjali lastnike psov, mačk, ptic, rib, plazilcev, pajkov, žuželk in malih sesalcev, vendar pri posameznih vrstah niso našli dovolj jasnih osebnostnih profilov, da bi lahko rekli, da nas lastništvo rib zaznamuje z določeno lastnostjo.

Odprti za drugačnost

Če nas privlačijo manj običajni ljubljenčki, smo morda nekoliko bolj odprti za nekaj drugačnega. Dunajska raziskava je pokazala, da je bila pri ženskah z eksotičnimi hladnokrvnimi ljubljenčki večja odprtost za nove izkušnje kot pri nekaterih drugih skupinah lastnikov. Tudi starejše raziskave so lastnike kač opisovale kot nekoliko bolj nekonvencionalne in željne novosti. Zanimivo pa je še nekaj: raziskave kažejo, da se lahko na plazilce čustveno navežemo veliko bolj, kot bi pričakovali. V eni od raziskav med skoraj 3000 lastniki plazilcev so ugotovili močno navezanost na kuščarje, kače in želve, najmočnejšo pa na kuščarje.

Tisti, ki so se opredelili kot »pasji ljudje«, so bolj ekstravertirani, prijetnejši v odnosih.

Za lastnike malih sesalcev psihologi za zdaj niso odkrili posebnega osebnostnega podpisa. Hrčki, miši, podgane, morski prašički, činčile in podobne živali so bili vključeni v raziskave, vendar se ni pokazalo nič dovolj značilnega.

Pasjeljubce odlikuje vestnost. FOTO: Tatiana Maksimova/Getty Images

Novejša raziskava psihologinj Deborah Wells in Kathryn Treacy z Queen's University Belfast, objavljena leta 2024, je pokazala še nekaj zanimivega. Med 938 lastniki psov in mačk so bili na svoje živali močneje navezani ljudje, ki so dosegali višje rezultate pri vestnosti in nevroticizmu. Močnejšo navezanost so v povprečju ugotovili tudi pri ženskah, ljudeh, starejših od 50 let, starših mladoletnih otrok ter lastnikih psov v primerjavi z lastniki mačk.

Ljubitelji mačk so bolj odprti za nove izkušnje.

To odpira zanimivo vprašanje: ali o našem značaju več pove vrsta živali, ki jo izberemo, ali odnos, ki ga z njo ustvarimo? Znanost za zdaj nima preprostega odgovora.