Ljudski vremenoslovec Dušan Kaplan napoveduje vroče poletje in bogato orehovo potico

Da bo poletje 2026, kot napovedujejo številni meteorološki servisi, tudi v Sloveniji, spet toplejše od povprečja, v bistvu ni nobena posebna novica več. Tako je zdaj že leto za letom. Živimo v času, ko takšna napoved niti ni več tvegana. Gre le še za interpretacijo te napovedi: letos se je, denimo, razširila verzija, da se je nad celino oblikovala močna toplotna kupola, ki vodi v zgodnje in intenzivne vročinske valove z znatno višjimi temperaturami od dolgoletnega povprečja. Severe Weather opozarja, da se v zahodni in srednji Evropi razvija močna kupola, ki sprošča ekstremno topel zrak in ga zadržuje nad celino, zaradi česar bo več dni ali tednov nadpovprečna vročina. Takšen vzorec, pravijo, bi lahko spodbudil več vročinskih epizod in višje temperature kot običajno. Človek bi rekel: nič novega. Še več, da bo letošnje poletje nadpovprečno vroče, se sliši že zelo predvidljivo in generično.

Letos naj bi orehi odlično obrodili. FOTO: Petarlackovic/Getty Images

Bili so pravi trijaki

Prav zato smo se v obdobju množice predvidljivih in generičnih izjav in napovedi ponovno zatekli k ljudskemu izročilu, ki ga pri nas kot eden redkih še zmeraj neguje Dušan Kaplan z Bloške planote. Kaj pravi letošnja vremenska pratika? Kakšno bo poletje? Še preden smo se s pomočjo znanih svetnikov iz ljudske zakladnice podrobneje ozrli po poletnih mesecih letošnjega leta, je Kaplan omenil Jurija: »Jurij zakuri! Jurij odpre duri in toplo vreme zakuri …« Takoj smo šli preverit, kako je bilo 23. aprila, ko goduje ta svetnik. In ugotovili, da je bil letošnji Jurij lep in sončen. Kaplanov prijatelj, doma iz Bele krajine, mu je zadnjič celo omenil, da tako lepega Jurija že dolgo ni bilo. »Tak Jurij pokaže že prvi rženi klas,« mu je potrdil. Ter ga opomnil: »Če je na jurijevo toplo, dosti vinca bo!«

Pa saj je bil tudi letošnji maj kar radodaren z lepim vremenom. »Vendar pa je naše prednike, veste, kljub lepemu vremenu vselej skrbelo,« je dejal Kaplan. »'Ko pride mesec maj, vpraša, če je v kašči še kaj.' No, letos takih skrbi menda res nismo imeli: pomlad je bila pravzaprav lepa.« Precej grše je bilo le v času trijakov, ledenih mož. »Trijaki so tokrat resnično dobro opravili svoje poslanstvo. Točno so se držali reda.« Kar je že od nekdaj pomenilo, da bomo priča normalnemu poletju.

Marijino vnebovzetje je nekoč veljalo za začetek jeseni. FOTO: Jože Suhadolnik

Kocjan gobe seje

Dušan Kaplan je čakal na še enega pomembnega napovedovalca. Šele tedaj, kot pravi, se je lahko dokončno prepričal, kakšno poletje nas čaka. Šlo je namreč za Urbana (25. maja). »In veste, kaj pravi?« nas je pobaral. »Če se Urbanu sonca zahoče, bo poletje suho in vroče. Ali pa: Če Urban suši in Vid (15. junija) mokri, bo prav za vse ljudi.« Izkazalo se je, da je bil Urban vroč, že zelo julijski. Z našim ljudskim vremenoslovcem smo se pogovarjali na binkoštno nedeljo. »Zato bi vas opomnil na še eno staro vražo ...« Brž jo je potegnil iz rokava ter dejal: »Na binkoštno nedeljo se moraš z roso umiti po obrazu, da ne boš imel lišajev!« Malce smo pomislili, pa nas je le pomiril. »A četudi smo letos morda pozabili na to priložnost, nič hudega. Kadar koli se bomo že pošteno umili, bo to prav, pa naj bo to na binkošti ali pa na kateri drugi dan. Sliši se pa dobro, kajne?« se je zasmejal.

Kako pa kaže po Urbanu? Tu ni bil niti malo generičen. »Še nekaj dni bo kar lepo. Potem pa se bodo vrnili hladni in deževni dnevi. Kar bi še posebno godilo Kocjanu (31. maja), ki pravi: 'Kocjan gobe seje, Primož jih pa pobrana.' In kdo ve, morda pa letos vendarle kaže na dobro gobarsko sezono.«

»O svetem Vidi se skozi noč vidi.« Zato bo kot naročeno tudi za zgodnjo košnjo. FOTO: Boris Farič

Meteorološko poletje se bo začelo v ponedeljek, 1. junija. Za ta dan pa velja: 'Lepo vreme prvega dne, kmetje se dobre letine vesele.' Kaplan pravi, da kaže sicer bolj slabo: »Zadnji krajec napoveduje deževen in hladen začetek poletja. Običajno se tako vreme sicer kmalu konča, in prav bi bilo tako. Saj: 'Če na Medarda (8. junija) dežuje, še 40 dni naletuje.' Upam, da letos le ne bo tako, saj bi se nam slabo vreme v tem primeru vleklo še vse tja do srede julija, vse do Aleša (17. julija) ...«

Pred nami je sv. Vid. »O svetem Vidi se skozi noč vidi.« Nakar sledi še tista, ki je Kaplanu, strastnemu ljubitelju astronomije, pravzaprav najlepša in ki tako lepo opiše kratko noč in dolg dan: »'Če se stegneš v dan, dregneš, če se skrčiš, v dan trčiš.' Pa pojdite zdaj k dekletu vasovat, če si upate!« se je zasmejal. »Ob svitu je bilo treba namreč koso vzeti in naravnost na senožet!« Nekajkrat, ko je še dremal na ročaju kose, ga je njegov dedek takole kar malo obkosil. Bilo mu je precej nerodno, dedek pa se je le prizanesljivo muzal ter se nasmihal. Nič pa ni rekel. Samo pomežiknil mu je.

Potica bo bogata

Kot napoveduje, nam rožnik, torej junij, letos obeta dokaj nestanovitno vreme. Šele po kresu (21. junija) se bo naposled le vrnilo tisto pravo sončno in vroče vreme. »Pregovor pravi: 'O kresi se dan obesi.' Je že tako, da se dnevi že začno krajšati. Prve dneve resda po kakšno minuto na dan, sredi julija pa že za skoraj dvajset minut. Vedno je bilo tako. Zato tudi tale: 'O kresu se mora vrabec že skriti v prosu.' Ali pa: 'Kakršno vreme kresnic, tako bo žanjic.' In ker se nam tedaj obeta torej pravo poletno vreme, bo takšno tudi v avgustu. Zato dodajam še tole: 'Če na kresni dan dežuje, orehom slabo napoveduje.'« Iz česar je Dušan Kaplan izpeljal tudi to, da bo orehova potica letos še kako dobra in bogata.

Nad Evropo se je oblikovala močna toplotna kupola, ki vodi v zgodnje in intenzivne vročinske valove. FOTO: Severe Weather

Ljudska izkušnja pa pravi tudi: »Če so julija hladni, mokri dnevi, bodo jeseni prazni sodi in hlevi.« Lepo vreme pa naj bi držalo vse do sredine julija. »Vzhodnik nam bo šele okrog Magdalene (22. julija) prinesel nekaj bolj svežih dni. Ne nazadnje nas ljudska modrost tudi takole posvari: 'Če Magdalena solzi, nam slabo vreme preti.' Pratika nam sicer kaže, da se bo lepo vreme vrnilo in držalo še vse tja do prvih dni avgusta. Ko najdemo tudi prvo napoved prihodnje zime,« nas je podučil sogovornik. »In če je o Porcijunkuli (2. avgusta) vročina, huda bo prihodnja zima.«

V avgustu najdemo tudi prve napovedovalce jeseni. Eden teh je Lovrenc (10. avgusta): 'Če ima Lovrenc grozd mehak, bo vina sodec kaj sladak.' Ali pa: 'Vreme, ki ga Lovrenc naredi, celo se jesen drži.' Poletje se prevrne po veliki maši (15. avgusta). »Pri nas na Blokah je veljal ta čas za začetek jeseni,« je dejal naš sogovornik. »Zato je vedno kar precej držalo tudi tole: 'Če je na veliki šmaren grdo vreme, bo huda zima.' Za vinarje pa: 'Veliki šmaren brez dežja, sladko vince da.'«

Sicer pa naj bi se soparno vreme, kot pravi Kaplan, držalo še vse do Jerneja (24. avgusta): »Rada po vremenu Jerneja se cela jesen nareja.' Zatorej upam, da Jernej to pot le ne bo držal besede,« je sklenil ter pokazal na čase, ko so se naši predniki ravnali po ljudskih modrostih in so živeli po obrazcih narave. Ko je niso samo gladili, pač pa upravljali in živeli z njo v tesni povezanosti.

Vremenoslovec z Agencije RS za okolje (Arso) Brane Gregorčič pravi, da občutnejše ohladitve ni na vidiku. Foto: Dejan Javornik

Neobičajne temperature

Če bo vreme torej držalo tako, kot kažejo pravkar zapisane ljudske izkušnje, si lahko obetamo lepo in vroče poletje ter ugodno jesen. Če pa temu ne verjamemo, se je najboljše zateči k tistim, ki so predani strogi meteorološki znanosti, ta pa se ne ukvarja z astrologijo.

»Lahko bi rekli, da se je dejansko poletje že začelo,« je potrdil vremenoslovec z Agencije RS za okolje (Arso) Brane Gregorčič. Pojasnil je, da občutnejše ohladitve ni na vidiku, saj kaže, da se bo nadpovprečno toplo vreme nadaljevalo tudi v juniju. A ne le to: zelo sušno bo in tudi morje bo cvetelo. Po podatkih Arsa je imelo morje v Kopru namreč že konec prejšnjega tedna 23 stopinj Celzija. Po nekaterih podatkih je doseglo celo kritično mejo 25 °C. Tedaj je moč opaziti najintenzivnejše cvetenje. Ponekod ob koprski promenadi so ga menda že opazili. Takšne temperature morja seveda niso običajne za konec maja. Nemara napovedujejo celo vremensko zelo zapleteno poletje.