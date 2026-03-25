KONEC TRADICIJE

Lordska zbornica brez dednih članov

V zgornjem domu britanskega parlamenta kmalu ne bo več lordov, ki so privilegij podedovali.
Lordska zbornica je rdeča. FOTO: Henry Nicholls/Reuters

Zgornji dom britanskega parlamenta, znamenita lordska zbornica (House of Lords), je drugi največji dom katerega koli parlamenta na svetu. FOTO: Jean-christophe Sempere/Getty Images

Vlada trenutnega predsednika britanske vlade Keira Starmerja ​je dokončala delo vlade Tonyja Blaira. FOTO: Brook Mitchell/Afp

Vodja lordske zbornice, baronica Angela Smith, je poudarila, da bo s to zgodovinsko zakonodajo vlada uresničila obljubo iz programa laburistične stranke, da bo odpravila pravico vseh dednih lordov do sedeža in glasovanja v zgornjem domu parlamenta. FOTO: Isabel Infantes/Reuters

Zakon mora sicer še podpisati kralj Karel III., a je to zgolj formalnost. FOTO: Phil Noble/Reuters

Občasno oblečeni v lordska oblačila škrlatne barve s plaščem iz hermelina pač hodijo naokrog in se delajo pomembne, pišejo otoški mediji in še, da so hodili nekateri lordi v zbornico spat, saj so tam imeli mir. FOTO: Aaron Chown/Reuters

Veso Stojanov
 25. 3. 2026 | 17:00
Ali ste vedeli, da v zibelki demokracije Veliki Britaniji obstaja visok in pomemben državni organ, katerega člani niso izvoljeni na volitvah, kakor bi se to pričakovalo od države, kjer ima demokracija zelo pomembno vlogo? Gre za zgornji dom britanskega parlamenta, znamenito lordsko zbornico (House of Lords), ki je tudi drugi največji dom katerega koli parlamenta na svetu, takoj za kitajsko ljudsko skupščino. Ima 842 članov, in če ne bi bilo reforme, ki jo je leta 1999 začela vlada tedanjega britanskega premierja Tonyja Blaira, bi jih bilo še vsaj 650 več. Člani lordske zbornice so bili do konca prejšnjega stoletja vsi plemiči z lordskimi nazivi (njih 750), ki so svojo pravico dobili z dedovanjem svojega plemiškega naslova, poleg njih pa še mnogi ugledneži, gospodarstveniki, umetniki, politiki, tudi športniki, ki jih je v plemiške naslove in s tem tudi do sedeža v zgornjem domu parlamenta v Westminstru imenovala kraljica oziroma zdaj kralj na predlog predsednika vlade.

Pred četrt stoletja je laburistična vlada Tonyja Blaira sprejela zakon, s katerim je temeljito posegla v sestavo lordske zbornice. Takrat so hoteli odpraviti članstvo v njej vsem, ki so sedež dobili na podlagi dednih pravic. Takratni zakon je nastajal kar dolgo, saj so bila nasprotovanja mnogih članov britanske aristokracije zelo močna. Kljub lobiranju in hudim besedam so sprejeli kompromisni zakon, po katerem je članstvo v zbornici ohranilo nekaj manj kot 100, točneje 92, lordov na podlagi dednega prava, več kot 650 pa jih je prenehalo biti članov zbornice, katere začetki segajo v 14. stoletje. Tako se je takratna vlada izognila, kot so tistikrat poročali otoški mediji, uporu aristokracije.

50 tisoč evrov nadomestila dobijo.

842 članov trenutno šteje britanska lordska zbornica.

92 lordov z dedno pravico je še bilo v zbornici po reformi leta 1999.

Manjka še kraljev podpis

Zdaj, po četrt stoletja, je vlada trenutnega predsednika britanske vlade Keira Starmerja ​dokončala delo Blairove vlade. Potem ko je spodnji, predstavniški dom britanskega parlamenta že novembra lani sprejel zakon, s katerim je dokončno odpravil dedno članstvo v lordski zbornici, so mu minuli teden prižgali zeleno luč še v lordski zbornici. Seveda niti tokrat ni šlo brez kompromisa, vlada se je obvezala, da bo za zdaj še neznano število lordov ohranilo sedež v lordski zbornici, a ne na podlagi dedovanja, temveč kot navadni člani lordske zbornice, ki jih imenuje vlada oziroma kralj kot vse druge sedanje člane zgornjega doma angleškega parlamenta, svojega članstva pa ne morejo prenašati na svoje potomce.

S tem bo konec več kot 700-letne zgodovine enega najbolj nenavadnih teles v ustroju britanske demokracije in monarhije. Vodja lordske zbornice, baronica Angela Smith, je poudarila, da bo s to zgodovinsko zakonodajo vlada uresničila obljubo iz programa laburistične stranke, da bo odpravila pravico vseh dednih lordov do sedeža in glasovanja v zgornjem domu parlamenta. Dedni lordi so imeli stoletja pravico razpravljati o zakonih in predlagati izboljšave, tudi predlagati nove zakone, niso pa imeli pravice, da bi razveljavili zakonske predloge, ko so bili ti sprejeti v poslanski zbornici. Večinoma so bili v veliki večini to le moški.

Zakon o reformi lordske zbornice bo začel veljati to pomlad, ob koncu sedanje parlamentarne sezone. Najprej ga mora sicer še podpisati kralj Karel III., a je to zgolj formalnost.

Stari prdci

Člani britanske laburistične stranke zdaj pravijo, da so s tem, ko so iz zgornjega doma parlamenta pregnali dedne člane, naredili prvi korak k njihovemu dolgoročnemu cilju, ki je, da bi lordsko zbornico nadomestili z alternativnim parlamentarnim domom, ki bi bolj odražal stvarnost v Veliki Britaniji. »To je začetek konca arhaičnega in nedemokratičnega principa,« je za britanske medije dejal član kabineta britanskega ministrskega predsednika Nick Thomas-Symonds. »Naš parlament bi moral biti prostor, kjer bi morali spoštovati talent, sposobnosti in načelnost, ne pa galerija omrežja starih prdcev niti prostor, kjer aristokratski naziv, ki se je stoletja prenašal iz generacije na generacijo, prevlada nad voljo ljudi,« je še dejal član vlade, zadolžen za sodelovanje z Evropo.

Lordska zbornica je v britanski javnosti že desetletja predmet razprav in negodovanja javnosti. V preteklosti so mnogi javno razglašali, da je žalitev za demokracijo in sodobno državo. Mnogo lordov, ki jih ni nihče izvolil, hodi v parlament samo zato, da zapravljajo davkoplačevalski denar, saj lahko zaprosijo za nadomestilo za prehrano, osebje in druge stvari. To lahko davkoplačevalce stane tudi po 50 tisoč evrov.

To je začetek konca arhaičnega in nedemokratičnega principa.

Podatki kažejo, da vsak deveti lord, član zbornice, tam ni počel ničesar, niti razpravljal, niti poslušal razprave, ni bil član kakšnega od zborničnih odborov, občasno oblečeni v lordska oblačila škrlatne barve s plaščem iz hermelina pač hodijo naokrog in se delajo pomembne. Obstajajo zapisi v britanskih medijih, da so se hodili nekateri lordi v zbornico enostavno spočit, tudi spat, saj so tam imeli mir. Nekaterim obubožanim lordom je članstvo v zbornici pomenilo tudi nekakšno rešilno bilko: zastonj hrano in pijačo. Medtem ko lordi sami sebe vidijo kot nekakšen svet modrecev in varovalcev tradicije britanske krone in demokratične ureditve, ki bdi nad delovanjem britanske politike, jih mnogi navadni Britanci vidijo kot anomalijo, ostanek fevdalizma, trdnjavo razrednega sistema in zlasti – nedemokratičnosti.

Ob bok Iranu

Med člani lordske zbornice je tudi 26 škofov in drugih visokih predstavnikov Anglikanske cerkve, s čimer se Velika Britanija uvršča ob bok Iranu, kjer imajo svoje mesto v parlamentu tudi člani teokracije. To sta edini državi na svetu, kjer neizvoljeni verski voditelji avtomatsko postanejo člani parlamentarne zbornice in imajo neomejeno pravico razpravljati in glasovati o posvetnih zadevah, ki z vero in njihovim poslanstvom nimajo nobene povezave.

IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILSKO ZAVAROVANJE

Kaj morate vedeti, preden zavarujete avto?

Avtomobilsko zavarovanje je mogoče opraviti tudi popolnoma digitalno, brez osebnega stika.
Promo Slovenske novice24. 3. 2026 | 13:35
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Pri naših sosedih vas čaka največje naravno termalno jezero na svetu

Pomlad je vedno čas novega začetka. Narava se počasi prebuja, dnevi postajajo daljši, svetloba mehkejša – in tudi mi lažje najdemo pot nazaj k miru.
25. 3. 2026 | 11:17
Novice  |  Slovenija
MOBILNE TEHNOLOGIJE 2026

Kdo bo vodil digitalni svet?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
Promo
Lifestyle  |  Stil
KUHINJA

Koliko časa Slovenci namenimo kuhanju?

Pametne funkcije, natančnejša priprava in manj čiščenja spreminjajo vsakodnevno delo v kuhinji v bolj prijetno opravilo.
23. 3. 2026 | 08:29
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILSKO ZAVAROVANJE

Kaj morate vedeti, preden zavarujete avto?

Avtomobilsko zavarovanje je mogoče opraviti tudi popolnoma digitalno, brez osebnega stika.
Promo Slovenske novice24. 3. 2026 | 13:35
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Pri naših sosedih vas čaka največje naravno termalno jezero na svetu

Pomlad je vedno čas novega začetka. Narava se počasi prebuja, dnevi postajajo daljši, svetloba mehkejša – in tudi mi lažje najdemo pot nazaj k miru.
25. 3. 2026 | 11:17
Photo
Novice  |  Slovenija
MOBILNE TEHNOLOGIJE 2026

Kdo bo vodil digitalni svet?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
KUHINJA

Koliko časa Slovenci namenimo kuhanju?

Pametne funkcije, natančnejša priprava in manj čiščenja spreminjajo vsakodnevno delo v kuhinji v bolj prijetno opravilo.
23. 3. 2026 | 08:29
Lifestyle  |  Stil
PODKAST

VIDEO: Rušimo mite o montažnih hišah

Kako poteka gradnja montažne hiše, koliko časa traja in na kaj morajo biti investitorji pozorni? V podkastu Deloindom razlagata Nika Bratović in Luka Žvižej.
Nina Štajner25. 3. 2026 | 13:53
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAPOSLOVANJE

Kje beležijo najvišjo enakost med spoloma tudi pri plačilu?

Podjetje ima izjemne rezultate na področju enakosti med spoloma – razlika pri plačah znaša zgolj 0,67 odstotka, povprečje EU pa je 11,1 odstotka.
19. 3. 2026 | 11:13
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARPALNI KANAL

Ko vas ponoči zbudi mravljinčenje v prstih – sindrom zapestnega prehoda

Nočno mravljinčenje in otrplost prstov sta lahko znak sindroma zapestnega prehoda.
23. 3. 2026 | 08:46
PromoPhoto
Novice  |  Svet
NALOŽBE

Novigrad: prestižno bivanje na Jadranu

Novigrad je postal ena najbolj iskanih destinacij med slovenskimi kupci nepremičnin zaradi odlične lege, stabilnih donosov in zmernega turizma.
Promo Slovenske novice23. 3. 2026 | 10:01
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
REZULTATI

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

Kaj sporočajo nove table ob tirih?

Vlaki so vse hitrejši in tišji, njihova zavorna pot pa dolga. Zato je pravilno prečkanje železniških tirov odločilno za varnost.
17. 3. 2026 | 07:42
PremiumPromo
Razno
STROŠKI

Zakaj nekateri za elektriko plačajo manj?

Z izbiro dobavitelja elektrike lahko vplivamo na skupne stroške gospodinjstva – še posebej, če se energija za dom poveže tudi z mobilnostjo.
20. 3. 2026 | 14:25
Promo
Novice  |  Slovenija
POMEMBEN POTENCIAL

Biometan – domač obnovljiv vir za zanesljivo razogljičenje ogrevanja

Evropska unija je določila zavezujoč cilj, da bo do leta 2030 delež obnovljivih virov energije v bruto končni rabi dosegel najmanj 42,5 odstotka.
Promo Slovenske novice25. 3. 2026 | 11:11
Promo
Novice  |  Slovenija
MATERINSTVO

Dve od treh mamic nimata niti ure zase: kam to pelje?

Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe.
23. 3. 2026 | 08:38
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PREVENTIVA

O tem ne govorimo. Posledice pa so lahko usodne

Vsako leto skoraj 3000 novih diagnoz – zakaj o rakih prebavil še vedno molčimo?
Promo Slovenske novice23. 3. 2026 | 14:38
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SAMOPOMOČ

Osteohondroza: pogosto spregledan vzrok bolečin v hrbtu

Osteohondroza je degenerativna bolezen hrbtenice, ki prizadene medvretenčne diske. Posledica so bolečina, omejena gibljivost in otrdelost.
Promo Slovenske novice24. 3. 2026 | 09:13
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BIVANJE

Lep, miren in pametno zasnovan dom za sodobno življenje

Obstajajo domovi, ki so urejeni. In obstajajo domovi, ki nekaj v nas umirijo, premaknejo že v trenutku, ko stopimo vanje.
Promo Slovenske novice19. 3. 2026 | 15:34
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BELJAKOVINE

Ste ves čas utrujeni? Krivec se skriva v vsakem vašem obroku

Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
24. 3. 2026 | 09:16
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Država viša obresti: je to zdaj najbolj varna naložba?

Začel se je vpis tretjih ljudskih obveznic. Komu so namenjene? Kakšen je obljubljeni donos in ali je to najbolj varna naložba v negotovih časih?
18. 3. 2026 | 16:43
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Slovenci imamo 40 milijard prihrankov. Zakaj odlašamo z vlaganjem?

Slovenci imamo na bančnih računih in v gotovini približno 40 milijard evrov prihrankov, vendar velik del tega denarja ostaja neizkoriščen.
23. 3. 2026 | 14:39
Promo
Novice  |  Slovenija
NABAVNA KONFERENCA

Kaj se bo maja dogajalo v Portorožu?

Pogovor s snovalci 25. Nabavne konference (7. in 8. maj, Portorož)
23. 3. 2026 | 15:05
Promo
Novice  |  Slovenija
PREHOD

Novi izzivi slovenske industrije

V industriji se trajnost vse bolj premika iz sfere obljub in ciljev na področje merljivih odločitev.
Promo Slovenske novice25. 3. 2026 | 10:02
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Ena temeljnih navad slovenskih gospodinjstev se spreminja

Individualni naložbeni račun omogoča pregledno vlaganje v različne finančne instrumente in prinaša davčne ugodnosti za dolgoročne vlagatelje.
19. 3. 2026 | 13:31
